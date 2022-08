Kaisa Mäkäräinen lähtee mukaan uuteen projektiin – ”Pay back -mentaliteettia”

Yhteiskunnalliset vaikuttajat lähtivät joukolla tukemaan suomalaisia urheilijoita.

Harvan suomalaisen urheilijan taloudellinen asema on niin vakaa, että hän pystyy panostamaan uraan täysipainoisesti. ”Jos lähdet talvella ulkomaan leirille, se on pois hierontakuluista”, on tyypillinen esimerkkilausahdus kansainväliselle tasolle tähtäävän urheilijan arjesta.

Vaikka Suomen olympiakomitea, lajiliitot ja seurat tukevat urheilijoita merkittävillä summilla, se ei poista useimpien talousmurheita. Tämä ongelma on yleisesti urheiluväen tiedossa, mutta sen ratkaiseminen on jäänyt puolitiehen.

Tiistaina julkistetaan hanke, jolla yllä kuvattua tilannetta yritetään korjata – ainakin jossain määrin. Asialla on 34 suomalaista vaikuttajaa yhteiskunnan eri tahoilta. Mukana on porukkaa laidasta laitaan: entisiä huippu-urheilijoita mutta myös urheiluun etäisesti suhtautuvia satunnaisia penkkiurheilijoita.

Hankkeen panivat alulle tunnettu kolumnisti ja hallitusammattilainen Pekka Seppänen ja Veikkauksen entinen toimitusjohtaja Risto Nieminen. Jälkimmäinen muistetaan myös Olympiakomitean ex-puheenjohtajana. Seppänen on tukenut jo pitkään pienimuotoisesti nuoria urheilijoita.

– Samalla olen miettinyt, löytyisikö muita kaltaisiani, joilla olisi muutama lantti kirstun pohjalla, Seppänen sanoo.

Pekka Seppänen on urheilusukua ja intohimoinen urheilun seuraaja.

Nieminen innostui hankkeesta, koska hänen mielestään maahan tarvitaan uudenlainen urheilun tukimuoto.

– Perinteisesti urheilijoita on tuettu veikkausvoittovaroista tai sitten asialla ovat olleet yritykset. Nyt meillä on kolmas tukemisen malli, Nieminen sanoo.

Kaksikko otti yhteyttä samanhenkisiin tuttaviinsa ja sai nopeasti kasaan urheiluhenkisten yhteisön.

– Keväällä 2022 koottiin laaja-alainen joukko perustajajäseniä ja aloitimme käytännön toimet, Nieminen sanoo.

Risto Nieminen (kolmas oikealta) muistaa ajan, jolloin miesurheilijoiden piti riisuutua saadakseen näkyvyyttä. Vasemmalta Juhani Jaakkola, Ensio Lankinen, Markku Juhola, Nieminen ja Raimo Vilen sekä valmentaja Pertti Helin. Kuva toukokuulta 1972.

Syntyi Urheilun huipulle ry, jossa yksityishenkilöt tukevat yhdessä urheilijoita.

– Haluamme, että huipulle tähtäävä harjoittelu ja valmentautuminen onnistuisi myös ilman some-julkisuutta, puheenjohtajaksi valittu Seppänen linjaa.

Hänen ja Niemisen lisäksi hallitukseen kuuluvat Leena Gyllenbögel, Hilkka Pöyhönen, Juha Viertola sekä ex-taitoluistelija Petri Kokko. Ehkä yllättävin nimi hallituksessa on varapuheenjohtajaksi valittu Kaisa Mäkäräinen, jolla on tuoreita näkemyksiä huippu-urheilijan arkipäivästä.

Mäkäräinen sanoo lähteneensä mukaan, koska häntä pyydettiin.

– Tässä on hyvin paljon pay back -mentaliteettia. Minua on tuettu urallani monella tapaa ja monelta taholta, joten nyt haluan olla jakamassa tukea takaisin uusille sukupolville, Mäkäräinen perustelee.

Uransa jälkeen hän ei ole ollut aktiivinen missään järjestössä tai hallituksessa.

– Ajattelin, että voisin oppia vanhemmilta ja kokeneemmilta ja samalla nähdä entistä paremmin urheilun taustalle.

Mäkäräinen uskoo, että hänellä on yhteisölle muutakin annettavaa kuin 1 000 euron vuotuinen jäsenmaksu.

– Tietysti toivon myös, että melko tuoreella huippu-urheilukokemuksellani olisi vastaavasti annettavaa hallitukselle ja koko Urheilun huipulle -yhteisölle, Mäkäräinen sanoo.

Yhdistyksen varat koostuvat jäsenmaksuista, ja potti käytetään lyhentämättömänä urheilijoiden tukemiseen. Seppäsen mukaan toiminta on tehokasta ja perustuu talkoohenkeen.

– Emme maksa organisaatiollemme tai jäsenillemme palkkioita emmekä kulukorvauksia, joten tuki menee mahdollisimman täysimääräisesti kunkin tuetun urheilijan omaan valmennusrahastoon.

Kaisa Mäkäräinen uskoo, että hänen kokemuksistaan on hyötyä uuden yhdistyksen toiminnassa.

Seppänen korostaa, ettei uusi yhdistys kilpaile muiden tukea jakavien tahojen kanssa, vaan pyrkii hankkimaan urheilijoiden valmentautumiseen lisää resursseja. Kyse ei ole myöskään mistään suljetusta yhteisöstä. Perustajien mukaan kaikki, joilla on halua tukea sinivalkoisia urheilijoita, ovat tervetulleita mukaan.

– Valtaosa urheilusta on rahanmenoa eikä tuloa, joten uusia tukimuotoja tarvitaan, Seppänen kiteyttää.

Urheilun huipulle ry tekee tukipäätökset itsenäisesti, eikä ole riippuvainen esimerkiksi lajiliittojen ratkaisuista. Tukea myönnetään yksittäisille urheilijoille ja kaikki lajit ovat samalla viivalla. Varsinaista hakua ei järjestetä, vaan yhdistys tekee valinnat oman harkintansa mukaan. Ensimmäiset tuen saajat julkistetaan vuodenvaihteessa.