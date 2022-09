Kommentti: Jokerien liigahaave jäätyi, mutta nyt kovin kulissipeli vasta alkoi – armoton taistelu areenasta kuumenee

Jokerit-saagan vaiheet

22.2. Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden ja määrää alueelle sotajoukkojaan. Jokerien faniyhdistys vaatii seuraa jättämään KHL:n. Pääomistaja Jari Kurrin mielestä Jokerit ei ole ”oikea taho linjaamaan näkemyksiään” seuran KHL-jatkosta.

24.2. Venäjä hyökkää Ukrainaan. Aamulla Jokerien johto vaikenee seuran KHL-jatkosta, spekulaatiot seuran paluusta SM-liigaan alkavat. Barona ja muutamat muut yritykset katkaisevat sponsorisiteensä Jokereihin.

25.2. Hartwall Oy miettii yhteistyön päättämistä nimeään kantavalla Pasilan areenalla. Jääkiekkoliitto ilmoittaa poistavansa Leijona-paidat Hartwall-areenan katosta.

Jokerit ilmoittaa jättävänsä KHL-kauden 2021–2022 kesken. KHL:n televisiointi Suomessa päättyy. Jokeri-pelaaja Jesse Joensuu kommentoi Ylellä: ”Se Jokerit, minkä olemme tunteneet, se loppuu”.

27.2. Kärpät ilmoittaa palkanneensa Jokerien päävalmentajan Lauri Marjamäen.

28.2. SM-liigassa alkaa mielenkiintoinen siirtorumba. Jokerien pelaajia siirtyy eri liigaseuroihin. Jokerit Hockey Club Oy:n johto vaikenee visusti seuran tulevaisuudesta.

2.3. Hartwall poistattaa nimikylttinsä Pasilan areenasta. Iso joukko tapahtumajärjestäjiä on jo perunut tapahtumansa areenassa, josta aletaan käyttää nimeä Helsinki-halli. Kurrin vaikeneminen puhuttaa.

7.3. IS uutisoi, että Venäjän presidentin lähipiiriläisten Gennadi Timtshenkon ja Roman Rotenbergin omistuksessa olevaa entistä Hartwall-areenaa uhkaa pitkäkestoinen autioituminen. Lähes kaikki areenaan varatut tapahtumat on peruttu.

21.3. Jokerit ilmoittaa lähtevänsä KHL:stä pysyvästi.

24.3. Jokerien tavaramerkin omistavan Helsingin Jokerit ry:n puheenjohtaja Kim Borgström tukee IS:n haastattelussa voimakkaasti Kurria. Borgström uskoo, että Jokerit nähdään SM-liigassa tulevaisuudessa.

25.3. IS uutisoi salaisesta suunnitelmasta, jonka mukaan kiekkolegenda Teemu Selänne adjutantteineen ottaisi Jokerit haltuunsa ja pelastaisi samalla Kurrin yhtiön kurimukselta.

5.4. Kurri ilmoittaa vetäytyvänsä kaikista luottamustoimistaan KHL:ssä. Hän istui pitkään Putinin masinoiman KHL:n johtokunnassa.

14.4. Jokerit Hockey Club tiedottaa, että Kurri on ostanut koko yhtiön osakekannan itselleen. Vuosina 2019–2022 Kurri omisti yhtiöstä virallisesti 60 ja venäläisoligarkki Vladimir Potaninin bisnesrälssiin kuuluva Norilsk Nickel Harjavalta Oy 40 prosenttia. Käytännössä Jokerit oli alati venäläisoligarkkien päätäntävallassa.

15.4. IS arvioi, että Kurrin yksinvalta Jokereissa tulee kestämään vain hetken. Tiedossa on jo, ettei suurin osa SM-liigaseuroista näe jäsenenään seuraa, jossa Kurrilla olisi jonkinlainen rooli.

20.4. Jokerit Hockey Club Oy tiedottaa virallisesti aikeistaan palata SM-liigaan kaudeksi 2023–2024.

24.4. Selänne kertoo Valavuori Live -ohjelmassa olevansa mukana ryhmässä, joka yrittää saada Jokerit haltuunsa. Selänteen mukaan nyt on aika ”lopettaa venäläisten kanssa pelleily”. Samassa yhteydessä Selänne puolustaa tiukasti Kurria, eikä sulje pois yhteistyön mahdollisuutta tämän kanssa.

4.5. IS kertoo Jokerit Hockey Club Oy:n lomauttaneen henkilöstönsä vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Selviää, että Jokereille liigapaikkaa hakeva ryhmä näkee ensisijaiseksi pelipaikakseen Helsingin jäähallin.

26.5. IS kertoo kulisseissa tapahtuneesta käänteestä, jonka mukaan Timtshenko on antanut juristiarmeijalleen luvan aloittaa entisen Hartwall-areenan myyntivalmistelut. Viranomaisluvan saaminen kaupankäyntiin ei ole mikään itsestäänselvyys.

2.7. Selänne paljastaa Bermuda-tennisturnauksen yhteydessä lähtevänsä Jokerien omistajaksi. Hänen taustalleen kerätty muu ryhmä pysyy kuitenkin mysteerinä.

13.7. SM-liiga Oy iskee kovan vaateen Jokereille: liigapaikkaa voi irrota vain taustayhtiölle, jolla ei ole minkäänlaisia kytköksiä Jokerien aiempaan KHL-projektiin.

15.7. Jokerien toimitusjohtaja Sami Kauhanen siirtyy Jääkiekkoliiton toimitusjohtajaksi.

18.8. Selänteen ympärille kasatun Naurava Narri Oy:n kokoonpano selviää. Mukana ovat myös mm. ex-kiekkotähti Keijo Säilynoja sekä Selänteen asianhoitaja Ari Lehto.

21.8. Kulisseissa tapahtuu shokkikäänne. Selänne ryhmineen ei yllättäen kelvannutkaan yhteistyökumppaniksi Helsingin Jokerit ry:lle, joka nyt yrittää auttaa Kurria saamaan omansa pois Jokerit Hockey Clubista. IS skuuppaa, että ry on ollut yhteydessä toiseen ryhmään, jonka taustapiruihin epäillään kuuluvan Hartwall-areenan 2013 venäläisille myynyt Harry Harkimo. Tämä kiistää olevansa mukana Jokerien liigaprojektissa. IS selvittää Selänteen vetäytymisen syyt.

22.8. Helsingin Jokerit ry tiedottaa, että tavaramerkin lisenssioikeuksista on neuvoteltava Kurrin kanssa, koska ne sen mukaan kuuluvat yhä kiekkolegendan yhtiölle. Asiasta liikkuu myös tietoa, jonka mukaan ry olisi voinut irtisanoa lisenssisopimuksen Kurrin yhtiön kanssa heti seuran KHL-taipaleen päätyttyä. IS uutisoi, että Kurri haluaa tavaramerkin oikeuksista noin 500 000 euroa.

24.8. IS uutisoi Joel Harkimon esiintyneen kulisseissa Jokerien omistajana ja kaupanneen seuran tavaramerkin oikeuksia Selänteen ryhmittymälle. Selänteen leiri kieltäytyy. Joel Harkimo kiistää olevansa lähdössä Jokerien keulahahmoksi ja ostaneensa Kurrin yhtiön liiketoiminnan. Jokerit ry tiedottaa, että se on lähtenyt osaomistajaksi uuteen yhtiöön, joka hakee Jokereille liigapaikkaa. Ry tiedottaa, ettei Harry Harkimolla ja Kurrilla ole mitään roolia hankkeessa. Uusi taustayhtiö pysyy mysteerinä.

25.8. Kurri tilittää HS:ssä vaikeista ajoistaan Jokerien omistajana.

29.8. Selänne avautuu HS:ssä sanoen esimerkiksi, että ”Jarille jäi paska käteen”. Kaksikon välit ovat tulehtuneet pahasti.

30.8. Jokerien U20-joukkue siirtyy uusiin käsiin Jokerit Hockey Club Oy:ltä. IS kertoo areenaneuvotteluiden nytkähtäneen eteenpäin myös viranomaistaholla.

MTV paljastaa, että Jokereille liigapaikkaa hakee yhtiö nimeltä Ahold VII Oy, joka muuttaa nimensä myöhemmin Team Jokerit Oy:ksi. Selviää, että Leif Itäinen on yhtiön suurvaikuttajia, mutta muutoin Jokerien tuleva taustaporukka pysyy mysteerinä. Iltalehden mukaan kaikki Jokerien työntekijät on siirretty tähän uuteen yhtiöön. Päävalmentaja Pennanen ei tiedä palkanmaksajaansa.

1.9. Leif Itäinen viestittää aikaisin aamulla IS:lle, ettei voi kommentoida Jokereihin liittyviä asioita. Hän lupaa auttaa tietopyynnön tehnyttä IS:ää saamaan Ahold VII Oy:n osakasluettelon. Lain mukaan se on toimitettava pyydettäessä nähtäväksi.

Kello 11 SM-liiga Oy tiedottaa yllättäen, ettei se käsittele Jokerien – eikä minkään muunkaan seuran – liigalisenssihakemuksia kaudelle 2023–2024. IS selvittää saagan loppuhuipennuksen taustat. Jokerien liigaprojektin jatko jää suureksi mysteeriksi. Selänne vaatii ry:n hallituksen eroa.