Jenkkitähti vaihtoi SM-liigan KHL:ään – toimittajan Suomeen liittyvä kysymys sai pasmat sekaisin: "Voi luoja"

Alex Broadhurstin ura jatkuu Omskissa.

Ulkomaalaispelaajien hidas mutta tasainen virta KHL:ään jatkuu uuden kauden alla. Yksi pelaajista, jota Ukrainan sota ei seuravalintaa tehdessä liikuttanut, on viimeiset kaksi kautta HIFK:ssa kiekkoillut Alex Broadhurst.

Broadhurstin uusi seura on Avangard Omsk. Amerikkalaishyökkääjä hehkuu rakkauttaan Omskin kaupunkiin ja KHL:n tasoon.

Hän myös sivuaa ”maailman tämänhetkistä tilannetta”, kuten häntä haastatellut Championat asian muotoilee.

– Totta kai mietin myös sitä asiaa. On monia huhuja ja juttuja. Viime kaudella jotkut lähtivät sarjasta ennen kauden loppua. Minä tein ratkaisun urani kannalta. Halusin kehittyä pelaajana. KHL on Euroopan parhaita sarjoja, ellei paras – ratkaisu oli ilmiselvä, Broadhurst kertoo sivustolle.

Hänen perheensä ei tule mukaan Siperiaan ainakaan vielä, mutta on hakenut viisumia. Hänellä oli muitakin tarjouksia Euroopasta. 29-vuotias ei peittele myöskään sitä, että siirrolla on selkeä toinenkin motiivi.

– Keskustelimme, voimmeko olla näin pitkään erossa toisistamme. Lopulta tämä on oikea ratkaisu uralleni ja myös taloudellisesti. Tähän saakka kaikki on mennyt hyvin. Perheeni on tukenut minua täysin tässä siirrossa.

Broadhurstin mukaan hän ei saanut paljoakaan negatiivista palautetta siirrosta.

– Somessa tuli ehkä jotain negatiivisia kommentteja. Pelasin Suomessa, sieltä jotkut fanit sanoivat jotain. Heitä harmitti enemmän, että lähdin HIFK:sta. En minä kiinnitä niihin juttuihin paljoa huomiota, en juurikaan seuraa somea.

Broadhurst ehtii haastattelussa kepeämmällekin tuulelle. Haastattelija pyytää häntä vertailemaan venäjää ja suomea, koska suomea ”yleisesti pidetään aivan käsittämättömänä kielenä”.

– Voi luoja! Venäjä ei pääse lähellekään (vaikeaselkoisuudessa). Suomi on niin paljon pahempi kieli. Hullu kieli, jotkut sanat ja kirjaimet ovat aivan hulluja. Yritin oppia niin paljon kuin mahdollista, mutta osasin vain sanoa päivää, huomenta, kiitos – yksinkertaisimpia juttuja. Todella vaikea kieli.

Broadhurst pelasi kahden kauden aikana 86 SM-liigan runkosarjan ottelua IFK:ssa ja teki niissä 69 pistettä.