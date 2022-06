Ebbaa, 21, epäiltiin huijariksi – löi nyt bikinikuvalla kriitikoille jauhot suuhun

Paraurheilija Ebba Årsjö näytti seuraajille jalkansa poistaakseen harhaluulot ja rohkaistakseen omaa ulkonäköään epäileviä.

Kaksinkertainen paralympiavoittaja Ebba Årsjö, 21, hiljensi kriitikkonsa julkaisemalla rohkean kuvan Instagram-tilillään.

Årsjö sairastaa hyvin harvinaista Klippel-Trenaunayn oireyhtymää, johon liittyy tyypillisesti tummapunaista hiussuoniluomea, laskimolaajentumaa sekä tukielimistön paikallista liikakasvua.

Ruotsalaisen mukaan moni on kuitenkin kyseenalaistanut hänen kelpoisuutensa paraurheiluun, sillä vamma ei näy ulospäin silloin, kun hän käyttää hiihtopukua tai housuja.

– Jotkut ovat jopa olleet näreissään ja ajatelleet ”ettei hänen kuuluisi kisata paraurheilussa” tai ”hän valehtelee”. Valmentajat ja muut urheilijat ovat kyseenalaistaneet sen, miksi olen mukana, vaikka jalkani näyttää terveeltä, Årsjö kertoi nyt Aftonbladetille.

Tiistaina Årsjö julkaisi Instagramissa kuvan, jolla poisti kilpasiskojensa epäilyt. Hän poseeraa Mallorcan merellisissä maisemissa bikinit yllään – ja oikea jalka paljaana.

– Kuulkaas kaverit, tässä minä olen. Älkää unohtako tykätä itsestänne, hän kirjoitti kuvatekstissä.

Årsjö kertoi Aftonbladetille salanneensa vamman kaikilta 18-vuotiaaksi saakka. Nyt hän päätti paljastaa jalkansa, koska koki ulostulonsa auttavan ihmisiä, jotka kamppailevat ulkonäköön liittyvien epävarmuuksien kanssa.

Alppihiihtäjän mukaan hän itsekin koki pitkään epävarmuutta vammansa takia. Enää hän ei moisesta murehdi.

– Viime vuosina jalastani on tullut ikään kuin identiteettini. Ansaitsen rahaa jalkani takia, olen saanut paljon ystäviä ja minulla on isoja tavoitteita. Joten olen onnellinen siitä, millainen jalkani on, hän totesi Aftonbladetille.

Årsjö juhli Pekingin paralympiakultia superalppiyhdistetyssä ja pujottelussa. Syöksylaskusta tuli pronssia. Hän on pujottelun maailmanmestari viime vuodelta.