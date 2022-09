Matti Nykäsen Vieno-äiti liikuttui poikansa muistomerkillä – ”Minun täytyy nyt vähän sulatella tätä”

Matti Nykäsen muistomerkki ”Höyhen” paljastettiin keskiviikkona Jyväskylässä.

Kolme vuotta, seitsemän kuukautta ja kolme päivää mäkihyppymestari Matti Nykäsen kuoleman jälkeen muistomerkki koristaa Köyhälammen rantaa Jyväskylän Hippoksella.

Kuvanveistäjä Kaarina Kaikkosen teos Höyhen on valmistettu teräksestä ja kivestä. Se painaa 56 tonnia, siis noin 40 henkilöauton verran. Hintaa muistomerkille kertyi 140 000 euroa. Teos koostuu teräsveistoksesta, kivisestä muistolaatasta sekä portaittaisesta jalustasta.

Kun kaupungin muistomerkkiprojekti käynnistyi vajaat kaksi vuotta sitten, puhuttiin paljon näköispatsaasta. Sellainen kerrottiin myös Nykäsen omaisten toiveeksi.

Matin äiti Vieno Nykänen seurasi tilaisuutta liikuttuneena.

– Ymmärrän kyllä taiteilijan ajatuksen tässä. Minun täytyy nyt vähän sulatella tätä. On tämä aika vaikuttava, Vieno Nykänen, 93, totesi muistomerkin paljastustilaisuudessa.

Matti Nykäsen muistomerkki paljastettiin keskiviikkona.

Teoksen huipulla olevat terässukset on polttomaalattu siniseksi. Sivusuksissa on teksteinä Nykäsen urheilusaavutukset. Kolmion muotoisen jalustan portaikko on suomalaista, mustaa graniittia. Muistomerkin jalustaan liitettyyn, kiillotetusta mustasta graniitista toteutettuun laattaan on piirrosmaisesti kaiverrettu nuoren Matti Nykäsen kasvot. Muistolaatan olympiarenkaat on kullattu suomalaisella lehtikullalla.

Muistomerkin ympärillä on päällystetty, lammen rantaan rajautuva aukio.

– Perehdyin Matin uraan ja aloin pohtia, miksi hän on aikoinaan valinnut lajikseen nimenomaan mäkihypyn. Ajattelin, että ehkä se on se keveyden tunne, joka tulee, kun pääsee lentämään. Kun lentää ja liitää ja vastustaa maan vetovoimaa, joka meitä muita tavallisia pulliaisia vangitsee tänne maan pintaan, kuvanveistäjä Kaikkonen analysoi.

– Sen täytyy olla mahtava tunne, kun saa lentää.

Neljä olympiakultaa, yksi hopea. Viisi maailmanmestaruutta, yksi MM-hopea, kolme MM-pronssia. Neljä maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa, 46 osakilpailuvoittoa.

Tuhansien, toisinaan traagistenkin tarinoiden mies. Tapio Rautavaaran ohella ainoa suomalainen, jolla on olympiakultaa ja kultalevy.

– Jokaiselle voitolle on tässä oma suksensa. Halusin kunnioittaa sitä valtavaa työmäärää, joka on jokaisen voiton takana.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto lähestyi asiaa taiteen näkökulmasta.

– Hyvän taideteoksen tunnusmerkki on perinteisesti ollut se, että se herättää tunteita puolesta ja vastaan, Koivisto arvioi.

– Olemme saaneet kaupunkiimme yhden maamme kaikkien aikojen menestyneimmän huippu-urheilijan uraa kunnioittavan muistomerkin, hän lisäsi.