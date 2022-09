Norjassa tyrmistyttiin oman supertähden poikkeuksellisesta tempusta: ”Emme ole nähneet koskaan aiemmin”

Magnus Carlsen ei suostunut pelaamaan Hans Niemannia vastaan.

Shakkimaailmaa kuohuttanut kohu lajin ylivoimaisen hallitsijan, Norjan Magnus Carlsenin, ja 19-vuotiaan yhdysvaltalaisen Hans Niemannin ympärillä otti uusia kierroksia maanantaina.

Eriskummallisen huijauskohun keskiössä oleva kaksikko kohtasi toisensa etäyhteyksin Julius Baer Generation Cupin ottelussa. Kohtaaminen sai nopean ja dramaattisen lopun, kun Carlsen luovutti ottelun vain kahden liikkeen jälkeen.

Tempaus heitti lisää bensaa pari viikkoa sitten syttyneisiin liekkeihin. Tuolloin Carlsen jätti yllättäen kesken rahakkaan Sinquefield Cup -turnauksen koettuaan yllätystappion Niemannille.

Norjalainen suurmestari ilmoitti vetäytymisensä Twitterissä kryptisellä viestillä, jonka toinen shakkitähti Hikaru Nakamura tulkitsi viittavan Niemannin kyseenalaiseen menneisyyteen.

Niemann on jäänyt nuorempana kiinni huijaamisesta nettishakissa ja kärsinyt puolen vuoden pelikiellon suositun chess.com-sivuston rahaturnauksiin. Nakamuran johdolla moni huippupelaaja ja asiantuntija on tulkinnut Carlsenin syyttäneen nuorta vastustajaansa huijaamisesta.

Kohun yltyessä Niemann piti tulisen puolustuspuheenvuoron, jossa vakuutti tiukasti oppineensa virheistään ja paranteensa tapansa. Hän syytti Carlsenia ja Nakamuraa epäreilusta ja perusteettomasta hyökkäyksestä ja ajojahdin aloittamisesta.

Carlsen itse ei ole missään vaiheessa kommentoinut kohua, mutta maanantain luovutus teki selväksi, että norjalaistähti ei ole haudannut sotakirvestä. Hallitsevan maailmanmestarin kotimaassa tempaukseen reagoitiin tyrmistyneenä.

– On täysin mahdotonta hyväksyä tahallaan häviämistä. Se on kaikkien epäurheilijamaisinta mitä kilpaurheilussa voi tehdä, suurmestari Jon Ludvig Hammer sanoi Norjan TV2:n lähetyksessä VG:n mukaan.

Carlsen oli ilmoittanut jo etukäteen, ettei aio sanoa julkisuuteen mitään ennen tai jälkeen ottelun. Norjalaisasiantuntijoiden mukaan viralliselle lausunnolle alkaisi kuitenkin olla jo korkea aika.

– Hän heittää lisää bensaa liekkeihin. Nyt Magnuksen niskassa on vielä kovempi paine sanoa jotain, mutta rehellisesti sanottuna en ole varma, tekeekö hän niin, asiantuntija Atle Grønn linjasi VG:lle.

– On yksi asia olla pelaamatta, mikä olisi ollut jo tarpeeksi dramaattista, mutta kahden siirron jälkeen luovuttaminen on äärimmäisen mielenosoituksellista. Se oli jotain, mitä emme ole tietääkseni nähneet koskaan aiemmin shakin historiassa. On vaikea ymmärtää, mitä Magnus haluaa tällä saavuttaa, NRK:n asiantuntija Torstein Bae ihmetteli.

Carlsen on pitänyt shakin maailmanmestaruustitteliä hallussaan vuodesta 2013 saakka. Hän on ilmoittanut, ettei aio puolustaa mestaruuttaan enää ensi vuonna.