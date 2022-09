BMX-Antti, 19, alkoi käydä murrosikäisenä kuntosalilla ja huomasi pian tärkeitä muutoksia – tähtää nyt menestykseen Los Angelesissa

Espoolainen Antti Laakkonen on Suomen paras lajissaan.

Ilta-Sanomat haastatteli kesällä 2015 nuorta BMX-pyöräilijää Antti Laakkosta Kivikon uudella radalla. Itä-Helsinkiin noussut BMX-radan valmistuminen oli 12-vuotiaan pojan äidin, Katariina Laakkosen (o.s. Ebeling) energisyyden ansiota.

Antti Laakkonen vauhdissa Kivikon BMX-radalla 12-vuotiaana kesäkuussa 2015.

Laakkosen perhe oli asunut pitkään Ranskassa, jossa pojat olivat innostuneet BMX-pyöräilystä. Muutettuaan takaisin Suomeen he huomasivat, ettei täällä ollut harrastuksen edellytyksenä olevaa paikkaa, joten sellainen piti hommata itse.

Antti Laakkonen on nyt 19-vuotias nuori mies, jonka poikavuosien harrastus on muuttunut totiseksi treenaamiseksi.

– 12-vuotiaana ajoin BMX:ää, koska äiti oli rakennuttanut Kivikkoon hienon radan ja kuskasi minua harjoituksiin, Laakkonen kertoo.

Kipinä ei ole sammunut, eikä muiden tarvitse enää puhaltaa hiillokseen.

– Viimeisen kahden vuoden aikana olen ottanut lajin vakavasti ja ryhtynyt harjoittelemaan ammattilaisen tavoin.

Asenne näkyy myös kisasuorituksissa, jotka ovat olleet lupaavia.

Antti Laakkonen aloitti BMX-pyöräilyn jo 5-vuotiaana perheen asuessa Ranskassa.

Laakkonen ei muista yksittäistä hetkeä, jolloin hän olisi päättänyt ottaa lajin tosissaan.

– Vuoden 2018 alussa olin alkanut käydä salilla, kun murrosikä iski, nuorukainen kertoo.

Kropassa tapahtui ikään liittyviä muutoksia, ja pyörä alkoi liikkua vauhdikkaammin.

– Huomasin olevani aika nopea, mikä antoi itseluottamusta ja arvelin olevani aika hyvä tässä lajissa.

Siitä lähtien Laakkonen alkoi treenata enemmän ja vakavammin.

– Vuosina 2018–2021 ajoin, koska tiesin olevani aika hyvä, mutta tämän vuoden aikana olen ihan tosissaan innostunut tästä lajista.

Viisi vuotta sitten Laakkonen pelasi pyöräilyn ohella squashia, kävi parkour-treeneissä ja harrasti muitakin lajeja. Yksi laji on pysynyt ohjelmassa.

– Tykkään ihan sikana koripallosta ja viime talvena treenailin harrasteseurassa.

Innokas peluri vietti pallon parissa kaksi tai jopa kolmekin tuntia, mikä näkyi seuraavana päivänä.

– Pelaaminen haittasi palautumista, joten tänä vuonna olen vähentänyt koripallotreeneissä käymistä.

Tänä vuonna harjoittelu on keskittynyt ajamiseen ja painonostoon Tempausareenalla.

Kyse on myös ajankäytöstä, koska koulunkäynti vaatii kirjallista paneutumista. Laakkonen käy neljättä vuotta Mäkelänrinteen urheilulukiota ja sanoo viihtyneensä.

– ”Märskyssä” urheilijalle annetaan vapaus koulun ja treenaamisen yhdistämiseen, mikä on sopinut minulle.

Tuusulan BMX-rata sisältää kahdeksan metrin supercross-mäen kansainväliseen tyyliin.

Talvella 2022 Laakkonen sai kovan iskun etureiteensä, ja joutui pitämään taukoa harjoittelussa. Myöhemmin tuli muitakin kolhuja, jotka estivät voimaharjoittelua tangon kanssa.

– Voimatasot laskivat, mutta toisaalta ajotekniikka on kehittynyt, koska olen päässyt ajamaan enemmän, Laakkonen sanoo.

Kivikon radan jälkeen Suomeen valmistui vuonna 2018 toinen rata Espoon Matinkylään. Siellä Laakkonen on viihtynyt tänä vuonna.

Uusin BMX-rata rakennettiin Tuusulaan, ja se vihittiin käyttöön Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa elokuussa 2022. Tuusulan rataan sisältyy ns. supercrossi-mäki, joka on kahdeksan metriä korkea, kun kahdella muulla radalla huippu kohoaa ”vain” viiden metrin korkeudelle.

Isommassa mäessä vauhti kiihtyy huomattavasti kovemmaksi ja hypyt ovat ilmavampia.

– Maailmalla isoissa kisoissa on yleensä kahdeksan metrin mäki, joten on hyvä päästä harjoittelemaan samankokoisessa mäessä, Laakkonen sanoo.

Valmennusosaamista hän on joutunut hakemaan ulkomailta, koska Suomesta ei löydy riittävän laadukasta valmentajaa Laakkosen lajiin. Laakkosta valmentaa latvialainen Klavs Lisovskis, joka on entinen huippukuski ja Riian yliopistosta valmistunut pedagogi.

Kyse on etävalmennuksesta ja kaksikon tapaamiset satunnaisia.

– Lisovskis kiertelee paljon kisoja Euroopassa ja yritän mennä samoihin tapahtumiin tavatakseni hänet.

Valmentajan mukaan Laakkonen tarvitsee lisää nopeutta ja voimaa, jotta sijoitukset paranevat alle 23-vuotiaiden sarjassa, johon hän siirtyi täksi vuodeksi.

Antin äiti Katariina Laakkonen on entinen triathlonisti ja on nykyään innokas pyöräilijä.

Muutaman vuoden päästä on edessä siirtyminen miesten elite-sarjaan, jossa tavoitteena on arvokisoihin pääsy. BMX-racing on olympialaji, mutta Laakkonen tietää, että vuoden 2024 kisat tulevat liian aikaisin. Olympiaunelma siintääkin kesässä 2028.

– Yksittäisen urheilijan on vaikea kerätä riittävästi maapisteitä, mutta jos norjalainen on siinä onnistunut, niin kai se on mahdollista minullekin, Laakkonen profetoi.

Vuoden 2028 olympiakisat järjestetään Los Angelesissa, joten sinne on pitkä matka maantieteellisesti ja ajallisesti. Nuori mies uskoo olevansa lajin parissa kuuden vuoden päästä. Siitä kertoo hänen kiinnostuksensa valmentamiseen.

– Ohjaan BMX Helsingin akatemiaryhmää, jonka ikähaitari on 6–18 vuotta, Laakkonen kertoo.

Porukka harjoittelee kolme kertaa viikossa ja Laakkonen sanoo nauttivansa puuhasta.

– Haluan tehdä valmentamisesta ammatin itselleni.