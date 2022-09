Halvaantunut Jari Mönkkönen kehitti perheelleen toimivan bisneksen – lopulta se tuhoutui byrokratian rattaisiin

EM-mitalisti Jari Mönkkösen liiketoiminta kaatui hitaaseen byrokratiaan.

Jari Mönkkönen on kokenut vuoden sisään paljon.

EM-hopeaa telinevoimistelussa vuonna 1998 saavuttaneen Jari Mönkkösen, 48, viimeinen vuosi on ollut hurja. Mönkkönen menetti vuoden sisään elinkeinonsa ja teki satoja tunteja ”turhaa työtä”.

Vuonna 2016 voimisteluonnettomuudessa neliraajahalvaantunut Mönkkönen otti viime vuonna Sanna-vaimonsa kanssa yhteisen yrityksen (Volttimedia Oy) nimissä riskin, joka ei kantanut hedelmää.

Pariskunta järjesti Helsingissä Konalan liikuntakeskuksessa erilaisia ammattilaisten vetämiä liikuntatunteja eri tasoisille liikkujille sekä tarjosi oheisharjoittelua eri lajien urheilijoille. Mönkkönen oli yksi valmentajista.

Vuokrasopimus kyseisissä tiloissa päättyi heinäkuun lopussa 2021. Sopimusta ei uusittu, sillä pariskunta oli muuttamassa toisiin, heidän yrityksensä käyttötarkoitusta paremmin palveleviin tiloihin. Tilanteen piti olla jo selvä.

– Nyt se ei valitettavasti onnistukaan, eikä korvaaviakaan tiloja ole missään. Koko toimintamme on tämän vuoksi uhattuna. Puhutaan valtavasta takaiskusta perheellemme, sillä tämä on ollut elämämme viime vuodet, Mönkkönen sanoi Ilta-Sanomille kesällä 2021.

Nyt – vuosi myöhemmin – pariskunta joutui lopettamaan yritystoimintansa ja myy omistamiaan liikuntatarvikkeita pois.

Yrityksen puutteesta Mönkköstä ei voi syyttää. Hän yritti vaimonsa kanssa pitkään ja hanakasti löytää uusia tiloja. Yksi asia kuitenkin torppasi Mönkkösen haaveet toiminnan jatkamisesta kerta toisensa jälkeen.

– Kaikki yritykset tyssäsivät (Helsingin) kaupungin hitaaseen byrokratiaan. Käyttötarkoituksen muutosprosessi kestää niin kauan, että tilojen vuokraajat eivät halunneet enää lähteä prosessiin.

Käyttötarkoituksen muutoksessa olemassa olevasta tilasta tehdään toiseen käyttöön paremmin soveltuva. Kun käyttötarkoitus muuttuu, pitää arvioida, täyttääkö uusittu tila esimerkiksi paloturvallisuuden, ilmanvaihdon ja suunnitellun käytön vaatimukset.

Mönkkösen yrityksen tiloissa on muun muassa trampoliineja, jotka asettavat omat vaatimuksensa salin käytön arvioinnissa.

Uusien tilojen löytämisessä oli runsaasti haasteita.

– Toimitilojen välittäjät totesivat meille monta kertaa, että on erittäin vaikeaa löytää liikuntatiloja ja että yhtä vaikeaa on saada omistajat lähtemään muutostöihin.

Vuoden 2021 kesällä yritys oli jo hyvin lähellä uusia tiloja.

– Me löydettiin loistava sali, joka oli tuplasti isompi kuin meidän edellinen salimme. Meillä oli aivan kaikki valmista. Sitten homma alkoi mennä puihin. Kuvittelimme, että omistaja on prosesseista paremmin selvillä ja asiat etenevät, mutta he eivät olleet edistäneet asioita riittävällä vauhdilla. Kesä alkoi jo lähestyä, ja samoin tekivät kaupungin rakennusvalvonnan kesälomat. Heinäkuuksi kaikki olisi seisahtunut. Tämän tajuttuaan hallin omistaja ilmoitti, ettei halua enää vuokrata tilaa meille. Tämä tuli aivan puskista, ja olimme vähän, että mitä hemmettiä tässä nyt tapahtui, Mönkkönen kertaa vuoden takaista sirkusta.

Jari Mönkkönen jatkaa edelleen valmennusta.

Sama valitettava kaava toistui Mönkkösen kohdalla useampaan otteeseen.

– Kolme kertaa olimme tehneet salin piirustukset valmiiksi, minkä lisäksi myös lukujärjestykset oli suunniteltu ja valmentajat buukattu, mutta suunnitelmia ei koskaan saatu maaliin saakka.

Mönkkönen lisää, että liikunta-alan yrityksiä pitäisi tukea vastaavissa tilanteissa huomattavasti nykyistä aktiivisemmin.

– Liikunta-alan toimijoita, niin yrittäjiä kuin yhdistyksiäkin, pitäisi tukea paremmin toimitila-asioissa. Kunnan tilat eivät millään riitä, ja tarvitaan yksityistä toimintaa. Olisi järkevää satsata tällaiseen kansanterveyttä edistävään toimintaan ja etenkin nopeuttaa prosesseja. Tämä voisi olla viisas strateginen valinta, joka loppujen lopuksi hyödyttää kuntaa.

Helsingin kaupungin korjaus- ja muutosrakentamisesta ja kaupunkitilasta vastaavan lupayksikön päällikkö Salla Mustonen avasi prosessin vaiheita.

– Tilan olennainen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii rakennusluvan. Olennaisuus tulee siitä, että jos muutoksella on vaikutusta esimerkiksi terveyteen tai turvallisuuteen. Tällöin vaaditaan rakennuslupa.

Mönkkösen tapausta hän ei osaa kommentoida.

– En tunne tapausta, joten en voi yksittäiseen tapaukseen ottaa kantaa.

Yksi mahdollinen syy hitaaseen toimintaan, johon myös Mönkkösen yritystoiminta kaatui, ovat pitkät jonot. Syyskuun 14:ntenä päivänä kaupungilla oli pitkä lista käyttötarkoituksen muutoksia vireillä.

– 117 käyttötarkoituksen muutoksia tai muita merkittäviä sisätilojen muutoksia koskevaa lupahakemusta, Mustonen viestittää.

– Helsingin rakennusvalvonnassa on asiointipalvelu Lupapisteen mukaan vireillä 695 lupahakemusta. Tämä sisältää kaikki lupahakemukset kuten uudisrakennukset, linjasaneeraukset ja muut korjaushankkeet, toimenpideluvat ja niin edelleen, hän jatkaa.

Liikuntatilojen muutokset ovat Mustosen mukaan hankalia ja saattavat kestää. Tarkastusten lisäksi edessä on mahdollinen remontti.

– Jos meinaa esimerkiksi kuntosalia perustaa johonkin muuhun käyttöön rakennettuun tilaan, niin siinä tulevat meluhaitat ja ilmanvaihtoon liittyvät kysymykset esiin. Ellei tila ole ollut aikaisemmin vastaavassa käytössä, esimerkiksi ilmanvaihto vaatii suurella todennäköisyydellä muutoksia. Myös rakenteisiin saatetaan vaatia muutoksia, kuten kelluvaa lattiaa.

Mustonen kehottaa olemaan hyvissä ajoin liikkeellä, jos muutokset ovat edessä.

– Kannattaa olla meihin yhteydessä ja kysellä paljon, niin tulee varmistettua kaikki asiat oikeaan aikaan. Tulee mieleeni eräs tapaus, kun ravintoloitsija etsi itselleen uutta tilaa – hän otti yhteyttä todella tiiviisti ja varmisteli, että millaisia muutoksia mikäkin tila mahdollisesti vaatisi ja millaisia suunnittelijoita tarvitaan. Osaavat suunnittelijat ovat onnistuneen hankkeen edellytys. Yhteyttä rakennusvalvontaan kannattaa ottaa Lupapisteen neuvontapyynnön kautta, hän lisäsi.