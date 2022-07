Valtteri Bottaksen Tiffany-rakas julkaisi suloisen lapsuuskuvan – kertoi ilouutisen: ”En ajatellut, että tämä olisi mahdollista”

Naispyöräilijät pääsevät ajamaan oman Ranskan ympäriajonsa vuosien odotuksen jälkeen ja samalla toteutuu australialaisen Tiffany Cromwellin unelma.

Parhaillaan ajetaan Ranskaa ympäri kolmatta viikkoa, mutta tiellä nähdään vain miespolkijoita.

Sunnuntaina tilanne muuttuu, kun miesten Tour de France päättyy ja naisten 8-päiväinen kisa alkaa.

Naiset olivat mukana jollain lailla jo 1950-luvulla ja ovat päässeet ajamaan klassisen kilpailun yhteydessä myöhemminkin, mutta nyt naisten etappiajo lanseerataan uudelleen ja vakavammalla otteella.

Yksi kisaan osallistuvista talleista on Canyon-SRAM, jonka tunnetuimmat kuskit ovat Kasia Niewiadoma ja Pauliena Rooijakkers. Suomalaisille kyseisen tallin tutuin nimi on Tiffany Cromwell, joka on Valtteri Bottaksen naisystävä.

Australialainen on pitkän linjan kilpapyöräilijä, joka on nähnyt uransa aikana lajin kehityksen ja tasa-arvoistumisen. Tähän hän viittaa myös tuoreessa Instagram-päivityksessään, jossa hän esittelee lapsuudenkuvaansa.

– Pienenä tyttönä en koskaan ajatellut, että tämä olisi mahdollista, Cromwell kirjoitti kuvan saatteeksi.

Tour de France on erittäin tunnettu kilpailu myös Australiassa.

– En uskonut pääseväni mukaan tapahtumaan, joka on yksi pyöräilyn kuuluisimmista ja arvokkaimmista.

Cyclingnews-sivuston haastattelussa Cromwell kertoi hieman tavoitteistaan kahdeksan päivää kestävässä kilpailussa.

– Tehtäväni on auttaa joukkuettamme sijoittumaan mahdollisimman hyvin kokonaiskilpailussa. Kaksi viimeistä etappia ei sovi minulle, mutta siihen asti taistelen kärkisijoista etappien loppuun asti.

Myös Valtteri Bottas kilpailee viikonloppuna Ranskassa. F1-kausi jatkuu Paul Ricardin radalla ajettavalla MM-osakilpailulla.