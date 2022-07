Emilia Soini tyrmistyi Krista Pärmäkosken ja Kerttu Niskasen toiminnasta – lataa suorat sanat: ”Ihan naurettavaa!”

Suomen paras squashpelaaja jäi ilman urheilija-apurahaa.

Emilia Soini on squashin kärkinimi Suomessa.

Suomen suurin squashtähti Emilia Soini on tyrmistynyt.

26-vuotias espoolainen on lajinsa seitsenkertainen Suomen mestari ja ykköslähettiläs, joka kuitenkin jäi ilman urheilija-apurahaa.

Aiempina vuosina Soini sai 6 000 euron apurahan vaan ei enää tänä vuonna.

– 6 000 euroa voivat saada vain 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat urheilijat. Olin, että aha. Ja en voi saada 10 000 euron apurahaa, koska squash ei ole olympialaji, Soini sanoo.

Hän lataa mielipiteensä suoraan ja sitä mitenkään kaunistelematta.

– Jos squash olisi olympialaji, olisin näillä suorituksillani saanut sen kymppitonnin. Se on ihan naurettavaa! Soini sanoo.

– Mitä enempää voin enää tehdä?

Urheilija-apurahat ovat herättäneet viime aikoina keskustelua. Iltalehti kirjoitti viime viikolla, että Suomen kovatuloiset tähtihiihtäjät Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen ovat nostaneet suuren 20 000 euron apurahan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän verovapaan apurahan tarkoitus on luoda taloudelliset edellytykset urheilijan arjelle – siis päätoimiselle urheilemiselle. Apurahaa ei myönnetä yli 80 000 euroa vuodessa tienaaville urheilijoille, mutta Pärmäkoski ja Niskanen ovat kiertäneet asian omien yritystensä kautta.

Molempien yritykset takoivat viime vuonna voittoa yli satatuhatta euroa, Iltalehti kertoi.

– Ymmärrän, että he ovat olympiamitalisteja, Soini sanoo ja lähettää nyt tiukat terveisensä hiihtäjille.

– Mutta onko se reilua, että te kikkailette tulonne tarpeeksi alhaiseksi, että saatte itsellenne 20 000 euroa, mitä ette välttämättä edes tarvitse? Esimerkiksi samalla tavalla kuin minä tarvitsen sen 6 000 euroa. Minä joudun valitsemaan, että maksanko vuokran vai kisamatkan.

Emilia Soini on squashin seitsenkertainen Suomen mestari.

Soini näkee myönnetyissä apurahoissa muitakin epäkohtia. Hän huomauttaa, että sääntöjen mukaan ”20 000 euron apurahan saava urheilija arvioidaan potentiaaliseksi seuraavien olympialaisten tai paralympialaisten mitaliurheilijaksi.”

Soinin mielestä tämä ei toteudu käytännössä.

– Ovatko yleisurheilijat sijoittuneet niin korkealle lajeissaan, että he ansaitsevat sen 20 000 euroa? Kuka yleisurheilijamme on mahdollinen olympiamitalisti? Ei kukaan. Ei meillä yksikään yleisurheilija ole oikeasti ehdolla mitaleille kesäolympialaisissa, hän täräyttää.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen myönsi helmikuussa kesälajien apurahat yhteensä 152 urheilijalle. Jaettu yhteissumma oli lähes 1,4 miljoonaa euroa. Rahat maksetaan puhtaana käteen valtion rahapeliyhtiön Veikkauksen tuotoista. Talvilajien apurahat julkaistiin kesäkuussa, ja niitä sai 90 urheilijaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan 10 000 euron apuraha voidaan myöntää myös ”ei-olympialajien yksilöurheilijalle, joka on mitaliehdokas seuraavissa lajin MM-kilpailuissa ottaen huomioon lajien erityispiirteet, kansallinen ja kansainvälinen arvostus ja taso, eri kilpailuluokkien taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja urheilijoiden määrä”. Soinin kohdalla ehto ei täyttynyt.

6 000 euron apurahan saajien yläikärajaksi määritettiin vuoden 2022 apuraha-arviossa 25 vuotta, mikä sulki Soinin ulos apurahan piiristä.

Kun Soini sai alkuvuodesta kuulla, ettei hän saa mitään apurahaa, tunteet nousivat pintaan.

– Soitin faijalleni ja sanoin, että minun pelini olivat sitten tässä.

Matti-isä rauhoitteli tytärtään.

– Hän sanoi, että selvitetään asiaa.

Squashliitto oli yhteydessä Olympiakomiteaan.

– Asiasta keskusteltiin. En ollut osallisena siinä keskustelussa, mutta kyllä ne varmaan ymmärsivät, että minun tasoisen urheilijan pitäisi saada jotain. On tosi hölmöä, että nyt kun en ole 25-vuotias vaan 26, niin en saakaan enää mitään.

Olympiakomitea myönsi lopulta Soinille pientä rahallista tukea. Summa on vähemmän kuin 6 000 euroa. Tarkoista summista Soini ei voi puhua.

Hänen urheiluarkeaan rahoittavat myös sponsorit ja pieneltä osin Squashliitto.

Emilia Soini kilpailee heinäkuussa World Gamesissa Alabamassa.

Soini on suorasukainen luonne, sitkeä sissi ja esikuva lajissa, joka on jäänyt niin Suomessa kuin maailmallakin marginaaliin. Olympialaisiin squashia ei ole koskaan kelpuutettu, mikä on ihmetyttänyt ja turhauttanut lajiväkeä jo pitkän aikaa.

Heinäkuussa Soini kilpailee Alabamassa World Gamesissa – kilpailuissa, johon osallistuvat olympialaisten ulkopuoliset lajit.

– Jos lajini olisi olympialaisissa, olisin olympialaisissa, squashin naisten maailmanlistalla sijalla 48 oleva suomalainen sanoo.

– Mitä minulta halutaan? Okei, kai minun pitäisi pärjätä paremmin. Mutta milläs pärjäät paremmin, kun ei ole rahaa millä pärjätä.