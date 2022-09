Video: Muistatko kuningatar Elisabetin huiman tempauksen? Esitti Bond-roolilleen yhden vaatimuksen

Kuningatar Elisabet keräsi huimasti sympatiaa esiintyessään James Bondin rinnalla olympialaisten avajaisissa.

Kuningatar Elisabet heittäytyi rohkeasti näyttelijän rooliin Lontoon vuoden 2012 olympialaisten avajaisshow’ssa.

Torstaina 8. syyskuuta 96-vuotiaana kuollut monarkki nähtiin avainroolissa avajaisten yhteydessä esitetyllä videolla. Hänen rinnallaan nähtiin legendaarinen brittivakooja James Bond, jota esitti tähtinäyttelijä Daniel Craig.

Videolla Bond saapuu Buckinghamin palatsiin noutamaan kuningatarta.

Kaksikko siirtyy kuningattaren työhuoneesta palatsin ulkopuolella odottavaan helikopteriin, joka kuljettaa heidät Lontoon kuuluisimpien maamerkkien ohi olympiastadionin ylle.

Videon loppuvaiheessa Lontoon olympiastadionin ylle lensi samanlainen helikopteri, ja ohjelmanumeron loppuhuipennuksena kuningattaren ja Bondin stunt-näyttelijät hyppäsivät kopterista ja laskeutuivat laskuvarjoillaan stadionille.

Tämän jälkeen kuningatar Elisabet ja hänen aviomiehensä prinssi Philip saapuivat olympiastadionin katsomaan yleisön suosionosoitusten saattelemina.

Avajaisia oli seuraamassa Lontoon olympiastadionilla täysi katsomo eli 90 000 katsojaa. Televisiosta avajaisia seurasi satoja miljoonia katsojia ympäri maailman.

Independent-lehden mukaan kuningattaren kuninkaallinen pukija Angela Kelly paljasti vuonna 2019 julkaistussa kirjassaan kuningattaren suostuneen kohtaukseen yhdellä ehdolla.

The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe -nimeä kantavan kirjan mukaan kuningatar halusi saada kohtauksesta puheroolin.

Tähän suostuttiin, ja kuningatar lausuu kohtauksessa monista Bond-elokuvista tutuksi tulleen lausahduksen.

– Hyvää iltaa, Mr. Bond, kuningatar tervehti Bondia kirjoituspöytänsä äärestä videolla.

Lontoon olympialaisten avajaisia varten kuvattu kohtaus oli hyvin poikkeuksellinen. Vaikka kuningatar Elisabetin roolihahmo on nähty useita kertoja elokuvissa ja televisiosarjoissa, niin tuo oli tiettävästi ensimmäinen kerta, jolloin kuningattaren on nähty esittävän itse itseään.