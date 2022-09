Video: Maria teki hurjan tuloksen leuanvetokisoissa – näin komeasti hän puristi yli haamurajan

Maria Kojokhova veti Jyväskylässä 51 leukaa.

Toistoleuanvedon paremmuuksista kisattiin lauantaina Jyväskylässä, jossa nähtiin peräti kuusi Suomen ennätystä.

Kisoissa ratkottiin nuorten ja veteraanien SM-mitalit. Miesten ja naisten yleisissä sarjoissa kamppailtiin puolestaan Suomen Cup -titteleistä.

Naisissa kovimman tuloksen teki Maria Kojoukhova. Klaukkalalainen veti 60-kiloisten (50,1–60,0 kg) naisten uudeksi Suomen ennätykseksi 51 leukaa.

Kojukhova on ainoa nainen, joka on rikkonut 50 leuan rajapyykin. Hän on vetänyt aiemmin 50-kiloisten (0–50,0 kg) naisten sarjassa 52 leukaa.

– Olen tosi tyytyväinen tulokseen. Tekniikkaa voisi vielä hioa, ettei leuka menisi niin ylös vedon loppuvaiheessa. Sellaista parannettavaa vielä on, Kojoukhova kertoi Suomen Leuanveto ry:n tiedotteessa.

Miehissä jyväskyläläinen Juha Ruokonen veti 80-kiloisten (70,1-80,0 kg) sarjassa 64 leukaa. Hän sivusi sillä omaa henkilökohtaista ennätystään.

– Pikkasen jäi alakanttiin viimeisiin treeneihin nähden. 65 leukaan olisin ollut tosi tyytyväinen, Ruokonen sanoi tiedotteessa.