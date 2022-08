Saksa maksaa 28 miljoonaa Münchenin verilöylyn uhrien läheisille

5. syyskuuta on kulunut päivälleen 50 vuotta Münchenin verilöylystä.

Saksan hallitus on päättänyt antaa vuoden 1972 Münchenin olympialaisten hyökkäyksessä kuolleiden perheenjäsenille yhteensä 28 miljoonaa euroa.

Israelin istuva presidentti Isaac Herzog oli mielissään Saksan eleestä.

– Haluan osoittaa kiitokseni liittokansleri (Olaf) Scholzin johtamalle Saksan hallitukselle tästä tärkeästä askeleesta. He ottavat vastuuta ja korjaavat historian vääryyttä, jota uhrien perheet ovat joutuneet kokemaan.

5. syyskuuta on kulunut päivälleen 50 vuotta Münchenin verilöylystä, jossa kahden päivän aikana palestiinalaiset terroristit pitivät pankkivankina ja tappoivat Israelin olympiajoukkueeseen kuuluneita urheilijoita ja henkilöstöä.

Yhteensä 11 israelilaista kuoli. Heidän lisäkseen henkensä menetti viisi terroristia sekä länsisaksalainen poliisi.

Tapahtuma on puhuttanut pitkään, ja siitä on muun muassa tehty Steven Spielbergin ohjaama elokuva vuonna 2005. Münchenissä on ollut uhrien muistomerkki syyskuusta 2017 lähtien.

Suomalaisittain Münchenin olympialaiset muistetaan parhaiten Lasse Virénin 10 000 metrin kultajuoksusta, jossa mies kaatui ja juoksi siitä huolimatta kultaan maailmanennätysajalla.