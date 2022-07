MM-tuomio: Kuvat hämmentävät – mitä ihmettä kalastajahattuinen kameramies ajatteli? Ylivoimainen kuningatar hallitsee lempeällä kädellä

Ilta-Sanomat arvio yleisurheilun MM-kisojen neljännen päivän tapahtumat.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä pettyi karvaasti MM-finaalissa tiistaiaamuna Suomen aikaa. Yulimar Rojasia ei sen sijaan voinut kukaan pysäyttää.

Ilta-Sanomien raati perkaa yleisurheilun MM-kisojen neljännen päivän tapahtumat. Mukana ovat IS:n yleisurheilun asiantuntija Lauri Hollo, Eugenessa kisoja seuraava toimittaja Pekka Holopainen ja kotitoimituksen Joonas Kuisma.

Lauri Hollo

Tähti

Venezuelan Yulimar Rojasin suvereniteetti kolmiloikkapaikalla alkaa käydä tylsäksi. MM-kultahyppy kantoi 15,47. Eroa muihin tuli 58 senttiä. Rojas on kaikkiin muihin verrattuna kuin eri planeetalta. Kun hän hyppää teknisesti epäonnistuneella hypyllä 15,20, riittäisi sekin mestaruuteen yli 30 sentin erolla. Käsittämätön urheilija.

Puheenaihe

Karsintakilpailu herätti odotuksia siitä, että Kristiina Mäkelä tappelisi kolmiloikassa jopa mitalista. Kävi kuitenkin niin kuin Mäkelälle on aivan liian monta kertaa käynyt; erinomaisen karsinnan jälkeen potku loppui jälleen kerran finaalissa. Ennätys 14,48 syntyi karsinnan ensimmäisellä hypyllä vaivattomasti, finaalissa tekeminen oli väkinäistä puristamista ja tuloksena oli keskinkertainen 14,18. Se riitti yhdeksänteen sijaan. Kohtuullinen sijoitus, mutta odotuksiin nähden iso pettymys.

Kristiina Mäkelä pettyi.

Moka

MM-kisojen televisiointi ei ole täyttänyt kaikkia laatukriteerejä. Naisten seitsenottelun ratkaiseva 800 metrin juoksu meni täysin vihkoon. Vaikka livegrafiikka seurasi hienosti matkan aikana pistetilanteen kehitystä, ei kilpailussa näytetty käytännössä lainkaan Nafissatou Thiamin ja Anouk Vetterin mestaruustaistelua. He tulivat maaliin sillä välin, kun ohjaaja herkutteli erän voittajalla. Kumpi mahtoi olla tärkeämpää?

Tyyli

YLE Areenan tyyli on myöhästyminen. Nyt käydään kisapäivää numero neljä, mutta selostamon ääni tulee edelleenkin lähetykseen noin kaksi sekuntia myöhässä verrattuna livekuvaan. Korkeushypyn ylitystä hehkutetaan, kun hyppääjä on jo noussut pois patjalta. Miten tämä voi olla 2020-luvulla mahdollista? Toki parempi näin. Jos ääni olisi kuvaa edellä, pitäisi kisat katsoa jostakin rähmäisestä nettistriimistä.

Yllätys

1500 metrin finaalit ovat arvokisoissa usein kyttäilyä. Naisten finaalissa Etiopian Gudaf Tsegay pyssytti kuitenkin avauskierroksen itsemurhavauhtia 58,8, mikä olisi tasaisella vauhdilla tiennyt 3.40 aikaa. Lajin ME on 3.50,07. Vain 250 metrin juoksun jälkeen kärkiporukassa oli enää neljä urheilijaa. Kenian Faith Kipyegon kiitti vetoavusta ja juoksi mestaruuteen loistoajalla 3.52,96.

Gudaf Tsegay (oik.) piti hirmuvauhtia.

Pekka Holopainen

Tähti

Yulimar Rojas on ylivoimaisuudessaan naisten yleisurheilussa jotain samaa kuin Armand Duplantis miesten puolella. Kauden aikana pikkuvaivoista kärsineen ja niukasti loikkineen venezuelalaisen 10 parhaan kisatuloksen keskiarvo on nyt 15,49. Sitä pidemmälle on, kerran ja sentillä, hypännyt Ukrainan Inessa Kravets.

Puheenaihe

”Ja kukas se sieltä tulee” huusi Antero Mertaranta, kun Marko Anttila täräytti MM-finaalin voittomaalin 2019. Eugeneen ei tullut mörkö, vaan vanha kunnon koronatartuntaketju. Maskipakko astui maanantaina voimaan kisojen kaikissa sisätiloissa. Urheilijoiden tulisi kuulemma pitää maskia jopa huoneissaan ja ruokalassaan.

Moka

Kun toteaa tilastoista vaikka sen, että USA:n 6:nneksi paras pika-aituri on pinkaissut tällä kaudella 13,14, tulee mieleen, pitäisikö kattojärjestö World Athleticsin muuttaa maakiintiöitään radikaalisti. Esimerkiksi kauden maailmantilaston 10 parasta automaattisesti sisään, tulivatpa vaikka samasta maasta. Siis oikeasti parhaista parhaat paikalle.

Yulimar Rojas on paras.

Tyyli

Laura Muirin 1 500 metrin tilasto Faith Kipyegonia vastaan oli ennen Eugenea keskinäisissä otatuksissa melko lohduton 3–12. Kavennusosuma ei lopulta ollut lähelläkään, sillä kenialainen ratkaisi pelin todella hyvissä ajoin ja kaksikon väliin puski hopealle Etiopian Gudaf Tsegay. Muir on muuten esimerkki siitä, että maailman huipullakin ehtii muuta kuin treenata, syödä ja nukkua. Eläinlääketieteen loppututkinto tuli valmiiksi Glasgow’n yliopistossa 2018.

Yllätys

Näyttihän se jo vääjäämättä siltä, että Kristiina Mäkelä pääsee ensimmäisen kerran ulkoratojen arvokisaurallaan hyppäämään loppukilpailussa kuusi kertaa. Dominican Suomessakin ahkerasti kilpailleen Thea Lafondin hyppy ei ollut mintissä, vaikka tältä keväältä löytyy kova tulos 14,53. No, sitten tuli 3. kierroksen viimeinen hyppy, ja Mäkelälle tuttu kohtalo.

Joonas Kuisma

Tähti

World Athleticsin askartelema alla oleva kuva kertoo kaiken oleellisen Venezuelan ihmenaisesta Yulimar Rojasista. J. Karjalaisen sanoitusta mukaillen hän on kuin viisas kuningatar, joka hallitsee kolmiloikan maata lempeällä kädellä. Kaikki muut ovat häneen verrattuna kurjia keppikerjäläisiä. Menen sekaisin Rojasista.

Puheenaihe

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelän mysteeri. Tästä artikkelista näkee erikoiset tilastot. Mäkelä on poikkeuksellisen loistelias arvokisojen karsinnoissa. Finaaleissa jotain tapahtuu, eikä hän pysty parhaimpaansa. Mäkelä ei tiennyt vastausta Ylen haastattelussa. – Miksi taas? hän kysyi. Niinpä.

Moka

Katso alla olevia kuvia. Mitä ihmettä kalastajahattuinen kameramies ajatteli mennessään juoksuradalle sekoilemaan kesken miesten 3 000 metrin estejuoksun finaalin? Eikö vesieste ole jo riittävä haaste? Onneksi porukka jakaantui toopen edessä kuin punainen meri eikä haveria sattunut.

Mitä kameramies ajatteli?

Tules nyt pois sieltä.

Tyyli

Miesten korkeus oli upea kilpailu, jonka voitti Qatarin Mutaz Essa Barshim tuloksella 237. Hyppääjät jäivät mieleen. Barshim ei riisunut hetkeksikään valtavia aurinkolasejaan. Etelä-Korean Woo Sang-hyeok hyppäsi maansa ennätyksen ja tanssi tip-tap-tanssia. Neljänneksi tullut Gianmarco Tamberi oli jälleen ajanut vain puolet parrastaan.

Qatarin kotka liitää.

Yllätys

Esteet pääsivät yllättämään etiopialaiset 3 000 metrin estejuoksussa – ja nyt en tarkoita kalastajahattuista kameramiestä. Hailemariyam Amare kaatui viimeisellä kierroksella takasuoran esteeseen. Maanmies Getnet Wale kompuroi hetkeä myöhemmin vesihaudalla. Marokkolaisvoittaja Soufiane El Bakkalille ei kannata antaa tasoitusta.