Topi Raitasen salaperäiset vatsavaivat tutkittiin perusteellisesti – pelottavimmat vaihtoehdot on suljettu pois

Eugenen MM-kisoissa romahtanut Topi Raitanen tykitti Joensuussa huikean soolojuoksun ja nosti EM-odotukset tappiin.

Topi Raitasen voittoaika Joensuun Kalevan kisojen 3000 metrin estejuoksussa, 8.21,10, oli neljä sekunnin sadasosaa hitaampi kuin viimeinen Eugenen MM-finaaliin 18. heinäkuuta oikeuttanut kellotus.

Tällaiseen suoritukseen Raitasella ei kuitenkaan ollut USA:n MM-kisoissa rahkeita, sillä kesän mittaan urheilijaa kiusannut vatsa alkoi oirehtia kisapaikalla erittäin voimakkaasti. Raitanen joutui alkueräänsä energiatankit tyhjinä, ja tulos oli sen mukainen.

Kotiin Jyväskylään palattuaan Raitanen konsultoi välittömästi asiantuntijalääkäreitä. Kun kyse on tämänkaltaisista oireista sisäelimien alueella, tiskissä on aina myös todella huonoja, henkeäkin uhkaavia vaihtoehtoja.

– En halua kommentoida syvällisesti, miten minua on hoidettu ja diagnosoitu. Mutta sen verran voin sanoa, että kaikki nuo pahimmat vaihtoehdot on nyt suljettu pois ja ongelmaa on päästy hoitamaan asianmukaisesti, Raitanen kommentoi kauden ensimmäisen päätavoitteen pilannutta ongelmaansa.

– Täällä ei ole ollut mitään ongelmia vatsan kanssa. Ei stressata siitä enempää.

Eugenesta Raitanen tavoitteli vähintään pistesijaa, mutta Münchenin olympiastadionilla hän 15. elokuuta alkavissa EM-kisoissa tavoittelee mitalia.

– Tämä oli viimeinen kunnon kova harjoitus. Päätavoite oli juosta nousujohteisesti ja viimeinen tonni noin 2.40:een, kertoi Raitanen, jonka tavoite onnistui täydellisesti.

Eurooppalainen huippuaika koleassa illassa kertoi siitä, ettei juoksijan kunto ole missään kohtaa kautta ollut ongelma, vaan tuloskuntoa ovat syöneet muut asiat. Raitasen voittoaika on Joensuun Keskuskentän uusi ennätys ja rikkoi 0,9 sekunnilla myös ensi vuoden Budapestin MM-kisojen suoran tulosrajan. Tapio Kantasen Turussa 1976 juoksema 8.19,64 pysyi niukasti Kalevan kisojen ennätyksenä.

Perjantaina Müncheniin matkustava Raitanen ei ole aristellut sanoa lähtevänsä Baijeriin mitalitavoitteella.

– Ne ovat omat kisansa, mutta onhan se totta, ettei kukaan eurooppalainen esimerkiksi Eugenen MM-finaalissa mitenkään vakuuttanut.

Neljästä eurooppalaisesta finalistista parhaana, 9:ntenä, maaliin tuli Espanjan Daniel Arce.