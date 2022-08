Sami Jauhojärvi muutti suhtautumistaan tosi-tv-ohjelmiin – kertoo nyt, mitä oivalsi "Suomen rankimman realityn" kuvauksissa

Sami Jauhojärvi, Noora Räty ja Amin Asikainen raottavat tosi-tv-maailman kulisseja.

Selviytymistä ääriolosuhteissa, tanssimista parrasvaloissa ja aikahyppy viime vuosituhannen maatilalle. Suomalaiskodeissa on vuosien ajan seurattu toinen toistaan kekseliäämpiä tosi-tv-ohjelmia, joissa usein jo etukäteen julkisuudesta tutut henkilöt ottavat mittaa toisistaan kameran edessä.

Viihdemaailman kasvojen lisäksi ohjelmissa on vilahdellut urheilijoita, jotka on totuttu näkemään ruudussa aivan eri ympäristöissä kuin tarkasti suunnitelluissa tv-formaateissa.

IS haastatteli kolmea suosituissa tosi-tv-kilpailuissa mukana ollutta suomalaisurheilijaa ja selvitti, mikä saa urheilumaailman tähdet kokeilemaan siipiään tv-viihteen puolella ja mitä heille on kokemuksista jäänyt käteen.

Maastohiihdon moninkertaista arvokisamitalistia Sami Jauhojärveä kyseltiin mukaan tv-kisailuihin jo aktiiviuran aikana. Tuolloin kuvauksiin osallistuminen oli miehelle ehdoton ”no go”.

– Kilpailukaudella oli ihan selvää, ettei sellaisiin lähdetä mukaan. Edes harjoituskaudella en olisi lähtenyt irrottamaan kolmea neljää päivää siihen, että olisin jossain tv-formaatissa mukana, vaikka olisi maksettu todella hyvin, ex-hiihtäjä kommentoi.

Sami Jauhojärvi harkitsee tarkasti, mihin ohjelmiin lähtee.

Kun ura päättyi vuonna 2017, tilanne muuttui ja Jauhojärvi lähti mukaan Mestareiden mestarit -sarjaan, jossa entiset huippu-urheilijat ottavat mittaa toisistaan.

Päätöstä ei tarvinnut pohtia pitkään, sillä sekä ohjelman konsepti että kuvauspaikka kuulostivat entisen urheilutähden korvaan houkuttelevilta.

Jauhojärvi myöntää, että lopulliseen osallistumispäätökseen vaikutti myös ohjelmasta tarjottu rahallinen palkkio.

– Yksi asia on taloudellinen puoli, että niistä (ohjelmista) saa kohtuullisen korvauksen menetetylle vapaa-ajalle.

– Voit miettiä, että saat korvauksen siitä, että menet käväisemään Etelä-Afrikassa. Sehän oli vähän niin kuin hiihtäjänä: kun neuvotteli hyviä sponsorisopimuksia, sai korvauksia siitä, kun hiihti maailmancupissa kilpaa, Jauhojärvi huomautti.

Vaikka Mestareiden mestari oli kokemuksena hieno, Jauhojärvi lähti mukaan seuraavaan tosi-tv-rupeamaan vasta kesällä 2021, jolloin kuvattiin tänä keväänä Ruudussa esitettyä Erikoisjoukot-sarjaa.

Ex-hiihtäjä oli siinä välissä näyttänyt punaista valoa useammalle formaatille.

– Harkitsen niin, etten ole jatkuvasti mukana ohjelmissa. En halua, että ihmiset mieltävät minut tosi-tv-tähdeksi, Jauhojärvi totesi ja jatkoi:

– Lisäksi mietin aina, onko sillä (formaatilla) antaa minulle jotain sellaista, mitä en ole aiemmin päässyt kokemaan.

Erikoisjoukkojen fyysinen väkivalta oli Sami Jauhojärvelle liikaa.

Erikoisjoukkojen tapauksessa sellaista kyllä riitti, sillä Jauhojärvi pääsi kuvauksissa pudottautumaan helikopterin kyydistä ja testaamaan omia henkisiä rajojaan oikein olan takaa.

Erikoisjoukkoja on tituleerattu Suomen tv-historian rajuimmaksi realityksi – eikä suotta. Sarjan idea on, että joukko julkisuudesta tuttuja henkilöitä osallistuu erikoisjoukkojen pääsykokeeseen valmentavalle koulutusleirille.

Armeijan palveluksessa marinoituneet kouluttajat vievät osallistujat henkisen ja fyysisen sietokyvyn äärirajoille. Jauhojärven kohdalla raja tuli vastaan.

Ex-huippu-urheilija pärjäsi kovaa fyysistä kuntoa vaativissa rutistuksissa erinomaisesti, mutta väkivaltaiset tehtävät söivät miestä sisältä päin. Hän päätti jättää leirin kesken, sillä väkivallan käyttäminen ilman hyvää syytä soti pahasti Jauhojärven arvomaailmaa vastaan.

– Jos opetan lapsilleni, että väkivalta ei ole koskaan ratkaisu, niin en halua olla mukana sellaisessa toiminnassa, missä käytetään väkivaltaa, Jauhojärvi perusteli päätöstä sarjassa.

Lue lisää: Sami Jauhojärvi kauhistui omaa käytöstään Erikoisjoukoissa – järkytti muut kilpailijat shokkiratkaisulla

Sami Jauhojärvi loisti Erikoisjoukkojen fyysisissä tehtävissä.

Vaikka Jauhojärven lähtö Erikoisjoukoista oli dramaattinen, hän ei kadu ohjelmaan osallistumista. Käteen jäi ikimuistoinen kokemus ja joukko uusia tuttavuuksia. Ne ovat Jauhojärven mukaan tosi-tv-ohjelmiin osallistumisen parasta antia.

– Ystävyydet on parasta, mitä sieltä (ohjelmista) on jäänyt.

– Monella on käsitys, että jos on telkkarissa, on automaattisesti rikas, itsevarma ja niin edelleen. On ollut mahtava huomata, että julkkiksetkin ovat vain ihmisiä, jotka tarvitsevat rakkautta ja lämpöä ihan siinä missä urheilijat ja tavan duunaritkin, Jauhojärvi totesi.

Noora Räty voitti Farmin ensimmäisen tuotantokauden.

Samoilla linjoilla on jääkiekkoilija Noora Räty, joka on nähty Selviytyjissä ja Farmissa. Hän on löytänyt molemmista ohjelmista hyviä ystäviä.

– Tosi paljon tulee oltua yhteyksissä Selviytyjistä Lotta Hintsan ja Hannes Hyvösen kanssa. Farmilla olin paljon tekemisissä Jari Isometsän kanssa, Räty luetteli ja jatkoi:

– Hienointa ovat olleet sellaiset pienet hetket, kun vaikka Selviytyjissä istuttiin nuotion ääressä ja juteltiin elämästä. On kiinnostavaa puhua ihmisten kanssa siitä, miten ne näkee elämän ja millaiset arvot niillä on. Urheilijalla kun on aina se oma näkökulma.

Sekä Selviytyvät että Farmi ovat tyypiltään kilpailuja. Muunlaisiin formaatteihin Räty ei lähtisi mukaan.

– Ohjelmassa pitää olla kilpailuaspekti, jotta mulla pysyy kiinnostus yllä. Lisäksi sen pitää soveltua omiin arvoihin, tyyliin ja persoonaan.

Selviytyjiin osallistumista Rädyn ei tarvinnut miettiä hetkeäkään, sillä hän oli fanittanut sarjan jenkkiversiota pitkään. Lisäksi häntä kiinnosti mahdollisuus kokeilla ääriaskeettista elämäntapaa.

Selviytyjien kolmas tuotantokausi kuvattiin keväällä 2018 ja esitettiin televisiossa vuotta myöhemmin. Sen jälkeen Räty ajatteli, ettei lähtisi enää uudelleen mukaan suureen tv-tuotantoon, sillä se olisi nyt nähty.

Toisin kävi.

Noora Räty nautti eläinten kanssa puuhastelusta Farmin kuvauksissa.

Kesällä 2019 Räty lupautui mukaan Farmiin, sillä hänen elämänsä oli risteyskohdassa. Menestynyt maalivahti pohti jääkiekkouransa jatkoa ja teki lopullisen päätöksen kentälle palaamisesta vasta kuvausten aikana.

– Mulla oli tiukka työkesä alla. Olin melkein burnoutin partaalla, niin mietin, että Farmi olisi mahdollisuus erkaantua elämästä kuukaudeksi.

– Lisäksi olen sairaan eläinrakas, niin farmilla kiehtoi askeettinen ympäristö eläinten keskellä. Olen aina sanonut, että viihdyn paremmin eläinten kuin ihmisten kanssa.

Lopulta Räty selviytyi ohjelman voittoon. 30 000 euron voittopotin hän lahjoitti hyväntekeväisyyteen.

Toisin kuin Jauhojärvi, Räty on lähtenyt mukaan tv-mittelöihin urheilu-uransa aikana. Hän ei ole kokenut sitä ongelmaksi, sillä sekä Selviytyjien että Farmin kuvaukset osuivat lätkäkauden kannalta hyviin rakoihin.

– Selviytyjien kuvausten aikaan olin ylimenokaudella, ja Farmiin lähtiessä en ollut varma, jatkanko enää uraani.

Noora Räty osallistui Selviytyjiin vuonna 2018.

Räty on oiva osoitus siitä, että urheilijoilla on hyvät mahdollisuudet menestyä tv-kilpailuissa. Leijonien tähtiveskari kertoo hyödyntäneensä kuvauksissa niin joukkuepelitaitojaan kuin urheilu-uran varrella kertynyttä henkistä vahvuutta.

Myöskään haastatteluissa kertyneestä esiintymistaidosta ei ollut haittaa, sillä sen ansiosta Räty ei jännittänyt kameran edessä olemista lainkaan.

– Eniten jännittää, mitä leikkauspöydällä tapahtuu ja millaisen hahmon tuotanto susta luo, Räty kertoi.

Moninkertainen arvokisamitalisti on ollut pääosin tyytyväinen siihen, miten hänet on ohjelmissa esitetty. Yksi asia on kuitenkin jäänyt mietityttämään.

– Aika paljon sitä sellaista kuorta, kilpailullisuutta ja temperamenttia on tuotu esille. On jäänyt pois, että olen oikeasti perimmiltäni todella kiltti niin ihminen. Sitä puolta ei ole noissa ohjelmissa hirveästi näkynyt.

– Tietysti kun pelaan jääkiekkoa, joka on miehinen laji, musta halutaan heijastaa katsojalle terävää ja ronskia kuvaa.

Amin Asikainen nautti Erikoisjoukkojen fyysisyydestä. Hänet on nähty myös muun muassa Mestareiden mestarissa.

Ex-nyrkkeilijä Amin Asikainen on suostunut mukaan viihdeohjelmiin juuri siksi, että on halunnut näyttää katsojille itsestään uudenlaisen puolen.

– Enhän mä oikeasti ole sellainen totinen tuijottaja kuin siellä nyrkkeilykehässä. Mähän olen ihan kiva kaveri ja lempeä perheenisä. Olen halunnut näyttää tavallisillekin ihmisille, että mussa on se herkkä puoli.

Asikainen on nähty vuosien varrella muun muassa Mestareiden mestarissa, Farmissa, Erikoisjoukoissa ja suosikkiohjelmassa Tanssii tähtien kanssa. Vaikka pyyntöjä oli tullut jo aiemmin, Asikainen lähti ruutuun vasta sitten, kun nyrkkeilyhanskat oli heitetty lopullisesti naulaan.

– Silloin kun treenataan, tähdätään niihin urheilullisiin tavoitteisiin. Ne (ohjelmat) olisivat vieneet paljon aikaa ja fokus olisi mennyt vääriin asioihin, Asikainen perusteli.

Vaikka ex-nyrkkeilijää on nähty ruudussa verrattain paljon, kaikkiin pyyntöihin hän ei ole suostunut. Asikaiselle on tärkeää, että ohjelmassa kilpaillaan, ja siinä pääsee haastamaan itseään kunnolla.

Keskisarjan Euroopan mestari arvostaa suuresti reilua peliä, minkä vuoksi tietyt ohjelmat ovat mustalla listalla.

– Selviytyjiin on kysytty, mutta se on musta vähän selkään puukottamista. Mä en ite tykkää sellaisesta kieroilusta, että pudotellaan ekana parhaat pois ja puhutaan toiselle toista ja toiselle toista.

– Big Brotheriin en myöskään lähtis. Kyllä jokainen varmaan voi itsekin ajatella, millaisiin ohjelmiin sitä haluaa lähteä ja millaisiin ei.

Amin Asikainen nähtiin Tanssii tähtien kanssa -sarjan seiskakaudella. Hänen tanssiparinsa oli Jutta Helenius.

Asikainen muistelee kaikkia tv-projektejaan ja niissä tapaamiaan ihmisiä lämmöllä. Hienointa ohjelmissa on ollut se, että niissä on saanut haastaa itseään vähän eri osa-alueilla. Hyvä esimerkki tästä on Tanssii tähtien kanssa, jossa Asikainen joutui kunnolla epämukavuusalueelle.

– Tanssiminen on ollut mulle aina vähän sellainen epämiellyttävä kokemus, joten ohjelmaan osallistuminen oli henkisen puolen juttu. Oli kiva ylittää itsensä ja mennä tanssimaan miljoonan silmäparin eteen, Asikainen muisteli ja jatkoi:

– Mä näin ennen suoria lähetyksiä painajaisia, joten se oli tosi kova paikka.

Nyt kun Erikoisjoukkojen kuvauksista on vierähtänyt lähes vuosi, Asikainen olisi jälleen valmis uuteen seikkailuun.

– Kyllä mä lähden kuin pikkupoika tuollaiseen kisailuun, kun kysytään!