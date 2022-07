Väinö Mäkelä, 23, aiheuttaa hysteriaa Nokialla – sadat nuoret janoavat yhtä asiaa frisbeegolfin tähdeltä: ”Vähän pitää elvistellä”

Frisbeegolfammattilainen Väinö Mäkelä on Nokialla heitettävässä kilpailussa kuin maailmankuulu rocktähti. Hänen perässään kulkee jatkuvasti iso joukko innokkaita faneja.

Yksi syy Väinö Mäkelän suosion taustalla on se, että hän ”painaa sosiaaliseen mediaan paljon kontentita”.

Nokia

Väinö, Väinö, Väinö.

Ja vielä kovempaa: VÄINÖ, VÄINÖ, VÄINÖ!

Ilmassa on jopa hysteriaa, kun muutama sata nuorta huutaa tasaisin väliajoin ”Väinöä”. He nojaavat aitaan, hakevat katsekontaktia ja pitävät kädessään frisbeegolfkiekkoa.

Pääosin pikkupojista koostuva väkijoukko hakee Väinö Mäkelän huomiota.

Mäkelä, kotimainen frisbeegolfhuippu, on hetki sitten päättänyt oman kierroksensa Nokialla heitettävässä European Open -frisbeegolfkilpailussa.

Pian vuorossa on Mäkelän illan toinen puhde: satojen nimikirjoitusten kirjoittaminen innokkaiden fanien frisbeegolfkiekkoihin.

– Ei tule eteen päivääkään ilman nimmareita. Ihan sama, missä radalla menen, niin joku bongaa minut, Mäkelä naurahtaa ja pitää pienen tauon nimikirjoituksista.

Väinö Mäkelän nimikirjoitukset kelpaavat.

Väinö Mäkelän nimi ei välttämättä ole tuttu varttuneemmille urheilun seuraajille.

Hyvin monelle nuoremmalle suomalaiselle on kuitenkin toisin. Frisbeegolfista on kasvanut jättimäisen suosittu urheilulaji, joka liikuttaa ja koskettaa jo satojatuhansia nuoria.

Mäkelä on Suomessa lajin kenties suurin tähti.

– Viime vuosina on huomannut, miten koko lajin suosio kasvanut. Siinä samassa myös jengi tunnistaa minutkin yhä useammin.

– Vähän pitää elvistellä siitä, että olen tehnyt hyvää duunia sosiaalisen median puolella: painanut sinne paljon ”kontenttia”, mitä kautta nimi ja naama ovat myös tulleet tutuksi, YouTubessa ja Instragramissa suosittu Mäkelä selventää.

Mäkelä ei tietenkään ole vain somejulkkis, vaan meriittejä on myös frisbeegolfkentiltä.

Tilille on tullut sosiaalisen median hiteiksi nousseita suorituksia, kuten muutama vuosi sitten Tampereella heitetty hole-in-one ja hetki sitten Norjassa heitetty ”rolleri”, jossa kiekko kieri pystyannossa pitkän matkan maata pitkin korin viereen.

Mäkelä on myös hallitseva Suomen mestari ja yksi maailmalla heittävistä suomalaishuipuista. MPO Disc Golf -rankingin maailmanlistalla Mäkelä on tällä sijalla 32.

Absoluuttinen kärki on vielä kaukana, mutta ero Paul McBethin ja Eagle McMahonin kaltaisiin nimimiehiin on kirjaimellisesti kaventunut – ainakin heiton mitassa.

– Viime talven tavoite oli saada heittoihin lisää mittaa, mitä tulikin melkein 20 metriä. Siinä samalla tarkkuus kärsi, joten alkuvuosi oli vähän oman heiton etsimistä ja totuttelua uuteen heittotyyliin.

– Nyt viimeiset pari kolme viikkoa on tuntunut taas paremmalta, kun vanha rytmi heittoon on löytymässä. Pitää jatkossa laittaa muistiinpanoihin, miten sitä pitää heittää, täysipäiväinen ammattiurheilija vitsailee.

Mäkelä on Nokialla kahden kierroksen jälkeen jaetulla sijalla kymmenen, tuloksella yhdeksän alle parin. Supertähdet McMahon ja McBeth painelevat kärjessä omilla luvuillaan (-24 ja -23).

Mäkelällä on vielä matkaa maailman terävimmälle huipulle.

Edessä on kuitenkin vielä kaksi täyttä kierrosta. Nokian ”The Beast” -nimeä kantava rata on nimensä veroinen. Radan haastavuus nousee varsinkin päätösväylillä aivan omaan luokkaansa.

– Tämä mesta (The Beast) on aikamoinen ja poikkeuksellinen. Viimeiset neljä väylää ratkaisevat: pienikin kulmavirhe kiekkoa heittäessä, niin se on automaattisesti vähintään bogi, Mäkelä sanoi avauskierroksensa jälkeen.

Kävi, niin tai näin, yksi asia on varmaa.

Nimikirjoituksia Mäkelä saa jakaa jokaisen kierroksen jälkeen. Nokialla nimmarinmetsästäjiä on niin paljon, ettei edes reilun puolen tunnin kirjoitussession jälkeen kaikki halukkaat saa kiekkoonsa idolinsa nimeä.

– Huomenna sitten taas jatketaan, Mäkelä huikkasi poistuessaan paikalta faneilleen.