Haasteena Lahden suurmäki alhaalta ylös – katso kesän jyrkin juoksukilpailu Lahti 400 suorana, Iivo Niskanen mukana

Kuntoilijat ja kovat urheilijat ottavat mittaa itsestään, toisistaan ja Lahden suurmäestä, kun jalat taatusti hapoille vetävänä haasteena on juosta legendaarinen hyppyrimäki alhaalta ylös. ISTV näyttää Red Bull Lahti 400 -kilpailun suorana lähetyksenä lauantaina 3.9.2022.

Hiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen on jälleen tänä vuonna mukana Lahti 400 -tapahtumassa pari vuoden tauon jälkeen. Mukaan on tulossa myös viime vuoden ylivoimainen voittaja, norjalainen pikaluistelija Erik Resell. Ja tietenkin lähtöviivalla on paljon muitakin urheilijoita ja itseään haastamaan lähteviä kuntoilijoita.

ISTV näyttää koko kilpailun suorana lähetyksenä lauantaina 3.9.2022 kello 17.15 alkaen. Ensimmäiset alkuerät starttaavat kello 17.30. Finaalit juostaan näyttävästi valastuissa mäessä illan jo hämärtyessä.

Naisten ja miesten alkuerissä kilpailijat juoksevat 300 metrin matkan ylös hyppyrimäen alastulorinnettä hyppyrin nokalle asti. Nopeimmat selviytyvät A- ja B-finaaleihin, joissa juostaan täysi 400 metrin matka suurmäen huipulle asti. Yksilökilpailuiden lisäksi ohjelmassa ovat naisten, miesten ja sekajoukkueiden viestit 400 metrin matkalla.

ISTV:n lähetys aukeaa tämän artikkelin yhteydessä olevaan videosoittimeen. Lähetys näkyy vain suorana, mutta tallenteet ilmestyvät katsottaviksi maanantaista lähtien.

ISTV:n lähetyksen selostaa Toni Saukkola ja asiantuntijakommentaattorina on entinen liigatason jääkiekkoilija Ilmari Pitkänen. Pitkänen tietää itse, miltä mäessä könyäminen tuntuu, sillä hän osallistui kisaan keväällä 2018. Kenttäreportterina on IS:n Siiri Siikarla.

Starttikuva: Kuvassa viime vuoden voittaja Erik Resell ”loppusuoralla”, kuvaaja Victor Engström / Red Bull Content Pool.