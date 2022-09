BB-Helmeri rakensi harrastuksestaan miljoona­­bisneksen – on nyt täysin uudenlaisen haasteen edessä

Helmeri Pirinen on suunnannut katseensa kohti vuoden 2028 kesäolympialaisia.

Scoottaus on Helmeri Piriselle samalla sekä työ, intohimo että harrastus.

Tosi-tv-ohjelmista tuttu Helmeri Pirinen, 34, on onnistunut tekemään sen, mistä monet suomalaiset vain unelmoivat. Hän on rakentanut harrastuksestaan menestyksekkään uran ja on nyt aivan uudenlaisen haasteen edessä.

Kerta ei kuitenkaan ole ensimmäinen, sillä Pirinen on elämänsä aikana tehnyt totta jo monista sellaisista asioista, joista ei olisi lapsena osannut edes haaveilla.

Kun Pirinen oli ala-asteiässä, kaikki hänen kaverinsa harrastivat skeittaamista.

– Koska mulla ei ollut omaa lautaa, kummisetä kävi hakemassa mulle Kajaanin Teboililta potkulaudan. Siitä se kaikki sitten lähti, Pirinen muistelee nyt.

Nykyisin Pirinen on Suomen ainut ammattiscoottaaja, eli temppupotkulautailija. Hän pyörittää Helsingin Kalasatamassa scoottaukseen erikoistunutta urheilutarvikeliikettä, jonka liikevaihto oli viime vuonna 1,1 miljoonaa euroa.

Samalla hän järjestää scoottaustapahtumia eri puolilla Suomea ja yrittää kannustaa uusia harrastajia lajin pariin.

Scoottauksen suosio onkin kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana ryminällä. Pirisen arvion mukaan lajilla on nykyisin Suomessa jo 80 000 epävirallista harrastajaa.

Scoottauksen suosio on kasvanut vauhdilla.

Epävirallista siksi, että scoottaus poikkeaa perinteisistä urheilulajeista siinä, ettei sitä harrasteta seuroissa, vaan lajin tärkeimpiä yksiköitä ovat jokaisen paikkakunnan omat yhteisöt.

– Se on ehdottomasti se isoin juttu. Scoottausporukkaan ovat kaikki tervetulleita. Täällä ihmisen lähtökohdilla ei ole mitään merkitystä, eikä ketään kiusata, Pirinen kertoo.

Arjessa scoottauksen harrastajat siis kokoontuvat skeittiparkeille viettämään aikaa yhdessä ja esittelemään taitojaan siinä samalla.

Toisin oli Pirisen nuoruudessa. Hän aluksi luuli olevansa maailman ainut potkulaudalla temppuja tekevä ihminen. Skeittiparkeilla ei muita potkulautoja näkynyt, ja kaveritkin hieman ihmettelivät Pirisen kulkupeliä.

Kansainväliseltä verkkofoorumilta Pirinen kuitenkin löysi kohtalotovereita, joiden kanssa jakaa kokemuksia erilaisista laudoista ja niiden osista.

Vähitellen tuosta yhteisöstä muodostui pohja koko lajille, joka sittemmin nimettiin scoottaukseksi.

– Olen ollut mukana siis ihan alusta asti, Pirinen vahvistaa.

Vaikka Helmeri Pirinen innostui scoottauksesta jo ala-asteiässä, uusia temppuja riittää opittavaksi vieläkin.

Vaikka scoottaus on lajina vielä lapsenkengissä, kehitystä on tapahtunut jo paljon. Suomessa järjestetään vuosittain useita kilpailuja, joihin harrastajat voivat osallistua ilman erillistä lisenssiä.

– SM-kisat ovat suurin yksittäinen juttu.

Kansainvälisesti parhaat scoottaajat ottavat toisistaan mittaa vuosittain järjestettävissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Viime vuonna mestaruuksista miteltiin Barcelonassa, jossa Pirinen toimi päätuomarina.

Lajiyhteisön seuraava projekti on saada scoottaus mukaan olympialaisiin. Ajatus ei ole kovin kaukaa haettu, sillä lajin serkku skeittaus debytoi Tokion olympialaisissa 2021.

Olympiaprojektia johtaa – kukapa muukaan kuin – Pirinen, joka valittiin alkuvuodesta Kansainvälisen rullaurheiluliiton World Skaten scoottausjaoston kansainväliseksi puheenjohtajaksi. Siitä asti Pirisen puhelin on soinut tiuhaa tahtia.

– Järjesteltävää on todella paljon. Säännöt ja sarjat on luotu jo MM-kisoja varten, mutta antidopingpuoli ja maiden omat lajiliitot pitää saada vielä kasaan.

– Tavoitteena olisi saada scoottaus mukaan Los Angelesiin 2028.

Helmeri Pirinen löysi rakkauden BB-talosta kolmisen vuotta sitten. Nyt hän pyörittää uusperhearkea Anu Puumalaisen kanssa.

Pirisen mukaan urakkaa helpottaa se, ettei scoottaukselle tarvittaisi erillisiä suorituspaikkoja, sillä parkit ovat pystyssä jo skeittausta varten.

– Seuraavien vuosien aikana pitää pystyä näyttämään, että olemme oikeasti valmiita olympialaisiin.

Vaikka vastuuta ja tekemistä riittää, Pirinen saa kotoa täyden tuen projekteilleen. Hän pyörittää uusperhearkea Hyvinkään ja Helsingin välillä naisystävänsä Anu Puumalaisen kanssa, jonka tapasi Big Brother -talossa vuonna 2019.

Lisäksi perheeseen kuuluu kaksi Puumalaisen ala-asteikäistä poikaa. Molemmat heistä ovat hurahtaneet isäpuolensa intohimonkohteeseen täysillä.

– Kundit ovat ottaneet scoottauksen kivasti vastaan, ja olemme käyneet parkeilla koko perheen voimin. Aina, jos jonnekin lähdetään, skuutit pakataan messiin, Pirinen kertoo.

Tänä syksynä Pirinen on nähty tv:ssä Selviytyjissä, joihin hän osallistui nyt jo toista kertaa.