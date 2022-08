Turun Tuomiopäivästä virallinen CrossFit-kisa – urheilijat uudenlaiseen testiin heti avauspäivänä

ISTV näyttää kolmipäiväisen kilpailun suorana.

Turun tuomiopäivä kisataan viikonloppuna, ja ISTV näyttää tapahtuman suorana. Lajit on suunnitellut tänäkin vuonna CrossFitin Suomen ykkösmies Jonne Koski.

Neljättä kertaa järjestettävä Turun Tuomiopäivä on nyt Suomen ensimmäinen virallinen CrossFit-kilpailu.

Järjestäjät hakivat lisenssiä lajin pääorganisaatiolta CrossFit inc.:ltä, jolla on tarkat kriteerit kisatapahtumien järjestämiseen. Järjestäjien täytyi esimerkiksi pystyä osoittamaan perehtyneisyytensä lajiin, ja Elite-sarjan tuomareilta vaaditaan lajituomarikurssin suorittamista.

– Myös lajien täytyy täyttää tietyt vaatimukset, ja niiden tulee olla tarpeeksi monipuolisia, tapahtuman järjestäjä Meri Kylänpää kertoo.

Hän myöntää, ettei hakemuksessa ollut ainakaan haittaa siitä, että lajit suunnittelee jälleen Suomen ykkösmies Jonne Koski.

Hiljattain epävirallisista MM-kisoista eli CrossFit Gamesista palannut Koski on tuttuun tapaan paikalla kisoissa. Hänen puolisonsa Emilia Leppänen kruunattiin Gamesissa 35-ikäsarjan voittajaksi, mutta Leppänen tulee pitkästä kaudesta huolimatta kisaamaan kotiestradilleen Turkuun.

Miesten sarjassa nähdään tänä vuonna kansainvälistä väriä, kun mukaan tulee Gamesissa parhaimmillaan kahdeksanneksi sijoittunut sveitsiläinen Adrian Mundwiler.

– Hän otti meihin itse yhteyttä, ja kun sarjaan tuli peruutus, kutsuimme hänet mukaan villillä kortilla, Kylänpää kertoo.

Naisten ja miesten Elite-lajin sarjaan on aiemmin kutsuttu urheilijoita, mutta tänä vuonna niihin oli karsinta. Sarjoissa on tänä vuonna 20 urheilijaa aiemman 10 sijaan. Muutos tehtiin urheilullisista syistä.

– Aiemmin kaikki urheilijat ovat olleet yhdessä erässä. Urheilija on pystynyt pelaamaan sillä, että jos hän on kärjessä, hän tietää voittavansa lajin. Nyt ei voi olettaa mitään, kun toinen erä on vielä tulossa.

– Toki syynä oli myös se, että saamme mukaan laajemman kattauksen Suomen huippuja.

Tuomiopäivä on perinteisesti startannut maauimalassa uintilajilla, mutta tänä vuonna pakkaa sekoitetaan hieman. Urheilijat pääsevät perjantaiaamun ensimmäisessä lajissa testaamaan itseään avovesiuinnissa Ispoisten uimarannalla. 350 metrin uinnin perään on kolmen kilometrin maastojuoksu.

– Siellä on ammattitaitoiset hengenpelastajat, ja juoksurata on merkattu tarkasti. Myös sinilevämittaukset on tehty. Erikoissijainnit vaativat aina ylimääräistä mietintää ja järjestelyä, jotta kaikki menee niin kuin pitää, Kylänpää kertoo.

Järjestäjät odottavat paikalle noin 2 000:tta katsojaa per päivä eli enemmän kuin viime vuonna.

– Pitäisi olla hyvä sää, mikä merkitsee ulkotapahtumassa aika paljon.

ISTV lähettää Turun Tuomiopäivän suorana kaikkina kolmena kisapäivänä.

Avauslaji Tuomiopäivän uitto jää sijaintinsa vuoksi suoran lähetyksen ulkopuolelle, mutta kamerat ovat paikalla kakkoslajissa Urheilupuiston yläkentällä pe 17.30 alkaen.

Perjantai:

Laji 2 klo 17.30–22.00 Perjantai-illan kovaa ajoa / sijainti yläkenttä

Lauantai:

Laji 3 klo 10.30–13.15 Jokirannan Rajuin / Aurajoen ranta

Laji 4 klo 14.15–17.50 Vähä tota ja tätä, tual ja tääl / yläkenttä

Laji 5 klo 19.00–22.00 Laji 5A: Pist Kelkkoi Huntil ja 5B: Pist maximit ja pari piispist / yläkenttä

Sunnuntai:

Laji 6 klo 11–14 Sunnuntaihölkäl / yläkenttä

Laji 7 klo 14.30–17.30 Viel kerra hanaa / yläkenttä

Palkintojen jako noin klo 18.00