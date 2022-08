Iivo Niskanen ja Valtteri Bottas osakkaiksi luksushankkeeseen – takana Putinin lähipiiriin kuulunut miljonääri

Venäjällä vaikuttaneen Pekka Viljakaisen pääomistama PihlasResort on Joroisiin nouseva viiden tähden hotellihanke.

it-alalla rikastunut, Venäjälläkin vaikuttanut savolaismiljonääri Pekka Viljakainen on dynamo resort-hankkeessa, jonka sijoittajaosakkaiksi ovat päättäneet lähteä myös maan eturivin urheilutähdet Iivo Niskanen ja Valtteri Bottas.

Hiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen, 30, ja F1-kuljettaja Valtteri Bottas, 32, ovat Ilta-Sanomien tietojen mukaan päättäneet ryhtyä sijoittajiksi ja osakkaiksi Pohjois-Savon Joroisiin valmistuvaan, Suomen oloissa eksklusiiviseen luksushotellihankkeeseen.

Suur-Saimaan vesistöön kuuluvan Pihlasjärven rannalle nouseva viiden tähden PihlasResort-hanke valmistuu joulukuun lopussa ja aukeaa alkuvuodesta 2023.

Hankkeen pääomistaja ja dynamo, tunnettu savolaismiljonääri Pekka Viljakainen, 50, ei maanantaina kiistänyt tietoja, mutta ei muuten halunnut kommentoida projektin osakasjoukkoa syvällisesti.

– Julkistamme koko paketin kerralla, todennäköisesti syyskuun puolivälissä. Joukko on erittäin kiinnostava ja nimekäs, eikä ole mikään salaisuus, että olen näiden kahden mainitun urheilijan hyvä ystävä.

Tältä näyttää uudessa luksushotellissa.

Viljakainen on myös Niskasen pitkäaikainen sponsori kalankasvatusyhtiö Finnforelin kauppatuotemerkin Saimaan Tuoreen kautta. Viljakainen on yrityksen suuromistaja.

Kuopiossa asuva Niskanen on kotoisin Vieremältä, joka myös on Pohjois-Savoa. Hänen urheilemisen taustayhtiöksi perustamansa Iivo Niskanen Oy on neljän viime tilikautensa aikana tehnyt yhteensä yli 800 000 euron tuloksen, eikä viime talven olympiaparaati liene tehnyt rahavirroille hallaa tämänkään vuoden aikana.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan osakasjoukkoon liittyisivät myös näyttelijä-yrittäjä Jasper Pääkkönen sekä muusikko Poju eli Pasi Heinonen.

Pekka Viljakainen, 50, tiedetään yrittäjäksi ja sijoittajaksi, joka jo 26-vuotiaana vuonna 1998 ansaitsi satojamiljoonia markkoja myymällä 14-vuotiaana perustamansa it-alan yrityksen silloiselle TietoEnator-jättiyritykselle.

Sittemmin omaisuutensa sijoittamalla ja yrittämällä moninkertaiseksi kartuttanut Viljakainen tunnetaan myös sukunsa maille Joroisiin rakennuttamistaan kartanosta, ortodoksisesta rukoushuoneesta sekä Esplanadin puiston kopiosta.

Ennen kaikkea Viljakainen kuitenkin tiedetään yhdeksi nyky-Venäjän lähihistorian vaikutusvaltaisimmista suomalaisista. Hän tuntee presidentti Vladimir Putinin henkilökohtaisesti ja on tavannut tätä lukuisia kertoja. Lisäksi Viljakainen on toiminut ex-pääministerin, viime helmikuusta lähtien Venäjän johtavaksi sotahaukaksi profiloituneen Dimitri Medvedevin bisnesneuvonantajana ja istunut Venäjän postin hallituksessa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Viljakainen tuomitsi sodan kauhunsekaisin tuntein.

PihlasResort on yhtiö, joka muodostuu Tea House of Wehmaisin sekä Viljakaisen ForestSuites-yhtiön fuusiossa. Tea Housen pääomistajasta Anna Grotenfelt-Paunosesta tulee luksushotellin toimitusjohtaja ja osakas.

Iivo Niskanen (oik.) otti heinäkuussa mittaa Vieremällä nimikkokentällään yhdistetyn Ilkka Herolasta (kesk.) ja juoksija Mikko Kauppisesta. Vaikka tilaisuus oli leikkimielinen, miehet juoksivat Cooperin testin verenmaku suussa.

– Hotelli sijaitsee 10,5 hehtaarin suljetulla alueella. Ekologisuuteen panostetaan erityisesti. Taso on kaikessa korkea, mistään retkikeskuksesta ei ole kyse, kertoo Viljakainen, joka alun perin suunnitteli rahoittavansa koko projektin itse.

Alueelle tulee esimerkiksi tennis- ja padelkenttiä ja jopa sisäpalloiluhalli, jonka työmaahan tällä hetkellä maajoukkueleirillä Italiassa harjoitteleva Niskanen kävi äskettäin tutustumassa.

PihlasResort tavoittelee valmistuttuaan noin 40 000:ta kävijää vuosittain. Viljakainen uskoo, että merkittävä osa vieraista tulee ulkomailta.