Suomalainen laji-ikoni sai tuomion Ruotsissa – osti seksiä

Jussi Meresmaa tunnusti tuomion Instagramissa.

Suomalaisen frisbeegolfin pioneeri ja yrittäjänä trendilajin parissa työskentelevä Jussi Meresmaa, 44, on tuomittu seksin ostamisesta Ruotsissa.

Asiasta kerrotaan Meresmaan frisbeegolfyritys Discmanian verkkosivuilla sekä Meresmaan henkilökohtaisella Instagram-tilillä.

– Tämä on raskain koskaan kirjoittamani viesti. Olen tehnyt rikoksen, josta on seurauksia minulle, perheelleni ja yritykselleni. Minut on tuomittu seksin ostamisesta aikuiselta Ruotsissa, Meresmaa kirjoittaa Instagramissa jakamassaan päivityksessä.

Seksin ostaminen kriminalisoitiin Ruotsissa vuonna 1999.

– Tekemäni asia on kamalaa ja väärin. Olen rikkonut julmalla tavallani perheeni ja kaikkien tuntemieni ihmisten luottamuksen. Ei ole olemassa mitään, miten tekoani voisi puolustella ja otan siitä täyden vastuun.

Julkaisussa Meresmaa kertoo etsivänsä nyt apua ongelmiinsa. Hän kertoo nyt käyttävänsä energiansa surevan perheensä tukemiseen, eikä aio puhua asiasta tämän enempää julkisesti.

Discmanian tiedotteen mukaan rikos tapahtui toukokuussa ja Meresmaa on saanut tuomion Ruotsin oikeudessa. Discmania kertoo tiedotteessa, ettei yrityksellä ole tekemistä rikollisen toiminnan kanssa ja etteivät Meresmaan teot edusta yrityksen arvoja. Discmanian perustaja Meresmaa jää tehtävistään sivuun välittömästi.

2021 Discmanian liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa.

Meresmaa on moninkertainen frisbeegolfin Suomen mestari ja lajin tienraivaaja. Hän oli lajin ensimmäisiä suomalaisammattilaisia.

Meresmaa on tunnettu myös ratasuunnittelijana, ja hän on ollut mukana nostamassa frisbeegolfia Suomessa suursuosioon.

– Olen pahoillani kaikkien niiden puolesta, joita olen teollani satuttanut, Meresmaa päättää.

Meresmaan tuomiosta kertoi Suomessa ensimmäisenä MTV Urheilu.