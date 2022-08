Muuttunut Valtteri Bottas harvinaisen avoimena suhteestaan Tiffany Cromwelliin: ”Välillämme on vahva ja syvä jännite”

Valtteri Bottas ylistää kumppaninsa Tiffanyn merkitystä omassa muutoksessaan.

Nastola

Reteesti vaan, kaasu lattiassa!

Tällainen elämänasenne huokuu F1-kuljettaja Valtteri Bottaksesta oitis, kun hän antaa haastattelua Pajulahden liikuntakeskuksessa Lahden Nastolassa.

Bottas, 32, ei selvästikään edes yritä taivuttaa itseään F1-kuskeille haastatteluissa tyypilliselle automaattiohjaukselle, vaan vaikuttaa olevan tilanteessa selvästi odotettua enemmän läsnä.

Joidenkin F1-fanien mielestä Bottaksen olemuksessa on tapahtunut huomattava muutos tallivaihdoksen jälkeen. Aiemmin suomalaista autourheilutähteä kuvailtiin jäykäksi ja harmaaksi mediapersoonaksi, mutta nyt hänen on nähty elävän tietyllä tavalla kuin rokkitähdet – yhtä täysillä hetkestä kiinni pitäen, turhia murehtimatta ja itseensä vahvasti uskoen.

Yksi selkeä merkki tästä nähtiin toukokuussa, kun hän julkaisi Instagramissa nakukuvan itsestään uimassa purossa Coloradossa.

– Tunnen itseni aiempaa selvästi vapautuneemmaksi ja rennommaksi. Nyt mä todella nautin aidosti elämästä, Bottas korostaa.

– Tähän muutokseen on ainakin kaksi keskeistä syytä: tallivaihdos sekä Tiffany, hän jatkaa viittaamalla elämänkumppaniinsa, australialaiseen huippupyöräilijään Tiffany Cromwelliin.

TIffany Cromwell ja Valtteri Bottas Miamin varikolla toukokuussa.

Nastolalaislähtöinen F1-ajaja vaihtoi Mercedeksen Alfa Romeolle täksi kaudeksi. Bottas ehti kilpailla maineikkaan Mercedeksen ajokilla viisi vuotta. Tänä aikana hän nappasi kymmenen GP-voittoa ja oli kahdesti toinen MM-pisteissä.

– Nykyään jokainen päivä on mulle uusi seikkailu. Pyrin tekemään nimenomaan niitä asioita, joista tykkään, enkä ota paineita mistään, Suomessa parhaillaan lomaileva Bottas linjaa.

– Ja pyrin kannustamaan myös kaikkia muita ihmisiä elämään omana itsenään, ja laittamaan vaan lisää hanaa.

Pajulahdessa kilpaillaan tänä sunnuntaina viidettä kertaa Valtteri Bottas Duathlon.

Istumme liikuntakeskuksen rantasaunan kuistilla, koska näissä maisemissa Bottaksen on tarkoitus laittaa hanaa tänä sunnuntaina.

Tuolloin Pajulahdessa kilpaillaan jo viidettä kertaa Valtteri Bottas Duathlon, jonka reitti koostuu naisten, miesten ja joukkueiden kilpailussa 5 kilometrin juoksusta, 20 kilometrin pyöräilystä ja vielä 3 kilometrin juoksusta.

– Tapahtuma on alkujaan perustettu siksi, että haluan sen avulla motivoida kaikkia ihmisiä liikkumaan, ja toivottavasti nytkin mahdollisimman moni perhe kokee asian omakseen. Tämä on hyvä haaste kaikille, Bottas sanoo.

– Mulle on myös tärkeää, että saamme jälleen tehtyä samalla hyväntekeväisyyttä. Tällä kertaa osallistumismaksuista kertyvä tuotto (viime vuosina ollut noin 10 000 euroa) luovutetaan Sydäniitolle. Ja tietysti haluan, että teen reitillä taas edellisvuosia kovemman tuloksen.

Bottaksella on vahva juoksutausta, ja tätä nykyä hän myös pyöräilee harvinaisen aktiivisesti. Kun F1-kuski viimeksi noin vuosi, pari sitten kokeili rahkeitaan Cooperin-juoksutestissä, tulos oli huima: 3 650 metriä.

– Hyvä peruskunto heijastuu kaikkeen, lähtien jo keskittymisestä F1-kisoihin.

– Kausi on ollut nousua ja laskua, MM-pisteissä yhdeksäntenä oleva Valtteri Bottas kuvailee.

Avauskauttaan Alfa Romeolla Bottas kuvailee kaksijakoiseksi. Hän on MM-pisteissä tällä hetkellä yhdeksäntenä.

– Kausi on ollut nousua ja laskua. Alkukausi sujui positiivisesti ja pisteitä tuli tasaisesti, mutta 5–6 viime kisaa ovat olleet vaikeita. Emme ole ottaneet takapakkia, mutta monet muut tallit ovat petranneet, Bottas tiivistää.

– Loppukaudeksi autoomme on tulossa päivityksiä, jotka varmasti auttavat meitä eteenpäin. Talli on panostanut nyt enemmän kehitystyöhön, ja tärkeintä on, että se työ kantaisi hedelmää ensi kaudella. Emme varmasti vielä silloinkaan tappele voitoista, mutta hyvistä sijoituksista joka tapauksessa.

Valtteri Bottas sanoo olevansa ”erittäin tyytyväinen” tallivaihdokseensa.

Vaikka haasteita on riittänyt, Bottas alleviivaa olevansa ”erittäin tyytyväinen” tallivaihdokseensa.

– Uudessa tallissa saan selvästi enemmän vastuuta kuin Mersulla, ja nyt mulla on myös enemmän auktoriteettia. Saan elää täysillä auton kehitystyössä mukana, ja varsinkin tulevan kauden autosta olen jo saanut enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin, monivuotisella sopimuksella tallissa ajava Bottas selvittää.

– Alfa Romeolla tunnen olevani keskiössä, läsnä kaikessa. Juuri tämä on se iso pointti, joka on myös vaikuttanut olemukseeni. Mulla on nyt paljon enemmän ilmaa ja happea hengitettäväni, eikä paineita ole läheskään yhtä paljon kuin viime vuosina.

Valtteri Bottas ja TIffany Cromwell kuvattuna viime joulukuussa.

Bottas kertoo ammentaneensa uudenlaista voimaa myös rakkaudesta. Seurustelusuhde Tiffany Cromwelin kanssa on kestänyt jo muutaman vuoden.

Valtteri ja Tiffany tutustuivat Monacossa yhteisten tuttavien esitteleminä. Tiffany on asunut siellä vuodesta 2010, Valtteri vuodesta 2013.

– Tiffanylla on ollut iso vaikutus henkiseen hyvinvointiini. Välillämme on vahva ja syvä jännite, joka kumpuaa varmasti siitä, että olemme loppujen lopuksi aika samanlaisia luonteita. Tiffany on samalla tavoin vapaa sielu, joka tykkää kokeilla ja nähdä kaikenlaista. Hän on todella positiivinen luonne, Bottas painottaa.

– Haluamme pysyä koko ajan liikkeessä, ja meillä todella riittää yhteisiä intressejä. Tykkäämme matkustella paljon ja heittäytyä elämälle, hyvästä ruoasta ja juomasta nauttien. Tunnen sielunveljeyttä Tiffanyn kanssa, ja suhteemme kantaa myös siksi, ettei meillä ole yhdessä koskaan tylsää.

Tiffany Cromwell halasi Valtteri Bottasta Sao Paulon osakilpailun jälkeen viime marraskuussa.

Bottas kertoo arvostavansa suuresti avovaimoltaan erityisesti vaikeilla hetkillä saamaansa tukea. Bottaksen mukaan Tiffany ei jalkaudu säännöllisesti F1-varikoille keikistelläkseen oman etunsa nimissä vaan aidosti kannustaakseen häntä.

– Olen alusta asti aistinut Tiffanysta vahvan aitouden. Se, että hän haluaa olla niin voimakkaasti henkisesti läsnä elämässäni, on tosi merkityksellistä mulle. Kun kumppanielämästä puhutaan, tämä on aivan uusi asia mulle, Bottas sanoo.

– Elämme päivän kerrallaan, mutta suhteemme vaikuttaa olevan todella hyvällä ja kestävällä pohjalla. En näe mitään syytä, miksei tämä suhde voisi kestää vaikka hamaan loppuun.

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell Monacossa toukokuussa.

Tätä nykyä pariskunta viettää paljon vapaa-aikaansa Lapissa Kilpisjärvellä, jonne Bottaksen mökki valmistui joulukuussa 2021. Se on kuulemma henkireikä pariskunnalle, joka on käynyt keskusteluja myös perheen perustamisesta.

– Kyllä, olemme puhuneet perheen perustamisesta, mutta mitään sen tarkempia suunnitelmia meillä ei ole.

Sunnuntaina kaksikko ottaa yhteen – Bottaksen nimeä kantavassa duathlon-kisassa. Valtterin mukaan Tiffanyn on ollut vahva vaikutus siihen, että hänen pyöräilyinnostuksensa on noussut merkittävästi.

– Tiffany on parempi pyörän selässä, mutta en enää häviä hänelle siinä kovin paljon. Sunnuntaisesta tulee kova skaba. Haluan tietysti olla maalissa ennen Tiffanya, Bottas summaa virnistäen.