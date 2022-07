Ruotsalaiset Susanna ja Magnus saapuivat ensimmäistä kertaa Suomeen ja ihastuivat – ”Tämä on täydellistä”

Maailman parhaimmat frisbeegolfaajat houkuttelevat Nokialle tuhansia katsojia. Monet saapuivat Suomeen ulkomailta asti.

Nokia

Osa istuu puistikossa paljaalla nurmella.

Muutamat ovat tuoneet paikalle viltin, jolla makoilla.

Joillakin on mukana omat retkituolit ja kylmälaukut asianmukaisine eväineen.

Yhteistä kaikille on kiinnostus frisbeegolfiin. Nokia on tällä viikolla koko frisbeegolfmaailman huomion keskipisteenä, kun kaupungin keskeisessä puistossa kisataan European Open -nimisessä lajin suurturnauksessa. Turnauksen palkintopotti on komeat 100 000 dollaria.

Monelle tapahtuma on ollut merkattuna kalenteriin jo pitkään.

– Tätä viikkoa varten on kavereiden kesken kesälomatkin sovittu. Alkuajoista asti lajia on seurattu, niin onhan tänne nyt pakko päästä, sanoo ystäviensä kanssa paikalle tullut Ville Mäkinen.

Pienikin varjo kelpasi Nokialla.

Suomessa on jo muutaman vuoden roihunnut hurja buumi frisbeegolfin harrastamisessa. Buumi ulottuu myös lajin seuraamiseen, mistä keskiviikkona alkanut Europan Open on osoitus.

Katsojille ilmaisen tapahtuman yleisömäärät on joka päivä laskettu tuhansissa, ja perjantaina paikalla oli jo 3 000 katsojaa. Viikonlopun pääpäiville lauantaille ja sunnuntaille katsojamäärän odotetaan vielä roimasti kasvavan, jos sää sen sallii.

Frisbeegolfyleisö on erilaista kuin perinteisemmissä urheilutapahtumissa.

Silmämääräisesti arvioituna paikalla on eniten teinejä, nuoria aikuisia tai täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevia nuorukaisia.

Yleisössä on myös paljon alakouluikäisiä pikkulapsia vanhempineen. Oma erottuva yksityiskohtansa on, että hyvin monella lapsista on mukanaan frisbeegolfkiekko.

Siihen he metsästävät nimikirjoituksia lajin tähdiltä.

– Eagle McMahon on suosikkini, jonka nimmarin aion tänään hakea. Tykkään hänen heittotyylistään, kiekoistaan ja vaatteistaan, sanoo Otso Syväterä.

Otso Syväterä oli kasannut kiekkoonsa aimo määrän nimikirjoituksia.

Nimikirjoituksella koristettu kiekko pääsee usein kotona kunniapaikalle.

– Kiekot ovat sen jälkeen muistoja. Niillä ehkä voidaan puttailla, mutta ei sen enempää, sanoo Väinö Mäkelän ja Seppo Pajun nimikirjoituksia metsästävä Juho Frusti.

Tähtiloisto ei kuitenkaan kiinnosta vain nuoremman sukupolven ”fribaajia”. Nokian-kilpailu on monelle eurooppalaiselle ainut helppo tapa nähdä lajin suurimpia tähtiä livenä, sillä kaikki muut major-tason turnaukset järjestetään Yhdysvalloissa.

Englannin lisäksi ruotsia, saksaa ja tanskaa kuulee yleisössä puhuttavan tiiviiseen tahtiin.

– Seuraamme isoja kilpailuja Yhdysvalloissa. Kun kerran näin lähelle tuli vastaavan kokoluokan tapahtuma, niin päätimme lähteä Suomeen. Laji ei ole Ruotsissa ollenkaan niin iso kuin täällä, sanoo Susanna Lindström, joka saapui paikalle miehensä ja kahden poikansa kanssa Ruotsin Gävlestä.

Frisbeegolf oli lopulta asia, joka sai Lindströmit ensimmäistä kertaa elämässään Suomeen. Ensivaikutelma ei olisi voinut olla parempi.

– Tämä on täydellistä. Onko Suomessa aina tällaista, naurahtaa puoliso Magnus Lindström, joka makoilee rennon oloisena ruohikolla.

Susanna ja Magnus Lindström sekä Penny-koira.

Frisbeegolfin harrastamisen suursuosion on sanottu liittyvän olennaisesti sen sosiaalisuuteen ja vapaamuotoisuuteen. Frisbeegolfissa pidetään yhdessä ystävien kanssa hauskaa raittiissa ulkoilmassa.

Ehkä lajin seuraamisenkin kauneus tiivistyy noihin asioihin.

Ainakin siltä se nokialaispuistossa näyttää: Alueen nurmille on kokoontunut paljon ystäväporukoita – nuorempia tai vanhempia – seuraamaan frisbeegolfia. Jotkut tiirailevat suorituksia tarkemmin, joillekin toisille yhdessäolo ystävien kanssa on kenties tärkeämpää. Jotkut ovat niin innokkaita, että seuraavat suosikkejaan koko kierroksen ajan.

Tapoja on monia erilaisia.

– Täällä on mahdollista nähdä maailman parhaita pelaajia kauniissa kesäsäässä ja yhdessä hyvien kavereiden kanssa, perustelee Antti Autio.

– Mikä sen hienompaa on?