Kimi Räikkönen on jättänyt F1-maailman kokonaan taakseen: näin paljon hän pitää yhteyttä sarjan tähtiin

Kimi Räikkönen ei ole kaivannut F1-varikolle.

Viime joulukuussa viimeisen F1-kilpailunsa ajanut Kimi Räikkönen palaa tänä viikonloppuna kilparadalle Nascar-sarjan kilpailussa Yhdysvalloissa. Räikkösen mukaan hän ei ole yhdeksän kuukauden aikana potenut ikävää F1-sirkuksen pariin.

– En ole ikinä nauttinut muusta kuin kisaamisesta. Se ei koskaan ollut minulle koko elämä. En ole huomannut mitään ongelmaa, ja on ollut kiva kun ei ole pitänyt mennä tiettyjen aikataulujen mukaan, formula ykkösistä eläköitynyt Räikkönen kertoo Viaplayn haastattelussa.

Hän ei tunnista uransa lopettavien urheilijoiden identiteettiongelmia, kun urheilijaminää ei enää ole.

– En ole ikinä ajatellut itseäni F1-kuljettajaksi. Ainakaan omassa päässäni, Räikkönen sivaltaa.

Räikkönen kertoo ottaneensa F1-maailmaan kunnolla etäisyyttä. Hän kertoo katsoneensa vain pari kilpailua, eikä keksi mitään, mitä elämäänsä formuloista kaipaisi.

– Muutamiin ihmisiin olen ollut ihan muissa kuin formula-asioissa yhteydessä. Kuskeihin ei ole ollut oikeastaan mitään (kontaktia).

Räikkönen, 42, ajaa Nascar-kilpailussa Trackhouse Racingin tallissa. Kilparataan hän kertoo päässeensä tutustumaan muutaman kierroksen henkilöautolla ja jonkin verran simulaattorissa.

Näillä eväillä pitäisi olla hyvin äkkiä valmis kisaamaan tasapäisesti Nascar-ammattilaisia vastaan.

– Simulaattori on aina simulaattori. Kuva ei ole ihan todenmukainen, mutta näkee vähän mihin suuntaan mutkat menee. Treeniä on 20 minuuttia ja sitten on jo aika-ajot. Se on alkuun varmasti haastavinta. Kunhan niistä nyt päästään läpi, niin katsotaan sitten, Räikkönen hymähtää asettamatta tavoitteita.

Watkins Glenin osakilpailu ajetaan sunnuntaina kello 22.00 Suomen aikaa. Kisa on katsottavissa Elisa Viihde Viaplayssa.