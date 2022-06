Nuorten Leijonien päävalmentaja on ehdolla urheilun huippuvirkaan

Antti Pennanen kisaa pestistä Henrik Dettmannin, Mika Kulmalan ja neljännen, vielä nimettömän ehdokkaan kanssa.

Olympiakomitea valitsee heinäkuun alkupuolella seuraavan huippu-urheiluyksikön johtajan. Pesti tuli avoimeen hakuun maaliskuussa, kun Mika Lehtimäki jätti tehtävän saatuaan varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä.

Pestiin haki kevään aikana yhteensä 17 henkilöä, joista kahdeksaa pyydettiin haastatteluun.

Valintaprosessi on edennyt siihen pisteeseen, että ehdokkaita on jäljellä enää neljä. IS uutisoi viime viikolla, että näiden neljän joukkoon lukeutuvat koripallomaajoukkueen ex-päävalmentaja Henrik Dettmann ja Santasportin nykyinen toimitusjohtaja Mika Kulmala.

Nyt tiedetään kolmaskin nimi. Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen vahvisti IS:lle päässeensä mukaan valintaprosessin loppusuoralle.

43-vuotias Pennanen tunnetaan urastaan kiekkomaailmassa. Hän toimi vuosina 2016–2020 Hämeenlinnan Pallokerhon päävalmentajana ja luotsasi seuran SM-liigan voittoon vuonna 2019.

Nykyisin Pennanen valmentaa alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkuetta. Hän ohjasi Nuoret Leijonat pronssille vuoden 2021 MM-kisoissa.

Neljäs ehdokas huippu-urheiluyksikön johtajan pestiin on edelleen hämärän peitossa.

IS:n tietojen mukaan paikkaa ovat hakeneet myös huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen sekä sen urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen.

Myös pitkän linjan luisteluvaikuttaja Janne Hänninen lähti mukaan peliin, mutta hän ei ole finalistien joukossa.