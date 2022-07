Muhammad Alin legendaarinen mestaruusvyö huutokaupattiin kuudella miljoonalla dollarilla

Voittoisan huudon teki amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigaseuran Indianapolis Coltsin omistaja Jim Irsay.

Raskaan sarjan ikoni Ali (oik.) voitti vyön yhdestä nyrkkeilyhistorian kuuluisimmasta ottelusta, vuoden 1974 "Rumble in the Jungle" -kohtaamisesta George Foremanin kanssa.

Ammattinyrkkeilyn suurimman ja kauneimman eli Muhammad Alin mestaruusvyö on huutokaupattu Yhdysvalloissa peräti kuudella miljoonalla dollarilla eli noin 5,9 miljoonalla eurolla. Muhkeasta kaupasta kertoi sunnuntaina muun muassa ESPN.

Kaupattu vyö ei ole mikä tahansa, vaan yksi nyrkkeilyn himoituimmista keräilyesineistä. Raskaan sarjan ikoni Ali voitti vyön yhdestä nyrkkeilyhistorian kuuluisimmasta ottelusta, vuoden 1974 "Rumble in the Jungle" -kohtaamisesta George Foremanin kanssa. Ali voitti mestaruuden itselleen takaisin tyrmäämällä Foremanin Zairen Kinshahassa.

Voittoisan huudon teki amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigaseuran Indianapolis Coltsin omistaja Jim Irsay. Hänellä on mittava kokoelma populaarikulttuurista, muun muassa harvinaista rock-musiikin esineistöä kuten Pink Floydin David Gilmourin kitara (neljä miljoonaa dollaria) ja Beatlesin Ringo Starrin rumpusetti (2,2 miljoonaa taalaa).

Alin vyö on yksi kalleimmista Irsayn hankkimista esineistä, mutta ei ensimmäinen edesmenneen nyrkkeilylegendan omistama. Irsay on aiemmin ostanut kengät, joita Ali käytti vuoden 1975 kuuluisassa "Thrilla in Manila" -ottelussa Joe Frazieria vastaan ja kaavun, joka päällään Ali saapui kehään vuoden 1965 yhtälailla kuuluisassa ottelussa Sonny Listonia vastaan. Tuo ottelu oli ensimmäinen, jossa Ali otteli uudella nimellään vaihdettuaan sen entisestä Cassius Claysta.