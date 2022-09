Terroristit katsoivat televisiosta, kuinka poliisit yrittivät tehdä yllätyshyökkäystä – tasan 50 vuotta sitten tapahtuneessa Münchenin verilöylyssä kaikki meni pieleen

Terroristit murtautuivat olympiakylään ja ottivat 11 israelilaista olympiajoukkueen henkilöä panttivangeiksi.

Münchenin olympialaiset 1972 Länsi-Saksassa.

5. syyskuuta kello 4.30.

Israelin joukkue majoittui olympiakylän alueella Connollystrasse 31:ssä, kun varhain aamulla kahdeksan Musta syyskuu -terroristijärjestön jäsentä ryntäsivät sisään majapaikkaan ottaen panttivangiksi 12 Israelin olympiaedustajaa.

Terroristit olivat päässeet sisälle olympiakylään puoli tuntia aiemmin turvatoimien ollessa lähes mitättömiä – he ylittivät aidan vartijan ollessa muualla. Samaa vähemmän haastavaa kikkaa olivat käyttäneet myös urheilijat, jotka olivat janoisina lähteneet tarkastamaan kaupungin yöelämää tai muita houkutuksia ja palanneet hissuksiin yön pimeinä tunteina olympiakylään.

Ainoastaan painija Gad Tsobari pääsi pakenemaan terroristien käsistä myöhemmin, kun panttivankeja siirrettiin toiseen huoneeseen. Painivalmentaja Moshe Weinberg hyökkäsi yhden terroristin kimppuun samaan aikaan, kun Tsobari pakeni. Weinberg ammuttiin tilanteessa kuoliaaksi. Hän oli jo aiemmin pyristellyt vastaan, jolloin häntä oli ammuttu poskesta läpi.

Musta syyskuu vaati kaikkiaan 234 Israelin vankiloissa olleen palestiinalaisen vangin sekä Baader-Meinhof-terroristijärjestön jäsenten, Andreas Baaderin ja Ulrike Meinhofin, vapauttamista.

Baader-Meinhof tunnettiin myös nimellä Punainen armeijakunta. Se oli Länsi-Saksassa vaikuttanut äärivasemmistolainen terroristiryhmä, joka ajoi maahan kommunistista kansannousua.

” Olympiajoukkueen ylijohtaja Pekka Kare ilmoitti melko reippaasti, että nyt ei kannattaisi kävellä ulkosalla.

Kun Israel ei suostunut terroristien vaatimuksiin, päättivät terroristit hieman muuttaa vaateitaan. Seuraavaksi he halusivat, että koko tilanne ratkaistaisiin Egyptin pääkaupungissa Kairossa, jonne myös panttivangit tulisivat.

Musta syyskuu -terroristijärjestöryhmän operaation johtajana toimi huppupäinen ”Issa” (Jeesus arabiaksi) eli Luttif Affif.

Münchenin olympialaissa kilpaillut painonnostaja Kaarlo Kangasniemi muistelee, että Suomen olympiajoukkue majoittui lähellä Israelin joukkuetta, noin 100 metrin päässä.

”Kulta-Kalle” oli voittanut edellisissä Méxicon kaupungissa järjestetyissä olympialaisissa kultaa. Münchenissä hänen sijoituksensa oli kuudes, sillä keväällä revennyt olkapää ei ollut ehtinyt täysin kuntoutua olympialaisiin.

Kangasniemen kisat olivat jo takana ja hän oli lähdössä aamusta happihyppelylle, kun Musta syyskuu oli asettunut Israelin joukkueen tiloihin.

– Olin lähdössä aamulla lenkille ja näin viereisen rakennuksen parvekkeella huppupäisen miehen. Olympiajoukkueen ylijohtaja Pekka Kare ilmoitti melko reippaasti, että nyt ei kannattaisi kävellä ulkosalla, Kangasniemi muistelee 50 vuoden takaisia tapahtumia.

Huppupää oli Mustan syyskuun operaation johtaja ”Issa” (Jeesus arabiaksi) eli Luttif Affif.

Terroristit olivat odottamassa helikoptereita, jotka veisivät heidät lentokentälle. Lentokentältä matkan olisi määrä jatkua lentokoneella Kairoon.

Münchenin verilöyly oli aikanaan luonnollisesti iso mediatapahtuma, jonka käänteitä seurattiin suorana televisiossa.

Traagisessa tilanteessa oli koomisiakin piirteitä. Terroristit olivat esimerkiksi katsoneet televisiosta suoraa lähetystä, josta he näkivät, kuinka poliisin erikoisjoukot yrittivät katon kautta päästä sisään rakennukseen onnistumatta.

Israelin painonnostojoukkue kuvattuna 14.8. kolme viikkoa ennen tragediaa. Kuvassa vasemmalta Zeev Friedman, David Berger, Jossef Romano, Tuvia Sokolsky. Kaikki paitsi Sokolsky saivat verilöylyssä surmansa.

Tässä kohtaa terroristit olivat tappaneet Weinbergin lisäksi painonnostaja Jossef Romanon, joka kilpaili Kangasniemen kanssa samassa sarjassa.

– Ei oltu mitenkään erityisen hyviä tuttuja Jossefin kanssa, mutta meillä oli kahden painonnostajan ikuinen kunnioitus toisiamme kohtaan, kuten kaikilla muillakin lajimme urheilijoilla.

Kun terroristit panttivankeineen oli siirretty lähistöllä sijaitsevalle lentokentälle, poliisit järjestivät väijytyksen, joka epäonnistui täysin. Terroristiryhmän pomo Issa sai surmansa, kuten myös kolme muuta terroristia. Lisäksi surmansa saivat kaikki kahdeksan panttivankia sekä saksalainen poliisi.

” Kyllä sitä tulee aina välillä ajateltua, se oli raaka saaga.

Tiedotusvälineisiin oli ehtinyt kiiriä huhu, että panttivangit olisi saatu pelastettua ja tästä onnistumisesta ehdittiin jo uutisoida maailmalla.

Kaikkiaan Münchenin verilöylyssä kuoli yksitoista israelilaista, yksi saksalainen poliisi sekä viisi palestiinalaista terroristia.

Lue lisää: Poliisin epäonnistunut operaatio vaati yhdeksän panttivangin hengen olympialaisissa – media­tiedot: uhrien omaisille luvassa viimein korvauksia

Kaarlo Kangasniemi oli voittanut Müncheniä edeltäneissä Méxicon olympialaisissa kultaa vuonna 1968.

Koko tapahtuma kesti 20 tuntia. Tilanne päättyi noin puoli yhden aikaan yöllä.

Tapahtumat syöpyivät Kaarlo Kangasnimen verkkokalvoille, erityisesti huppupäisenä liikkunut Issa.

– Kyllä sitä tulee aina välillä ajateltua, se oli raaka saaga.

Tragedian jälkeen olympiakisojen jatko oli pohdinnassa. Kangasniemi muistelee, että kisoissa pidettiin yksi välipäivä. Sen aikana päätettiin, että kisat kaikesta huolimatta jatkuvat.

Se oli ensimmäinen kerta olympialaisten historiassa, kun kisat keskeytettiin 24 tunnin ajaksi verilöylyllä kuolleiden urheilijoiden kunniaksi.

Kangasniemi muistaa päätöksen saaneen ristiriitaisen vastaanoton urheilijoiden keskuudessa.

– Osa oli jo kisannut, joten ei heitä, kuten vaikkapa minua olisi haitannut kisojen keskeyttäminen. Toisaalta moni kuitenkin oli treenannut koko elämänsä olympialaisia varten ja usealle se oli ainutkertainen mahdollisuus.

– Sen vuoksi oli ymmärrettävää, että osa halusi päästä kilpailemaan, vaikkakin näin traagisten tapahtumien jälkeen.

Saksalaiset lehdet kirkuivat otsikkoja pilalle menneen panttivankien pelastusoperaation jälkeen.

”Kulta-Kalle” muistaa, että Lasse Virénin (5 000 metriä) sekä Pekka Vasalan (1 500 metriä) olympiavoitot tulivat vasta terrori-iskun jälkeen. 10 000 metriä Virén voitti ennen iskuja.

Münchenin tapahtumat jättivät kuitenkin olympialaisten ylle ikuisen varjon.

Lue lisää: Pieni laatta muistuttaa järkyttävästä tragediasta – tältä paikalta alkoi silmitön verilöyly

Vuonna 1970 perustettu Musta syyskuu teki myös muita operaatioita, kuten muun muassa Jordanian pääministerin Wasfi Telin salamurhan vuonna 1971 sekä Sabenan lennon 572 kaappauksen keväällä 1972.

Israelin tiedustelupalvelu Mossad käynnisti tapahtumien jälkeen ”Operaation Jumalan kosto”, jossa surmattiin Münchenin iskun suunnittelijoiksi ja järjestäjiksi epäiltyjä palestiinalaisia.

Kaikki ei mennyt kuitenkaan täysin putkeen, sillä Mossad tappoi seuraavana vuonna 1973 Norjassa asuneen marokkolaisen Ahmed Bouchikin, sillä he luulivat tätä erääksi Mustan syyskuun terroristiksi, Ali Hassan Salamehiksi.

Israelin hallitus maksoi vuonna 1996 korvauksia Bouchikin perheelle, mutta ei ole kuitenkaan koskaan virallisesti myöntänyt olleensa syyllinen tapahtumaan.

Münchenin verilöylystä on tehty dokumentteja, elokuvia ja tv-sarjoja. Eniten huomiota lienee saanut vuonna 2005 valmistunut elokuva München, jonka ohjasi Steven Spielberg. Elokuvassa pääosaa näytteli Eric Bana ja sivuroolissa nähtiin muun muassa Daniel Craig.

Nykyisin Porissa asuva Kangasniemi, 81, nostelee painoja vain omaksi ilokseen.

– Lihaksissa on kyllä edelleen voimaa, mutta jänteet eivät kestä ja paikat repeävät.

Panttivangeista aikoinaan ainoana karkuun päässyt Gad Tsobari on edelleen elossa. Vuonna 2012 philadelphialainen televisioasema KYW-TV kertoi nykyisin 78-vuotiaan Tsobarin pyörittävän omaa baaria Israelissa.

Panttivangeista aikoinaan ainoana karkuun päässyt Gad Tsobari on edelleen elossa. Kuva vuodelta 2012, jolloin verilöylystä tuli kuluneeksi 40 vuotta.

Lähteet: Jeffrey Simon David: The Terrorist Trap: America's Experience with Terrorism, The Guardian, Britannica, Philadelphia CBS local, Historianet.