Meri Levula, 14, joutui rajuun kolariin Kouvolassa – kaipaa pikaisesti apua rakkaan harrastuksen jatkamiseksi: ”Ei olisi haittaa”

Emma Kimiläinen mentoroi lahjakasta kartingkuskia.

14-vuotiaan moottoriurheilulupauksen Meri Levulan kilpailu päättyi sunnuntaina ikävään onnettomuuteen.

Nuori lohjalaiskuski oli parantamassa asemiaan Kouvolassa ajetussa SM-sarjan osakilpailussa, kun takaa tullut kilpuri osui Levulan autoon.

Ajokki nousi iskun voimasta ilmaan ja ajautui ulos radalta. Sieltä se ponnahti takaisin keskelle rataa, eivätkä kaikki Levulan takana tulleet kuljettajat ehtineet reagoida tilanteeseen.

– Ensimmäinen kuski ehti väistää, mutta seuraava törmäsi kylkeen täydellä vauhdilla ja kolmas jyräsi autoni keulan ja jalkani siinä samalla, Levula kertaa nyt isänsä kanssa onnettomuuden kulkua.

Levula ajaa kovavauhtisessa OKJ-luokassa, jossa keskinopeudet ovat noin sata kilometriä tunnissa.

Levula kuljetettiin oikopäätä sairaalaan, jossa selvisi, etteivät vammat olleet niin vakavia kuin olisi voinut etukäteen olettaa.

– Murtumia ei ollut, mutta ruhjeita ja mustelmia on ympäri kehoa, Levula raportoi.

Sunnuntaina sattunut kolari ei ollut suinkaan ensimmäinen 14-vuotiaan Levulan uralla, vaikka se olikin pahin laatuaan.

Nuori lohjalainen on istunut ratissa lähes niin kauan kuin muistaa. Hän hyppäsi moottoriajoneuvon kyytiin ensi kertaa 3-vuotiaana, kun isä Tapani Levula hankki perheeseen mönkijän.

Pian sen jälkeen tyttö löysi tiensä kartingauton rattiin. Hän kilpaili ensimmäisen kerran jo viisivuotiaana.

– Meno mönkijällä alkoi mennä nopeasti sen verran hurjaksi, että isä kysyi, alatko ajamaan kartingia vai motocrossia. Valitsin ensimmäisen.

Meri Levula tavoittelee paikkaa moottoriurheilumaailman huipulla.

Sillä tiellä Levula on edelleen. Syksyllä kahdeksannen luokan aloittava tyttö on kiertänyt kartingkisoja koko elämänsä, ja menestystäkin niistä on tullut kiitettävästi.

Vuonna 2016 Levula palkittiin Kimi Räikkösen lahjoittamalla Kimi’s can -kiertopalkinnolla, jonka suomalaisen autourheilun kattojärjestö AKK luovuttaa vuosittain lahjakkaimmalle nuorelle kuljettajalle.

Neljä vuotta myöhemmin hän sai Emma Kimiläisen rahaston stipendin, joka annetaan lupaavalle suomalaiskuskille. Lisäksi Levula nimettiin viime vuonna yhdeksi maailman 14:stä parhaasta tyttökuskista.

Viikonloppuna Silverstonessa toiseksi ajanut Kimiläinen on tärkeässä roolissa Levulan uralla. W Series -kuski toimii nuoren lohjalaisen mentorina.

– Emma on käynyt harjoituksissa antamassa vinkkejä. Lisäksi olen käynyt Emman fysioterapeutin kanssa salilla. Sitä kautta olen saanut myös treeniohjelmia, Levula kertoo.

Meri Levulan mentori Emma Kimiläinen nappasi makoisan kakkostilan viikonloppuna Silverstonessa.

Kaikesta kuulee, että kartingharrastus on Levulalle kaikki kaikessa. Tulevaisuuden toiveena on, että autoilusta aukeaisi myös aivan oikea ura.

– Olen pienestä asti sanonut, että haluan jossain autourheilulajissa maailmanmestariksi. En tiedä vielä, olisiko se formula ykkösissä, rallissa vai rata-autoilussa, Levula kertoo.

Lähivuodet Levula aikoo kuitenkin vielä keskittyä myös opiskeluun, ja toiveissa olisi jatkaa koulutaivalta vuoden päästä urheilulukiossa.

Juuri nyt Levulan katse on kuitenkin ensi viikossa, jolloin hänen olisi tarkoitus osallistua kartingin Viron mestaruussarjan osakilpailuun. Hän on tällä hetkellä OKJ-luokan kokonaiskilpailun kärkipaikalla.

Onnettomuuden jälkeen Levula on kulkenut keppien avulla, mutta uskoo olevansa kunnossa jälleen ensi viikolla. Nuoren naisen ajopelistä ei voi sanoa samaa.

Auton keula romuttui törmäyksessä. Nyt ajokki on täysin ajo- ja korjauskelvoton. Siitä saa korkeintaan varaosia uuteen ajokkiin.

– Kyllä me varmasti jostain joku vanha auto ensi viikoksi löydetään, mutta ei muutamista sponsoreista olisi haittaa, Levula toivoo.