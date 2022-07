Emma Kimiläinen esitti tiukan toiveen formula ykkösille – kertoi näkemyksensä kiistellyn tähtikuskin tilanteesta

Sarjan profiilikuskiksi noussut suomalainen on ollut tämän kauden kilpailuissa epäonnekas.

Suomen Emma Kimiläinen on noussut kolmen W Series -kauden aikana yhdeksi formulasarjan profiilikuljettajista, mutta suomalainen toivoisi järjestäjiltä ja formulayhteisöltä vielä lisää satsauksia sarjan kisaviikonloppuihin.

W Seriesin kilpailut järjestetään samoina viikonloppuina formula ykkösten kanssa, eivätkä W Seriesin kuskit saa Kimiläisen mielestä aivan riittävästi ajoaikaa.

– Sarjassa on saatu jo paljon aikaan, kun olemme päässeet kilpailemaan moottoriurheilun huipputasolla, formula ykkösten rinnalla. Mutta on asioita, joiden eteen voisi tehdä vielä enemmän.

– Tarvitsemme F1-sarjalta tukea, jotta saisimme lisää rata-aikaa. Puolitoista tuntia rata-aikaa yhtä kilpailutapahtumaa kohden ei ole tarpeeksi, jotta voisimme nostaa kilpailemisen tasoa, Puman tallissa ajava Kimiläinen sanoo.

– W Series tekee upeaa työtä lajimme edelläkävijänä, ja sarja antaa meille mahdollisuuden kilpailla ammattimaisesti. Mutta me kaikki kuljettajat toivomme tukea ylemmiltä tahoilta ja sitä, että saisimme ajaa enemmän.

W Series liittyi viime kaudella osaksi F1-viikonloppuja.

– Sarjaa on nyt paljon helpompi katsoa Suomessa, kun sama tv-yhtiö näyttää kilpailumme F1-kisojen rinnalla. Nyt kisojani seuraa paljon enemmän ihmisiä kuin silloin, kun ajoin muissa kilpasarjoissa, W Seriesin varttunein kuljettaja, 33-vuotias Kimiläinen sanoo.

Kimiläinen sijoittui viime kaudella sarjan lopputuloksissa kolmanneksi, mutta kuluva kausi on ollut haasteellinen.

Sarjan pistetilanteessa seitsemäntenä olevan Kimiläisen kausi sai kolhuja heti kauden avauskisoissa, kun suomalainen menetti Miamissa palkintopallisijat kolarin ja jarruongelmien takia.

– Silverstonessa (kauden neljännessä kisassa) pyörähdin ja oli ihme, etten menettänyt sijoituksia vaan päädyin toiseksi, Kimiläinen huokaa.

Viime viikonloppuna Kimiläinen kaasutteli Ranskassa 12:nneksi.

W Series -kauden kuudes kilpailu ajetaan ensi lauantaina Unkarin Hungaroringillä, minkä jälkeen kuljettajille koittaa yli kahden kuukauden kisatauko. Sarjan neljä viimeistä kilpailua kaasutellaan lokakuussa Japanissa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa.

Jenner Racing -tallin Jamie Chadwick juhli W Series -mestaruuksia 2019 ja 2021 ja on voittanut tämän kauden jokaisen kilpailun. Brittikuljettaja ei ole menestyksestä huolimatta päässyt vielä kokeilemaan siipiään formula ykkösten alempiin luokkiin eli F2- tai F3-sarjoihin.

Osa formulafaneista on sitä mieltä, ettei kaksinkertaisen mestarin pitäisi kilpailla enää W Seriesissä. Kimiläinen on asiasta eri mieltä.

– En ole pettynyt, että hän (Chadwick) on yhä sarjassa, koska se on hyväksi meille kaikille kuljettajille. Mitä kilpailukykyisempiä kuskeja meillä on, sitä parempi sarjakin on, Kimiläinen sanoo.

Entä Kimiläisen oma tulevaisuus?

– Nuorena suurin tavoitteeni oli päästä ammattilaiskuskiksi, sarjalla ei ollut niin väliä, ja onnistuin siinä jo 2008. On aika uskomatonta, että olen ammattilaisena yksipaikkaisissa enkä esimerkiksi vakioautoluokissa, Kimiläinen tunnelmoi.

– Olen kuitenkin aina avoin erilaisille mahdollisuuksille. Jos W Seriesin voisi yhdistää jonkin toisen sarjan kanssa, se voisi kuulostaa hyvältä.