Miesten koripallomaajoukkue jatkaa MM-karsintaa sunnuntaina Viroa vastaan

Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa entisen apuvalmentajansa Jukka Toijalan luotsaaman Viron, kun MM-jatkokarsinta jatkuu Tallinnassa kello 18 alkavalla pelillä.

Toijala toimi Suomen maajoukkueen apuvalmentajana koko 2010-luvun arvokisaputken ajan kunnes siirtyi 2019 Viron päävalmentajaksi. Joukkueiden valmentajat tuntevat toisensa perusteellisesti, mutta Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi ei halunnut tehdä ottelusta ainakaan etukäteen valmentajien shakkipeliä.

– Tässä on äärimmäisen lyhyt valmistautuminen, oikeastaan vain yksi päivä. Pitää olla tosi tarkkana ettei yritä liikaa. Pelaajien pitää olla palautuneita ja heillä pitää olla oikea energiataso. Se on tärkeintä. Toki tietyt asiat täytyy meidän pitää mielessä, että peli voidaan voittaa, Tuovi ennakoi.

Mitkä nämä asiat ovat?

– Olen varma että molemmat valmennusryhmät miettivät nyt, mitkä ovat vastustajan avainpelaajat, mitkä heidän vahvuutensa ja mitä heitä ei saa päästää tekemään, Tuovi sanoi.

Suomen päävalmentajan mielestä Viro on fyysisempi vastustaja kuin torstaina Tampereella voitettu Israel.

– Meidän pitää olla tietyissä tilanteissa kovempia ja pakottaa heidän takapelaajansa pois vahvuusalueiltaan. Uskon että virolaiset pelaavat vapautuneesti. Heille on tullut karsinnoissa tappioita, mutta he ovat kotiyleisönsä edessä. Heillä on paljon pelaajia, jotka voivat nousta tähdeksi yhdeksi illaksi. Meidän pitää olla varpaillamme heidän kanssaan, Tuovi sanoi.

Viron päävalmentaja Toijala oli Tuovin kanssa samaa mieltä peliin valmistautumisesta.

– Infoa on ihan riittävästi. Kun mennään tällaisella tahdilla pelistä toiseen, pelaajien kognitiivista taakkaa pitää keventää. Pitää löytää oleelliset asiat, niihin me harjoituksissa keskityimme, Toijala sanoi.

Mitkä nämä oleelliset asiat olivat?

– Vastustajan avainpelaajat. Lauri Markkanen ja Sasu Salin. Lauri pelaa nyt kolmosta, nelosta ja viitosta. Hän on niin monipuolinen, että se tekee Suomesta monipuolisemman kuin ennen.

Suomi on voittanut seitsemästä karsintapelistä kuusi ja on tasapisteissä J-karsintalohkon kärkimaan Saksan kanssa. Viro on ennen tämän päivän peliä lohkossa viimeisenä kahdella voitolla.

– Me ollaan nuori ja nälkäinen joukkue. Meidän pitää olla tosi ärsyttävä vastustaja, pelata fyysisesti ja kovaa, rikollisen rajamailla. Meillä on myös paljon kokoa, mutta isossa kuvassa tämä on vielä nuori ja kokematon joukkue, Toijala arvioi omaa joukkuettaan.