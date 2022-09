Entiset NHL-kiekkoilijat ja vuorineuvos Ilpo Kokkila suunnittelevat uutta monitoimiareenaa Helsingin Suvilahteen.

Rakennuskonserni SRV:n perustaja ja suuromistaja Ilpo Kokkila on pistänyt nimensä hankkeeseen, jossa Helsingin Suvilahteen suunnitellaan uutta monitoimiareenaa.

Projektissa on mukana myös entiset NHL-kiekkoilijat Olli Jokinen ja Karri Rämö sekä heidän pelaaja-agenttinsa. Jääkiekkoihmisistä mukana on Tapparan entinen hallituksen puheenjohtaja Heikki Penttilä.

Ryhmä on jättänyt Helsingin kaupungille kehityshankevarauksen elokuussa, mikä on ensimmäinen vaihe.

–Jos ajatellaan, että kaavassa ja muissa asioissa menisi kaksi vuotta, eli 2023 ja 2024, rakentamaan päästäisiin 2025, niin areena voisi realistisesti olla valmista 2028. Tässä rakennetaan kuitenkin maan päälle tyhjälle tontille, ei tarvitse rakentaa kantta, kuten vaikka Tampereella, hankkeen yhteyshenkilö Timo Nieminen sanoo.

– Tämän ryhmän tarkoituksena on nyt lähteä kehittämään projektia, keskustella kaupungin kanssa. Sen jälkeen, kun tiedetään mitä oikeasti myydään, voidaan alkaa keskustella lopullisten rahoittajien kanssa.

Paikka on Helsingin Suvilahdessa, joka tunnetaan mm. Flow-festivaalin järjestämispaikkana. Tarkemmin areenaa suunnitellaan Vilhovuorenkadun ja Kellohallin väliselle tyhjälle tontille.

Suunnitelmissa on rakentaa areena, joka vetäisi urheilutapahtumissa 14 000 ja konserteissa 17 000 katsojaa, eli se olisi suurempi kuin vaikka Tukholman entinen Globen, nykyiseltä nimeltään Avicii-areena.

Suunnitelmissa on myös rakentaa areena niin, että kesäaikana sen tapahtumia voisi seurata myös ulkoa käsin.

– Kesä on areenabisnekselle hiljaisinta aikaa, mutta silloin on paljon ulkotapahtumia, Nieminen toteaa.

Helsinki-halli, entinen Hartwall-areena, on pakotteiden takia säpissä ja Taka-Töölöön suunniteltu Helsinki Garden on suunnitteluvaiheessa.

Kun Garden valmistuu ja jos Pasilan areena saataisiin taas auki, Helsingissä olisi ykskaks kolme kansainväliset mitat täyttävää areenaa.

– Kun ajatellaan, että enää ei myydä levyjä, vaan artistit tienaavat esiintymisillä, niin kiertueita on paljon. Ennen koronaa tapahtuma-ala kaksinkertaistui seitsemän vuoden aikana, Nieminen toteaa.

–Susijengi osoitti nyt pärjäävänsä hienosti, meillä on muitakin menestyviä maajoukkueita kuten lentopallomaajoukkueet miehissä ja naisissa. He tarvitsevat pelipaikkoja ja Helsinki voi isännöidä arvoturnauksia, sillä sitä kapasiteettia täydennetään. Lisäksi me uskomme tähän areenaan ja sen sijaintiin. Paikka on helposti saavutettavissa metrolla ja ratikalla. Se tukee Helsingin kaupungin tavoitetta hiilineutraalisuudesta.

Tampereen areenan yhteyteen rakennettiin asuinkiinteistöjä, hotelli ja kasino. Gardenin suunnitelmissa on rakentaa asuntoja, hotelli ja ruokakauppa. Suvilahden yhteyteen tällaisia ei ole tulossa.

– Siihen paikkaan ei saa sellaisia rakentaa. Me varmasti keskustelemme kaupungin kanssa eri vaihtoehdoista, Nieminen toteaa.

Suvilahden ryhmä ei ole käynyt vielä keskusteluja yhdenkään jääkiekkoseuran kanssa potentiaalisesta vuokralaissuhteesta. Garden Helsinki on ilmoittanut tekevänsä tiivistä yhteistyötä konserttien osalta jättimäisen tapahtumajärjestäjän Live Nationin kanssa.

– Olemme alustavasti tiedustelleet tapahtumajärjestäjiltä, mutta mitään sopimuksia ei ole, Nieminen sanoo.

Hankkeen nimimiehistä Kokkila on SRV:n pääomistaja ja perustaja ja Nieminen on SRV:n varatoimitusjohtaja. Hän oli mukana rakentamassa Tampereen kansiareenaa, joka valmistui vajaa vuosi sitten.

– Olen eläköitymässä vuoden vaihteessa ja olen mukana tässä yksityishenkilönä. Tämä ei ole SRV:n projekti. SRV:llä on toki osaaminen rakentaa, mutta se on heidän asiansa haluavatko he olla tässä mukana, kun rakentamisesta aletaan neuvotella.