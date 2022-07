Onko tässä mitään järkeä? Supertähden 230 miljoonan arvoisen diilin ”kotiläksypykälä” hämmentää

Kyler Murrayn on pakko opiskella.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan supertähtipelinrakentaja Kyler Murray ei saa uuden sopimuksensa myötä tehdä aivan mitä haluaa. Murrayn joukkue Arizona Cardinals pakottaa ykköstähtensä nimittäin katsomaan videoita, kertoo mm. ESPN.

Murray, 24, solmi Arizonan kanssa viisivuotisen sopimuksen, jonka arvo on 230 miljoonaa dollaria. Arizona ei kuitenkaan usko vilpittömästi, että nuori supertähti viitsii hyvää hyvyyttään tehdä kotiläksynsä viikoittain.

Murrayn uudessa sopimuksessa on pykälä, joka velvoittaa Murrayn katsomaan valmentajien tulevaa ottelua varten laatimaa nauhaa itsenäisesti vähintään neljä tuntia viikossa.

Joukkueen päivä- ja harjoitusohjelmaan kuuluvat oppitunnit eivät kartuta tuntimäärää, vaan Murrayn pitää hoitaa opiskelu omalla ajallaan. Murrayn opiskelua myös seurataan, koska sopimuksen mukaan aikaa ei kelloteta ”mikäli Murray ei katso videota, joka pyörii tabletilla tai tekee samalla jotain muuta, mikä voi viedä hänen huomionsa muualle”.

Keskittymistä haittaavina ärsykkeinä mainitaan esimerkiksi videopelien pelaaminen, television katselu ja internetin selailu.

Neljän viikko-oppitunnin täyttämisen epäonnistuminen katsotaan sopimusehtojen laiminlyömiseksi ja sopimuksen rikkomiseksi.

NFL:n historiassa on ennenkin nähty pelaajasopimuksia, joissa on mitä erikoisempia vaatimuksia tai bonuspykäliä liittyen esimerkiksi kesäharjoitteluun tai tavoitepainoon kauden aikana. ESPN:n mukaan ”opiskelupykälä” on äärimmäisen harvinainen ellei ainutlaatuinen.

Esimerkiksi kaikkien aikojen parhaaksi pelirakentajaksi arvostettu Tom Brady on kertonut, miten hänen perheensä on jättänyt yhteisen kodin viikoksi. Näin Brady on saanut rauhassa valmistautua mestaruusottelu Super Bowliin, esimerkiksi pelivideoita katsellen ja vastustajan puolustuskuvioita opiskellen.

Murray on NFL:n vuoden 2019 ykkösvaraus.