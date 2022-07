IS:n tiedot: Huippu-urheiluyksikön johtajakisasta paljastui yllätysnimi – tässä kaikki ehdokkaat

Kävelylegenda Valentin Kononen ei myöntänyt tai vahvistanut ehdokkuuttaan. Valintaprosessi urheilun huippupestiin on nyt loppusuoralla.

Valentin Kononen on ehdolla himoittuun urheiluvirkaan.

Olympiakomitean alaisen huippu-urheiluyksikön johtajakisan loppusuoralta on paljastunut uusi nimi.

Ilta-Sanomat on aiemmin uutisoinut, että pestistä taistelisivat koripallomaajoukkueen ex-päävalmentaja Henrik Dettmann, Hiihtoliiton entinen toimitusjohtaja Mika Kulmala ja Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen.

Kesäkuun lopulla myös entinen hiihtäjä Matti Heikkinen vahvisti Ylelle olevansa mukana johtajakilvassa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan viides loppusuoralle rymistellyt ehdokas on suomalainen kävelylegenda Valentin Kononen, 53.

Kononen oli niukka- ja tarkkasanainen kommentoidessaan asiaa Ilta-Sanomille.

– Näin yritysmaailman edustajana olen oppinut, että rekrytointiprosessit ovat aina luottamuksellisia. Henkilötietojen jälkitulo ei ole henkilöiden tai työnantajien eduksi. Ehdokkuuden myöntäminen tai kieltäminen saattaa loukata ehdokkaiden yksityisyyden suojaa, Kononen pallotteli.

Kononen on historian menestynein suomalaiskävelijä. Hän on voitti MM-kultaa vuonna 1995 Göteborgissa. Lisäksi Konosella on vyöllään MM- ja EM-hopeaa vuosilta -93 ja -98.

Nykyään Kononen toimii eTaika Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän vastaa muutamien suomalaiskävelijöiden valmennuksesta.

Kononen myi yrityksensä reilu vuosi sitten jättifirma Visma Oy:lle. Visma on Pohjois-Euroopan suurin ohjelmistotalo.

Huippu-urheiluyksikön johtajan virka tuli avoimeen hakuun, kun Mika Lehtimäki erosi tehtävästä maaliskuussa saatuaan varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä.

Olympiakomitea valitsee Lehtimäen seuraajan heinäkuun alkupuolella.