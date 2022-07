Ruotsin alle 18-vuotiaiden naisten käsipallomaajoukkueen valmentaja vapautettiin tehtävistään tilanteen vuoksi.

Ruotsalainen maajoukkuevalmentaja aiheutti melkoisen välikohtauksen Kööpenhaminan lentokentällä perjantaiaamuna, uutisoi Aftonbladet.

Valmentaja oli matkaamassa käsipallon nuorten MM-kisoihin yhdessä joukkueensa kanssa, kun hänen matkansa tyssäsi turvatarkastukseen. Mies oli Ruotsin alle 18-vuotiaiden naisten käsipallomaajoukkueen valmentaja.

Aftonbladetin mukaan valmentaja harmistui, kun lentoaseman henkilökunta tiedusteli häneltä turvatarkastuksessa matkalaukun sisältöä. Valmentaja päätti kuitata kysymykset vitsikkäällä heitolla.

– Pommi, hän vastasi.

Kastrupin lentokentän henkilökunta ei suhtautunut letkautukseen huumorilla, vaan koko terminaali evakuoitiin pommiuhan vuoksi ja valmentaja pidätettiin välittömästi. Lisäksi paikalle saapui Kööpenhaminan poliisi.

Pidätyksen jälkeen valmentaja kertoi heittonsa olleen pelkkä vitsi.

Vaikka valmentajan laukusta ei löydetty pommia, hänen matkansa ja mahdollisesti myös koko uransa tyssäsi lentokentälle.

Ruotsin käsipalloiitto nimittäin tuomitsi vitsailuyrityksen jyrkästi.

– Se (vitsin heittäminen pommista) ei ole okei – ei liiton edustajana tai yksityishenkilönä, Ruotsin käsipalloliiton edustaja kertoi Aftonbladetin uutisessa.

Kööpenhaminan poliisi oli asiasta samoilla linjoilla.

– Meidän on otettava vakavasti, jos joku sanoo, että hänellä on pommi mukana lentokentällä. On todella huono ajatus vitsailla siitä, poliisin edustaja kommentoi ruotsalaislehdelle.

Ruotsin käsipalloliitto tiedotti perjantaina illansuussa vapauttaneensa valmentaja Tomas Axnérin tehtävästään. Liiton tiedotteessa vahvistettiin, että Axnér oli Kastrupin lentokentällä pommista vitsaillut mies.

Alle 18-vuotiaiden MM-kisat alkavat lauantaina Pohjois-Makedoniassa.