Talviurheilijoiden apurahat jaettiin – nämä urheilijat lohkaisivat suurimman potin

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 856 000 euron edestä harjoittelu- ja valmennustukea.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) on myöntänyt talvilajien urheilijoille yhteensä 856 ­000 euron apurahan. Tukea jaetaan 90 urheilijalle, joista 12 sai 20 000 euron apurahan, 37:lle myönnettiin 10 000 euroa ja 41 urheilijalle 6 000 euroa.

Ministeri päätti myös yhteensä 275 420 euron erityisavustuksesta, joka myönnettiin 13 hakijalle korvaukseksi koronarajoituksista aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Täyden 20 000 euron apurahan saivat alppihiihtäjä Santeri Kiiveri, ampumahiihtäjä Tero Seppälä, freestylehiihtäjät Anni Kärävä ja Jimi Salonen, lumilautailija Rene Rinnekangas, maastohiihtäjät Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Johanna Matintalo, Joni Mäki, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski sekä yhdistetyn hiihtäjä Ilkka Herola.

Maastohiihdon osuus jaetusta tuesta oli 242 000 euroa. Jääkiekon saa 236 000 ja freestyle tasan 100 000 euroa.

Harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on varmistaa taloudelliset edellytykset urheilijan ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle. Tuki on suunnattu urheilijoille, joilla on mahdollisuudet menestyä kansainvälisissä arvokisoissa.

Työ tai opiskelu eivät estä apurahaa, mutta tukea ei myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot tai kilpailupalkkiot ylittävät 80 000 euroa. Tästä syystä listalta ei löydy Pekingistä olympiakultaa napanneen Iivo Niskasen nimeä.

Apurahaa ei myönnetä alle 16-vuotiaille, ja 6 000 euron apuraha on rajattu korkeintaan 25-vuotiaille urheilijoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää apurahat Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön esityksestä.

Jääkiekko- ja Hiihtoliitto saivat suurimmat osuudet lajiliitoille myönnetyistä koronakorvauksista. Molemmat liitot saivat 75 000 euron avustuksen. Ampumahiihtoliiton koronatuki on 38 500 euroa.