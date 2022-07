Italialaispyöräilijä törmäsi kahteen katsojaan – kolarilla järkyttävät seuraukset

Daniel Oss ajoi kohtalokkaan osuuden loppuun, mutta joutui jättämään kilpailun kesken.

Italialaispyöräilijä Daniel Ossin Ranskan ympäriajo päättyi keskiviikkona dramaattisesti kisan viidennellä etapilla, kun hän kaatui osuttuaan kahteen katsojaan mukulakiviosuudella.

Oss, 35, taisteli itsensä etapin maaliin letkan sijalla 154 jääden kärjelle reilut 13 minuuttia. Torstain kuudennelle etapille italialainen ei pystynyt starttaamaan.

– Lisätutkimuksissa paljastui murtunut nikama, joka vaatii muutaman viikon lepoa. Daniel joutuu näin ollen jättämään kilpailun kesken, Ossin talli TotalEnergies tiedotti.

Twitteristä löytyy kilpailua seuranneen pyöräilijän Victor Loyn kuvaama raju video tilanteesta.

Niskanikamansa onnettomuudessa murtanut Oss törmää käsi ojossa tien varressa päivystävään katsojaan ja tämän jälkeen vielä kännykkäkamerallaan kuvaavaan katsojaan, joka on kurottautunut osin tien puolelle.

Tallin ykkösajaja Peter Sagan on ennen perjantain etappia kokonaiskilpailussa sijalla 111 vajaat 18 minuuttia kilpailua johtavaa Tadej Pogacaria perässä. Pistekilpailussa, jonka Sagan on voittanut seitsemän kertaa aiemmin, hän on kymmenentenä.

32-vuotias Sagan lähetti Twitterissä terveiset tärkeimmälle apuajajalleen, pyöräilykielellä luutnantille.

– Parane pian, ystäväni! Me kaikki kaipaamme sinua Tourilla, Sagan twiittasi.

Eurosportin pyöräilyasiantuntija, ratapyöräilyn nelinkertainen olympiavoittaja Bradley Wiggins kritisoi voimakkaasti viidennen etapin mukulakivialustaa.

– Näemme verilöylyn, jonka se aiheuttaa. Kilpailijat valmistautuvat tähän kisaan koko vuoden. Onko tarpeellista ajaa tällainen etappi ensimmäisellä viikolla? Wiggins kyseli.

Katsojien kanssa kolaroinnit eivät ole Ranskan ympäriajossa tavattomia. Vuosi sitten joukkokolarin aiheuttanut katsoja joutui lopulta oikeuden eteen teostaan. Kolarin aiheuttanut nainen sai 1 200 euron sakot.

Syyttäjä vaati tapauksesta jopa 15 000 euron sakkoja ja neljän kuukauden ehdollista vankeutta.