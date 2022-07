Katso ensi kertaa Suomessa järjestettävä maantiepyöräilyn UCI Gran Fondo World Seriesin osakilpailu suorana ISTV:ssä!

UCI Tour Lakeland Lahti 2022 on ammattilaisten ja amatöörien maantiepyöräilykilpailu, joka ajetaan Lahden kesäisissä maisemissa. ISTV näyttää 145 kilometrin mittaisen pääsarjan kilpailun suorana lauantaina 23.7.2022.

UCI Gran Fondo World Series on Kansainvälisen pyöräilyliiton UCI:n alainen sarja, jonka osakilpailuita ajetaan eri puolilla maailmaa. Sarja on tarkoitettu niille koville ammattipyöräilijöille, jotka eivät aivan yllä eliittitason kilpailuihin. Myös amatöörit saavat osallistua. Kisoissa on myös sarjat ikäluokkaurheilijoille ja kuntoilijoille.

ISTV näyttää lähetyksen UCI Tour Lakeland Lahti 2022 -kilpailusta lauantaina 23.7.2022 kello 10 alkaen. 145 kilometrin mittaisen Gran Fondon lähtö tapahtuu Lahden Sibeliustalon edustalta kello 10.30. Sadan kilometrin mittaisen Medio Fondon kilpailijat lähtevät matkaan sitä ennen kello 9.30.

Grand Fondon nopeimpia odotetaan maaliin noin kello 13.45. Suora lähetys avautuu artikkelin yllä olevaan videoruutuun.

Lisätiedot kisajärjestäjien sivulta tästä linkistä.