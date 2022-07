Anni Vuohijoki pohtii pitkässä päivityksessään äitiyteen liittyviä kysymyksiä.

Painonnostaja Anni Vuohijoki on piipahtanut Belgiassa järjestettävässä Tomorrowland-tapahtumassa, joka lukeutuu maailman suurimpien musiikkifestivaalien joukkoon. Tämän vuoden artistikattaukseen kuuluvat muun muassa Martin Garrix, Tiësto ja Armin van Buuren.

Vuohijoki on julkaissut Instagramissa kuvia näyttävästä festarityylistään. Urheilija on otoksissa lähes tunnistamattoman näköinen, sillä hän on värjännyt vaaleat hiuksensa kirkkaanpinkeiksi ja koristanut kasvojaan hopeanvärisillä maalauksilla.

Vuohijoella on yllään mustat shortsit ja toppi. Asun kruunaa diskopallon väreissä kimalteleva pikkutoppi.

Vaikka kuvat hehkuvat iloista kesätunnelmaa, tuoreen Instagram-päivityksen aihe on jokseenkin vakava. Vuohijoki pohtii pitkässä kirjoituksessaan äitiyden ja urheilemisen yhdistämistä.

– Olen vastannut viimeisen neljän viikon aikana lukuisia kertoja kysymykseen, milloin meille tulee lapsia. Koen kysymyksen myös todella surulliseksi. Onko naisena se ainoa eteneminen elämässä sitä, että olen valmis lisääntymään? ⁣urheilija pohtii.

Vuohijoki toteaa äitiyden ja urheilun yhdistämisen olevan vaikeaa, mikä saa osan naisurheilijoista lykkäämään perheenperustamista aktiiviuran jälkeiseen aikaan. Näin on käynyt myös Vuohijoelle itselleen.

– Jos olisin ollut rohkeampi, olisin saattanut valita vuosia sitten toisin. Nyt en tiedä, haluanko edes lapsia, hän kirjoittaa.

Vuohijoki painottaa, että perheenperustamiseen liittyvät kysymykset kajoavat ihmisten omaan, yksityiseen tilaan. Aihe ei siksi kuulu muille kuin pariskunnalle itselleen.

– Moni toiveista huolimatta ei tule koskaan raskaaksi. Monelle tie on raskas ja kivinen, ja toivoa tulevasta ei edes ole. Siksi kysymystä asetellessa kannattaa miettiä, kuuluuko tämä oikeasti minulle, urheilija huomauttaa.

34-vuotias Vuohijoki elää avoimessa suhteessa aviomiehensä Sami Köngäksen kanssa. Pari on ollut yhdessä kymmenisen vuotta.

Vuohijoki ei ole ainut, joka on puhunut julkisuudessa äitiyden ja urheilu-uran yhdistämisen vaikeuksista.

Asia on ollut tapetilla sen jälkeen, kun Helmarien entinen apuvalmentaja Maiju Ruotsalainen kertoi Ylen suorassa lähetyksessä heinäkuun alussa, että joukkueen ex-päävalmentaja Anna Signeul suhtautui nyrpeästi hänen päätökseensä perustaa perhe.

– Anna Signeul oli tietoinen raskaudestani hyvin varhaisessa vaiheessa ja suhtautui siihen epäasiallisesti.

– Hänen kanssaan käymissäni keskusteluissa äitiyteen suhtauduttiin niin, että se olisi negatiivinen asia, Ruotsalainen paljasti IS:n haastattelussa heinäkuussa.