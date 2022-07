Pyöräilytähden sukulaistyttö on ollut kadoksissa yli 200 päivää – isällä karmea teoria lapsen kohtalosta

Tadej Pogacarin serkku on ollut pitkään kadoksissa.

Tadej Pogacar on maailman parhaita maantiepyöräilijöitä.

Slovenialaispyöräilijä Tadej Pogacar, 23, julkaisi ennen perjantaina alkanutta Ranskan ympäriajoa hälyttävän viestin Instagramissa, kertoo saksalaislehti Bild.

– Auttakaa! Pieni serkkuni on kadoksissa! Pogacar kirjoitti tarinoissa julkaistun tytön kuvan yhteydessä.

Bildin mukaan Pogacarin sukulaismiehen Peterin 10-vuotias Julija-tytär katosi 3. marraskuuta 2021. Tyttö on ollut kadonneena 243 päivää, kertoo Peter-isän perustama etsintäsivu.

Julija katosi matkatessaan Espanjaan yhdessä äitinsä Melisa Smrekarin ja tuttavapariskunnan kanssa.

Bildin mukaan Peter Pogacar arvelee katoamisen johtuvan siitä, että joukkio kuuluu Lana Praner -nimisen henkilön johtamaan uskonlahkoon. Hän epäilee tyttärensä tulleen kidnapatuksi.

– Lana ja hänen seuraajansa ovat radikaaleja salaliittoteoreetikkoja, jotka uskovat, että rikkaat ihmiset haluavat orjuuttaa väestön. He uskovat, että 5G on vaarallinen ja että koronavirustesteistä ja -rokotuksista päätyy mikrosiruja kehoomme, Peter Pogacar kirjoittaa etsintäsivulla.

Sivustolla Peter Pogacar kirjoittaa olevansa Julijan yksinhuoltaja. Kadonneiden jäljittämistä vaikeuttaa se, ettei heillä ole puhelimia tai muita paikannettavia laitteita mukanaan.

– En voi uskoa, millaista kärsimystä Julija kokee tai mitä hän käy läpi. Olen varma, että hänen elämänsä on hyvin köyhää, koska he joutuvat piileskelemään ja elämään hyvin vähällä. Hänen terveydenhoitonsa sairauksien varalta on kyseenalaista, Peter Pogacar kirjoittaa.

10-vuotias Julija ja hänen 53-vuotias äitinsä Melisa ovat kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin etsintäkuuluttamia.

UAE-tiimissä ajava Tadej Pogacar on voittanut Ranskan ympäriajon kahtena edellisenä vuonna.

Kolmatta peräkkäistä titteliä jahtaava slovenialainen on tämän vuoden kilpailussa kolmen ajetun etapin jälkeen kolmantena.