Ratapyöräilijä julkaisi rujon kuvan kasvoistaan – hirvittävä kaatuminen järkytti yleisöä

Kansainyhteisön kisoissa nähtiin viikonloppuna kammottava tilanne.

Englannin Birminghamissa käynnissä olevissa Kansainyhteisön kisoissa koettiin viikonloppuna kauhunhetkiä, kun ratapyöräilijä Joe Truman kaatui todella pelottavan näköisesti.

Truman oli polkemassa keirin-kilpailun välierän viimeistä kierrosta, kun hänen edellään ajanut Australian Matthew Glaetzer kaatui suoraan brittikuskin reitille.

Naama edellä maahan paiskautunut Truman menetti välittömästi tajuntansa ja valui velodromiradan pohjalle hyytävän hervottomana. Kilpailua seurannut yleisö vaikeni välittömästi täysin.

Independentin mukaan Trumanin vauhti oli kolarihetkellä noin 70 kilometriä tunnissa.

Lääkintähenkilökunnan hoidossa Truman palasi tajuihinsa suhteellisen nopeasti. Lisähappea saanut 25-vuotias kuljetettiin pois radalta pyörätuolissa. Britannian pyöräilyliiton mukaan Truman mursi tilanteessa solisluunsa ja kärsi aivotärähdyksen.

Sunnuntai-iltana Truman julkaisi Twitter-tilillään kuvan sairaalasängyltään. Ruhjotuista kasvoista huolimatta polkija vaikutti julkaisunsa perusteella hyväntuuliselta.

– Kiitos kaikista viesteistä eilisen kaatumisen jälkeen, nautin pienistä nokosista kisan keskellä! Hoidan tämän olkapään kuntoon ja palaan pian, Truman kirjoitti.

Trumanille pahat loukkaantumiset ovat valitettavan tuttua huttua. Hän oli palannut vasta tovi sitten rajuista selkävaivoista johtuneelta lähes kahden vuoden mittaiselta tauolta.

– Ei ole mitään pahempaa kuin nähdä kaverinsa kaatuvan. Joe on todella päättäväinen ja vahva hahmo. En tiedä, olisinko itse pystynyt palaamaan niiden asioiden jälkeen, joita hänelle on tapahtunut. Tämä on hänelle vain uusi töyssy matkalla, Trumanin entinen kämppäkaveri, hopeaa voittanut Jack Carlin kommentoi Yahoon mukaan.