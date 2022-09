Iivo Niskanen hyökkää hurjaan urakkaan Lahdessa: ”Voi ottaa mittaa itsestään”

FAKTA

RB400 on itävaltalaisen ex-pikajuoksijan Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma. Kyseessä on ylämäkijuoksukilpailu, jossa tuhannet miehet ja naiset haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppyrimäen pohjalta aina huipulle asti. Historian ensimmäinen Red Bull 400-kilpailu juostiin vuonna 2011 Itävallan Kulmin lentomäessä. Kisoja on juostu monissa muissakin mäkihyppykeskuksissa, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Suomessa tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Kuopion Puijolla, jossa kilpailtiin vuosina 2014–2016. Sen jälkeen on näyttämönä on ollut Lahden hiihtostadion.