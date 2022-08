Katso suorana BMX-pyöräilyn Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Tuusulasta lauantaina

BMX-pyöräilyn Pohjoismaiden mestaruudet ratkaistaan Tuusulassa. ISTV näyttää kisat suorana lähetyksenä lauantaina 6.8.2022 klo 12 alkaen.

BMX racing eli polkupyörämotocross on ollut olympialajina Pekingin vuoden 2008 olympialaisista lähtien. Nyt lajin ehdottomaan eliittiin kuuluvat kilpailijat saapuvat Suomeen avoimiin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin, jotka ajetaan Tuusulan Urheilupuistoon viime viikolla valmistuneella radalla. Rata on on Suomen ensimmäinen Supercross-tason rata ja se palvelee kisojen jälkeen eliittiurheilijoita, BMX-harrastajia, alueen koululaisia ja lähiliikkujia.

Antti Laakkonen on Suomen ainoa edustaja BMX:n miesten eliittisarjassa.

Kisa on houkutellut maailmanluokan ajajia mukaan, koska siitä jaetaan rankingpisteitä, joilla voi lunastaa paikan Pariisin olympialaisiin. Mukana ovat mm. naisten U23-sarjan tuore maailmanmestari, Tanskan Malene Kejlstrup, miesten maailmanrankingin ykkönen, Ranskan Sylvain André ja Tanskan Magnus Dyhre, joka johtaa U23-sarjan maailmanrankingia.

Lähetys aukeaa artikkelin yllä olevaan videoruutuun lauantaina 6.8.2022 kello 12, jolloin ensimmäiset lähdöt alkavat. Finaalilähdöt ovat myöhemmin iltapäivällä ja kisat päättyvät noin kello 16.