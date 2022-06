Anni Vuohijoelta harvinaislaatuinen avautuminen rakkauselämästä – paljastaa pitkän suhteen salaisuuden

Anni Vuohijoki pohti rakkausasioita juhannuksena Instagramissa.

Anni Vuohijoki on pitänyt pitkään yhtä miehensä Sami Köngäksen kanssa.

Painonnostaja Anni Vuohijoki on pitänyt yhtä miehensä Sami Köngäksen kanssa jo kymmenisen vuotta. Tuoreessa Instagram-julkaisussaan hän pohtii pitkän parisuhteen salaisuutta.

Pitkähkön kirjoituksen alussa Vuohijoki kertoo viettäneensä juhannusta nyt ensimmäistä kertaa ilman kumppaniaan. Tilanne on erikoinen, sillä 34-vuotias Vuohijoki on viettänyt Köngäksen kanssa lähes kolmasosan elämästään.

– Illalla kysyttäessä, mikä on pitkän parisuhteen kulmakivi niin vastasin kunnioitus ja tiedostus, että molemmat kasvaa ja muuttuu, Vuohijoki kirjoittaa.

Urheilijan mukaan kumppaneiden välinen kunnioitus ei synny itsestään, vaan sen muodostuminen vaatii jatkuvaa kommunikaatiota ja vaikeiden asioiden sanoittamista.

Vuohijoki kirjoittaa, että myös hänen parisuhteensa on muuttunut paljon vuosien varrella.

– Siinä missä minä ehkä kannattelin häntä (Samia) junnuna, on viimeiset vuodet kotona seissyt tuki ja turva, joka on ottanut kantaa, kertonut mielipiteet ja repinyt sängystä, kun en ole halunnut aamulla nousta.⁣ Sami ei ole enää se Sami, johon rakastuin. Hän on paljon enemmän.

Samalla Vuohijoki kertoo ymmärtävänsä, että elämäntilanteet voivat muuttua vauhdilla.

– En tietenkään tiedä mitä huomenna tapahtuu, mutta ymmärrän myös sen, että mitään yhdessä koettua ei minulta tulla koskaan viemään. Vaikka emme seuraavaa vuosikymmentä taivaltaisi loppuun yhdessä, on Samin jälki elämässäni pysyvä aina.⁣

Parisuhdepohdintojen päätteeksi Vuohijoki huomauttaa, ettei onneen ole yhtä oikeaa reseptiä. Hän muistuttaa, että kaikilla on oikeus omanlaiseensa parisuhteeseen.

Vuohijoki on itse kertonut elävänsä avoimessa suhteessa. Hän on ollut Köngäksen kanssa naimisissa vuodesta 2019, mutta kummallakin on lupa halutessaan tavata myös muita ihmisiä.

Vuohijoki kertoi järjestelystä tarkemmin VillitWellnessMimmit-podcastissa kesäkuussa. Hän sanoi ehdottaneensa suhteen avaamista miehelleen pian heidän avioitumisensa jälkeen.

Köngäs oli ehdotuksen kuultuaan luullut, että Vuohijoki haluaa erota hänestä.

– Puolisoni, ja aika moni kuvittelee, että avoin suhde tarkoittaa seksiä. Kyse ei ole siitä, vaan avoimessa suhteessa saat oman onnesi omaan hallintaan, Vuohijoki selvensi.

– En kaipaa seksiä muilta ihmisiltä, mutta kaipaan flirttailua, huomiota ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta sekä vapautta, hän jatkoi.