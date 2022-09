Naisleijonien apurahat kriittiseen tarkasteluun – näin tukijärjestelmä toimii

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastajan Kari Niemi-Nikkolan mukaan urheilija-apurahojen myöntämisperusteita mietitään syksyllä uudelleen.

Naisleijonien mahalasku jääkiekon MM-kisoissa ja Helmarien sysimusta vuosi jalkapallon puolella ovat herättäneet keskustelua kyseisten lajien urheilija-apurahakäytännöstä. Asia nousi jopa pääkirjoitustasolle, kun Helsingin Sanomat käsitteli aihetta tiistain numerossa.

Naisleijonat putosi MM-turnauksessa B-tasolohkoon ja Helmarien saldo vuonna 2022 käydyistä maaotteluista on murheellinen. Jos futiskääpiö Georgiasta saatu voitto jätetään laskuista, naisten jalkapallomaajoukkue on hävinnyt yhdestätoista ottelustaan kahdeksan ja pelannut kolmesti tasan maalieron ollessa 3–30.

Tiistaina Helmarit hävisivät Tampereen Ratinassa Ruotsille 0–5, mikä sai hyökkääjä Linda Sällströmin manaamaan joukkueen suoritustasoa.

– Nyt pitää saada jokin ryhtiliike. Tänä vuonna ei ole tuloksellisesti mennyt mitenkään hyvin, Sällström sanoi HS:n urheilusivuilla.

Naisjoukkueiden esityksiä seurataan myös valtiovallan taholta, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut viime vuosina avokätisesti tukea Naisleijonille ja Helmareille. Jääkiekon puolella apurahaurheilijoita on tällä hetkellä 28 ja jalkapallossa 11. Jääkiekossa veroton apuraha on 10 000 euroa tai 6 000 euroa. Futiksessa kaikki tukiurheilijat saavat 6 000 euron tukisumman.

Jääkiekkoliitto ja Palloliitto ovat sopineet Olympiakomitean kanssa, että näissä lajeissa tuetaan vain naispelaajia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastajan Kari Niemi-Nikkolan mukaan syynä on se, että kyseisissä lajeissa naisilla ansaintamahdollisuudet ovat selvästi heikoimmat kuin miehillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastajalla Kari Niemi-Nikkolalla on vahva tausta valmennuksen johtotehtävistä Olympiakomiteassa ja Suomen urheiluliitossa.

Naiskiekkoilijoiden suuri lukumäärää apurahansaajien joukossa on herättänyt keskustelua etenkin sosiaalisessa mediassa.

Niemi-Nikkola toppuuttelee innokkaimpia tuen leikkaajia ja muistuttaa, että on syytä muistaa pidemmän aikavälin suoritukset.

– Naisleijonien päätavoite oli olympiakisat, jossa tuli pronssia, joten olisi aika lyhytjänteistä miettiä jo myönnettyjä tukia uudelleen puolen vuoden päästä.

Niemi-Nikkolan mukaan apurahojen myöntämiskriteerejä mietitään vuosittain ja joukkuelajien osalta asiantuntijaharkinta käydään Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

– Mielestäni tuen kohde on oikea, mutta panostuksen määrää pitää vuosittain miettiä, Niemi-Nikkola sanoo.

Hänen mukaansa valtion kassassa ei ole mitään valmiiksi varattua kiintiötä naisjääkiekolle.

– On olemassa tietty summa, joka sitten jaetaan lajien kesken ja keskusteluissa pitää miettiä, onko panostuksen määrä lajeille oikea.

Milloin kriteerejä mietitään uudelleen?

– Tänä syksynä ennen kuin uusi apurahahaku aukeaa, jolloin muutokset ehtivät mukaan, Niemi-Nikkola sanoo.

Ministeriö on prosessissa koollekutsuja, ja mukana ovat Olympiakomitea, lajiryhmävastaajat ja tarvittaessa lajiliitotkin.

Kesällä julkistettu suomalaisen huippu-urheilun ulkoinen arvio paikansi systeemissä useita valuvikoja. Raportti sisälsi myös kansainvälisen arvion, ja sen ansiosta huippu-urheilua rahoittavalla ministeriöllä on parempia työkaluja myös apurahajärjestelmän kehittämiseen.

– Katsomme tarkkaan raportin sisällön, mutta se ei tarkoita, että apurahojen myöntämiset keskeytettäisiin mietinnön ajaksi, Niemi-Nikkola sanoo.

Perinpohjaisesti laadittua raporttia ei aiota ohittaa olankohautuksella.

– Käymme raportin läpi yhdessä urheiluyhteisön kanssa ja katsomme mitkä ovat kullekin taholle ne johtopäätökset, joihin pitää puuttua ja mihin kukin taho voi puuttua. Ja varmasti apurahakäytännöt ovat yksi asia.

Niemi-Nikkolan mukaan on todennäköistä, että hakuilmoitukseen ja kriteereihin tulee joitakin muutoksia.

Naislejijonen päävalmentajana vuonna 2022 aloittanut Juuso Toivola on saanut runsaasti kritiikkiä maajoukkueen johtamistavoista.

Perehtymisen jälkeen Olympiakomitea tekee esityksen apurahojen saajista ja esittelevä virkamies käy sen läpi ja vie sitten ministerin hyväksyttäväksi. Vaikka muutoksia on tulossa, järjestelmää ei olla romuttamassa.

– Räjäytystä tai pommia en nyt enkä lähivuosina ennusta, koska veroton apuraha on oiva väline urheilijoille, jotka he ovat nousemassa kansainväliselle tasolle, Niemi-Nikkola sanoo.

Edellä mainitun arviointiraportin mukaan Olympiakomitea on seurannut liian epämääräisesti huippu-urheiluun panostetuilla euroilla saatuja tuloksia ja pyyhkeitä heitettiin myös ministeriön suuntaan.

Niemi-Nikkolan mukaan ministeriö sopi loppuvuodesta 2021 Olympiakomitean kanssa tavoiteohjausperiodista, jonka aikana seurataan tukieurojen käyttöä ja niillä saavutettuja tuloksia. Jatkossa seurannan on oltava tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa.

– Arviointiraportissa tuotiin esille se, ettei maalia (tavoitetta) voida vaihtaa sen mukaan, miten meillä menee, vaan kansainvälinen huipputaso pitää olla koko ajan tarkastelun perustana, Niemi-Nikkola sanoo.

Hänen mielestään Olympiakomitean täytyy kunnioittaa sovittuja tavoitteita.

– Kesken periodin voidaan arvioida työtapoja ja menetelmiä, mutta ei voida tehdä mustasta valkoista muuttamalla kriteerejä. Kaikkien täytyy skarpata, jotta seuranta on jatkossa tarkempaa.

Täydelliseen järjestelmän mullistukseen virkamies ei usko.

– Olemme sen verran pieni maa, ettei meillä ole varaa mennä anglosaksiseen kerrasta poikki -malliin, Niemi-Nikkola sanoo.

Tämä tarkoittaa, ettei urheilijan rahoitusta katkaista kerralla yhden heikon kauden jälkeen.

– Järkevämpi on miettiä kehitystoimenpiteitä, joiden avulla urheilija pystyisi palaamaan tasolleen.

Niemi-Nikkolan mukaan jokaista potentiaalista huippu-urheilijaa täytyy pystyä tukemaan jollain tavalla.

Yksikään pikaluistelija ei ole saanut kahteen vuoteen urheilija-apurahaa. Samaan aikaan kansainväliselle tasolle tähtäävät lapset ja nuoret joutuvat matkustamaan ulkomaille harjoitusleireille, koska Suomessa ei ole yhtään pikaluisteluhallia.

Jäähalleja Suomessa on Jääkiekkoliiton sivuilta löytyvän tilaston mukaan 283, joista valtaosa on rakennettu ainakin osin julkisella rahoituksella. Kun nuoret pikaluistelijat joutuvat matkustamaan koulujen syysloman aikana Keski-Eurooppaan päästäkseen jäälle, jääkiekkoilijat pääsevät harjoittelemaan viikosta toiseen kotikulmillaan.

Haluaako ministeriö lyödä maassa makaavaa, kun pikaluistelijoille ei ole herunut yhtään urheilija-apurahaa kahteen vuoteen?

– Tämä kuulostaa tosiaan kohtuuttomalta, Niemi-Nikkola myöntää.

Hänen mukaansa apurahojen kriteerien täytyy olla selkeitä ja läpileikkaavasti oikeudenmukaisia. Päätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimuksia, joten valmistelun pitää olla säntillistä.

Suomen luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen yrittää luoda pikaluistelulle parempia harjoitusolosuhteita. Pikaluisteluhalli on ollut suunnitteilla pitkään, mutta sellaista ei ole vielä saatu rakennettua.

Olympianäyttämö on tuttu Janne Hänniselle (valkoinen takki) luistelijana ja valmentajana. Kuvassa myös vuoden 2018 kisoissa 500 metrillä neljänneksi luistellut Mika Poutala (keskellä).

Urheilija-apurahojen suhteen Hännisellä on tarjota konkreettinen parannusehdotus nykyiseen systeemiin.

– Jos kriteereihin kirjattaisiin selväpiirteisesti, millä sijoituksella saa tietyn summan ja millä sijoituksella jonkin toisen summan, Hänninen sanoo.

Hän on hyvin verkostoitunut kansainväliseen pikaluisteluväkeen ja tuntee monen maan tukikäytännöt.

– Esittämäni malli on käytössä esimerkiksi Saksassa, Hänninen sanoo.

Lisäksi ex-huippuluistelija heittää keskusteltavaksi ajatuksen ”lakisääteisestä” vähimmäismallista.

– Minusta voisi pohtia, pitäisikö jokaisella olympialajille olla ainakin yksi kiintiöapuraha lajin ykkösnimelle, Hänninen sanoo.

Hänen mielestään sillä annettaisiin nuorille urheilijoille viesti, että heidänkin lajissaan voi yrittää päästä kilvoittelemaan kohti kansainvälistä huippua.