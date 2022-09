Emilia Soini, 26, avautui raha-ahdingostaan – sitten tunnetulta miljonääriltä kilahti yllättävä viesti

Suomen squashtähti ei voinut uskoa viestiä todeksi.

Emilia Soini on Suomen squashin ykköslähettiläs ja maailmanlistan 45:s.

Kun hätä on suurin, voi kaikki kääntyä hetkessä paremmaksi.

Tämän sai kokea 26-vuotias Emilia Soini, squashammattilainen ja lajinsa seitsenkertainen Suomen mestari, joka jäi tänä vuonna kokonaan ilman urheilija-apurahaa.

Soini kertoi avoimesti tilanteestaan Ilta-Sanomissa heinäkuun alussa. Hän oli aiempina vuosina nostanut 6 000 euron verotonta apurahaa, jonka saajien yläikärajaksi oli kuitenkin asetettu 25 vuotta. Soini ei voinut enää saada avustusta täytettyään 26.

– Ja en voi saada 10 000 euron apurahaa, koska squash ei ole olympialaji, Soini sanoi IS:lle.

Ongelma oli todellinen. Koko Soinin uran jatko oli yhtäkkiä vaakalaudalla, koska rahoitusta ei ollut.

Vain puoli tuntia IS:n jutun ilmestymisen jälkeen Soinin sähköpostiin kilahti yllättävä viesti.

Sähköpostiviestin otsikko oli ”Olympiakomitea”. Lähettäjän nimi oli tavallinen suomalaisen miehen nimi, jota Soini ei tunnistanut.

– Ajattelin, että tämä viesti on Olympiakomiteasta ja he karkottavat minut maasta, hän tokaisee.

Soini oli kritisoinut OK:n apurahalinjauksia kovin sanoin IS:n haastattelussa. Soini, suomalaisen squashin ykköslähettiläs, piti apurahojen jakoperusteita naurettavina. Monista muista urheilijoista poiketen hän myös uskalsi sanoa sen ääneen.

Soini avasi mystisen sähköpostiviestin. Siinä hänelle tarjouduttiin sponsoroimaan kyseinen 6 000 euron summa.

– Mietin, voinko uskoa tätä todeksi.

Soini soitti isälleen.

– Nykyään pitää olla varovainen näissä. Tilanne kuin tilanne – soitan iskälle. Hän sanoi, että viesti vaikutti aidolta ja todelliselta.

Emilia Soini vastasi viestiin.

Viestin lähettäjä oli Kim Väisänen, suomalainen startup-sijoittaja ja miljonääri, joka rikastui kahdeksan vuotta sitten tekemillään yrityskaupoilla. Väisänen tunnetaan suorasukaisesta tyylistään muun muassa Twitterissä, jossa hänellä on lähes 30 000 seuraajaa.

Hän oli tyrmistynyt lukiessaan Soinin kohtalosta.

– On ihan käsittämätöntä, että meillä on urheilija, joka on 20 miljoonan pelaajan lajissa top 50 -pelaaja, mutta hän ei saa mitään tukea, Väisänen ärähtää.

Kim Väisänen tunnetaan startup-sijoittajana ja yrittäjäkonkarina.

Väisänen piti Soinin kohtelua niin epäoikeudenmukaisena, että hän päätti sponsoroida puuttuvat 6 000 euroa omasta pussistaan yksityishenkilönä. Ajatus on kirkas.

– Mielestäni ihmisiä, joilla on suuri intohimo, kannattaa yrittää tukea. Varsinkin jos he urheilevat lajeissa, joita ei Suomessa arvosteta, hän sanoo.

– Haluan tukea urheilijoita, jotta he eivät olisi julkisen prosessin armoilla.

Väisänen on mukana vastikään perustetussa Urheilun huipulle ry -tukijärjestössä, jossa yksityishenkilöt tukevat yhdessä urheilijoita. Asialla on 34 suomalaista vaikuttajaa yhteiskunnan eri aloilta alkaen entisistä huippu-urheilijoista päätyen satunnaisiin penkkiurheilijoihin.

Puheenjohtajana toimii kolumnisti ja hallitusammattilainen Pekka Seppänen, joka laittoi hankkeen aluilleen yhdessä Veikkauksen entisen toimitusjohtajan Risto Niemisen kanssa. Entinen ampumahiihtotähti Kaisa Mäkäräinen on järjestön varapuheenjohtaja.

Emilia Soini pitää hanketta hienona.

– On siistiä, että löytyy ihmisiä, jotka arvostavat ja haluavat tukea ei-valtalajien urheilijoita, hän sanoo.

– Olen myös tosi kiitollinen Kim Väisäselle häneltä saamastani tuesta. Tämä auttaa minua paljon muun muassa kisamatkojen maksamisessa.

Emilia Soinin kotipyhättö on Talin squashhalli, jonka naapurissa hän asuu.

Soini antoi viime viikolla kaikkensa Houstonissa, jossa hän haastoi maailmanlistan sijalla 20 olevan yhdysvaltalaisen Sabrina Sobhyn. Suomalainen taisteli kolmannen erän voiton jatkopalloilla, mutta taipui lopulta luvuin 1–3.

– Se oli positiivinen asia, että sain maailmanlistan sijalla 20 olevalta erän, Soini sanoo.

– Ottelu oli hyvä siihen nähden, että olen ollut loukkaantuneena enkä ollut pelannut kahteen kuukauteen. Tuon kisan jälkeen lähden nyt tosi luottavaisin mielin tähän kauteen.

Soini kilpailee 19.–25. syyskuuta Egyptin avoimissa. Hän on squashin maailmanlistalla parhaana suomalaisena 45:s.