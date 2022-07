Ruotsalaislegendan raju arvio Kristiina Mäkelän mitalisaumasta – ”Täysin mahdollinen”

Christian Olsson ei yllättyisi, jos Kristiina Mäkelä ottaisi kolmiloikkapaikalta mitalin.

Ruotsin tv:n eli SVT:n asiantuntijana työskentelee Eugenen MM-kisoissa kaveri, jonka kyydissä katsojat pääsevät sukeltamaan erityisen syvälle kolmiloikan maailmaan.

Christian Olsson, 42, saavutti vuosina 2001–2006 olympiakultaa, kaksi EM-kultaa, MM-kultaa ja MM-hopeaa. Ilta-Sanomat haastatteli lyhyesti Olssonia muutama tunti ennen naisten kolmiloikan loppukilpailun alkua.

– Voittaja on tietenkin ilman suuria ihmeitä Yulimar Rojas, mutta sen jälkeen peli on huomattavan avoin. Kristiina Mäkelällekin mitali on täysin mahdollinen. Tällä hetkellä se tuskin vaatii mitään sellaista, mihin hänellä ei ole kapasiteettia, Mäkelän ja Senni Salmisen uravaiheet tarkasti tunteva Olsson sanoi.

Christian Olsson Eugenessa.

Näin Olsson perusteli uskoaan ulkoratojen arvokisoissa parhaimmillaan 9:nneksi hypänneeseen Mäkelään.

– Ei ole juuri parempaa lähtökohtaa loppukilpailuun kuin se, että onnistuu läpäisemään karsinnan yhdellä hypyllä ja omalla ennätyksellä. Sellainen hyppy erittäin paineisessa karsintatilanteessa merkitsee, että urheilija tuskin on vielä ihan lähellä suorituskykynsä rajoilla.

ME-nainen Rojasin takana Tokiossa peräti 15,01 metriä ja hopeaa hypännyt Portugalin Patricia Mamona on Olssonin papereissa mitaliehdokas, vaikka kausi on ollut vaisumpi kuin vuosi sitten. Tokion pronssinainen Ana Peleteiro on raskaana ja sivussa.

– Mamonalla on erittäin vahvat kilpailijan ominaisuudet, parhaimmillaan 17,83 kolmiloikkaa ja 228 korkeutta hypännyt Olsson totesi.

Ruotsin Christian Olsson voitti olympiakultaa miesten kolmiloikassa Ateenassa vuonna 2004.

Kuluneiden 10 vuoden aikana naisten kolmiloikan olympia- tai MM-pronssiin on vaadittu heikoimmillaan 14,65 ja kovimmillaan 14,87 viime kesänä Tokiossa. Keskiarvovaatimustulos on ollut 14,76. Pronssitasoksi Olsson veikkasi noin 14,70:tä nytkin.

– Älä siis kirjoita sellaista, että Christian Olsson lupaa Suomelle mitalin. Mutta voit kirjoittaa, että ei se kuitenkaan mikään maailman suurin yllätys olisi, Olsson nauroi.