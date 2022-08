Lando Norrisilta tyly reaktio Daniel Ricciardon potkuihin: ”Ihmiset vihaavat minua kun sanon näin”

Lando Norrisilta ei liikene myötätuntoa kenkää saaneelle tallikaverille.

Jos ei pärjää niin ei voi mitään. Tulos tai ulos.

Siinä pähkinänkuoressa McLarenin nuoren tähden Lando Norrisin terveiset tallikaverilleen Daniel Ricciardolle, jonka ensi kauden vielä käsittänyt sopimus päättyy yhteisellä päätöksellä tämän kauden jälkeen.

Ricciardo sai kansankielellä ilmaistuna siis kenkää.

Vaikka Norris ja Ricciardo tulevat hyvin juttuun, ei Norrisilta heru myötätuntoa australialaiselle.

– Minusta ei tarvitse tuntea sympatiaa yhtäkään kuljettajaa kohtaan sen vuoksi, että he eivät ole onnistuneet työssään riittävän hyvin. Inhottaa sanoa näin. Ihmiset varmaan vihaavat minua kun sanon näin, Norris sanaili BBC:n mukaan.

– Minun on keskityttävä omaan hommaani. Ei ole minun työni keskittyä muiden tekemisiin. En ole ajovalmentaja. En ole täällä auttaakseni tai sellaista. Minä olen täällä tehdäkseni aivan parhaani, ja siitä on kyse.

Norrisin sanat paljastavat F1:n raadollisuuden. Vaikka kuskit ajavat samassa tallissa, he ajavat myös koko ajan oman uransa ja menestyksensä puolesta. Se jättää harvoin tilaa myötätunnolle.

Brittikuski alleviivaa samalla ymmärtävänsä, että sama kohtalo voi odottaa häntä jossain vaiheessa, jos tuloksia ei tule. Se pitää hyväksyä.

Ricciardon ongelmien ympärillä on puhuttu paljon McLarenin auton soveltumattomuudesta australialaiselle. Norris sanoo, että kaikkien on pitänyt sopeutua.

– Vuoden alussa Daniel oli nopeampi kuin minä (testiajoissa) ja hän näytti sopivan autoon hyvin. Minun piti opetella uudenlainen tapa ajaa verrattuna aiempaan. Se asia, jossa ihmiset ovat väärässä on, että he luulevat McLarenin auton olevan suunniteltu minun vahvuuksilleni.

Norrisin mukaan hän on joutunut tekemään kovasti töitä 2022 sääntöjen mukaisen auton ajamisen opetteluun.

– Jos voisin valita auton, joka sopisi täydellisesti minun ajotyylilleni, niin tämä auto ei anna minulle oikeastaan mitään sellaisia asioita. Kuljettajan tehtävä on sopeutua ja tehdä parhaansa sillä, mitä käytettävissä on. Se on ollut ehkä minulle helpompaa kuin Danielille.