Uhrin raju väite – oli vain 11-vuotias, kun valmentaja aloitti vuosia kestäneen hyväksikäytön

Jan Hempel kertoo hyväksikäytön alkaneen jo 1982.

Uimahypyn moninkertainen Euroopan mestari Jan Hempel on kertonut saksalaismedia ARD:lle, että valmentaja käytti Hempeliä hyväkseen yli vuosikymmenen ajan. Asiasta on uutisoinut myös mm. uutistoimisto AP.

Nykyisin 51-vuotias Hempel kertoo valmentajansa Werner Langerin aloittaneen hänen hyväksikäyttämisensä vuonna 1982, jolloin Hempel oli vain 11-vuotias.

Hempel kertoo vieneensä asiaa eteenpäin, mutta Saksan uimaliitto viittasi väitteille kintaalla.

– Liittomme (DSV) antoi ymmärtää, että jos alkaisin puhua asiasta, se vaarantaisi koko lajin tulevaisuuden maassa, enkä voisi enää kilpailla. Tietysti, kun olin jo tasolla, jossa minulla oli kovia tavoitteita, halusin saavuttaa ne, Hempel sanoi uutistoimisto DPA:lle viime viikolla.

Saksalainen Hempel kertoi syytöksistä viime torstaina julkaistussa dokumentissa, jossa myös joukko ex-uimareita syytti entisiä valmentajiaan hyväksikäytöstä.

Hempelin EM-kultahyppy Sevillassa 1999.

Uimahyppääjän mukaan hyväksikäyttö jatkui yli vuosikymmenen ajan, kunnes hän alkoi puolustaa itseään ennen Atlantan olympiakisoja 1996. Hän kertoo paljastaneensa asian maajoukkueen valmentajalle Ursula Klingerille.

Langer asetettiin toimintakieltoon, mutta ei hyväksikäytön vuoksi. Hänellä väitettiin olleen tausta entisen Itä-Saksan pahamaineisessa tiedustelupalvelussa Stasissa.

Hempel syytti myös maajoukkueen valmentajaa Lutz Buschkowia, joka on toiminut tehtävässään 20 viime vuoden ajan. Hempelin mukaan valmentaja tiesi kaiken, muttei tehnyt mitään.

Saksan urheilijaliiton puheenjohtaja Karla Borger kertoi järkyttyneensä Hempelin esittämistä väitteistä.

– Ihmiset, jotka vaikenevat, suojelevat instituutioita ja osallistuvat siten vahingontekoon. Osittain he luulevat, että toimimalla näin he estävät lisävahinkojen syntymisen. Joskus on riippuvuussuhteita tai verkostoja, jotka tekevät uhreille selväksi, miten kalliiksi puhuminen tulee, liiton jäsen Maximilian Klein sanoi Deutsche Wellen mukaan.

Saksan maajoukkueen valmentaja Lutz Buschkow sai lähteä syytösten tultua julki. Hänen väitetään tienneen hyväksikäytöstä jo vuosia sitten.

Buschkow, 64, vapautettiin tehtävistään pian syytösten tultua julki.

Heiko Meyer oli pitkään Hempelin pari uimahypyissä. Hempel uskoutui hänelle vuosia sitten.

– Tiesin, mitä tapahtui, mutten tiennyt mittakaavan olleen näin valtava. Se järkytti minua.

Sen sijaan toinen maajoukkueen uimahyppääjä Patrick Hausding puolustaa valmentajaa.

– Ei häntä voi syyttää. Se ei ole reilua. Ei hänellä ollut vaikutusvaltaa ollenkaan. Hän oli pieni osa järjestelmää valmentajana tuolloin. Tapaukset ovat kamalia, ja Jan Hempeliä tulee kuulla. Silti en ymmärrä, miksi hän tuo asiat julki 25 vuotta tapahtumien jälkeen.

Hempel voitti urallaan kolme EM-kultaa, kolme hopeaa ja kaksi pronssia. MM-tasolla hän voitti hopeaa ja pronssia 1998, olympialaisissa hän saavutti hopeaa 1996 Atlantassa ja pronssia 2000 Sydneyssä.