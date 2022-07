Tässä on Helmarien EM-kisakappale – näyttävä musiikkivideo nyt ensiesityksessä

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa EM-kisataistonsa perjantaina. Joukkueella on ensimmäistä kertaa nyt myös oma EM-kisakappale.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen ensimmäisestä EM-kisakappaleesta vastaa Emilia Ex. Kappaleelle on nyt julkaistu myös musiikkivideo

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa EM-kisataipaleensa tällä viikolla. EM-kisakappaleen joukkueelle tehnyt Emilia Ex julkaisee keskiviikkona Helmarit-nimisen kappaleen musiikkivideon kisojen kunniaksi.

Ilta-Sanomat julkaisee musiikkivideon ensinäytössä jo tänään.

Kappaleen musiikkivideolla nähdään eri ikäisiä jalkapalloilijoita 8-vuotiaista tytöistä aikuisiin ammattilaisiin. Emilia Ex kertoo olevansa vaikuttunut erityisesti nuorten jalkapalloilijoiden innokkuudesta osallistua musiikkivideon toteutukseen.

– Heissä on sellaista pelottomuutta. Olen niin onnellinen, että tämä biisi tehtiin ja se resonoi myös nuorissa kuuntelijoissa.

Helmarit-niminen kappale on ensimmäinen Suomen naisten jalkapallomaajoukkueelle tehty kisakappale. Kappale julkaistiin jo huhtikuussa, jotta faneilla oli mahdollisuus tutustua kappaleeseen etukäteen ennen kisoja.

– Oli sellainen fiilis, että tällaiselle olisi kysyntää. Positiivisia viestejä on tullut kaiken ikäisiltä ja jengi on saanut kappaleesta paljon irti, vaikka ei pelaisi tai olisi itse mukana jalkapallomaailmassa. Sanoma on universaali.

Ajatus kisakappaleesta kävi artistin mielessä ensimmäistä kertaa jo silloin, kun Helmarit vahvisti EM-kisapaikkansa. Emilia Ex ehdotti ideaa ensimmäisenä kumppanilleen, Helmareiden maalivahdille Tinja-Riikka Korpelalle.

– Kysyin Tinnin mielipidettään ja hän innostui heti. Tein kappaleen taustatyötä niin, että haastattelin Tinniä ja muita joukkuelaisia ja he kertoivat minulle Helmareista ja siitä, millaista on olla osa joukkuetta.

Kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat eteni jalkapallon EM-kisoihin, osa suomalaisista julisti, että saavutus oli suomalaiselle jalkapallolle ensimmäinen. Todellisuudessa Suomen naisten jalkapallomaajoukkue oli edennyt EM-kisoihin kolmesti ennen Huuhkajia.

Nyt Helmarit nähdään EM-kisojen pelikentällä jo viidettä kertaa.

Emilia Ex sanoo, että naisten jalkapallo on Suomessakin hyvässä nosteessa. Näkyvyys ja taloudellinen panostus ovat lisääntyneet viime vuosina, mutta kasvun pitää hänen mielestään jatkua.

– Uskon että nämä kisat ovat portti siihen, että tästä seuraavissa naisten EM-kisoissa tehdään jälleen ainakin tuplasti isommin kuin nyt.

– Syyttelevän sormen sijaan haluaisin keskittyä kaikkeen positiiviseen. Meillä on mahdollisuus tehdä historiaa ja meillä on valtavasti potentiaalia. Helmareissa on todella paljon osaamista ja ammattitaitoa.

Jalkapallon naisten EM-kilpailut alkavat Englannissa keskiviikkona 6. heinäkuuta. Suomen ensimmäinen ottelu käydään perjantaina 8. heinäkuuta. Ottelut näytetään suorina lähetyksinä Ylen kanavilla.